الكويت تنتخب ولن تنتحب

لكل مخلوق اسم يعرف به وقد يحمل من اسمه نصيبا أو انه معاكس له ولكل كتاب عنوان ولكل قضية شعار وهذا الأمر ينطبق على شعارات حملات المرشحين في مجلس الأمة.

وحتى أبتعد عن مسألة دعم مرشح ضد آخر فإنني سأكتب عن أجمل شعار لفت انتباهي ويخص جميع المرشحين دون أي استثناء وهو شعار برنامج الزميلين الإعلاميين سعد الشمري وسامي الفضلي في قناة «الصباح» اللذين اختارا عنوان «الكويت تنتخب».

الشعار الرائع هو ما يستخدمه الزملاء في برنامجهم منذ 3 سنوات تقريبا، وكم أتمنى أن يكون شعار جميع الناخبين الكويتيين ونوصل أصحاب التوجهات الوطنية الصادقة وليس أصحاب الشعارات الزائفة وأن ننتخب ولا نجعل الكويت «تنتحب» من مخرجات الطائفية والفئوية والقبلية التي لا تريد للكويت التقدم.

لنشارك وننتخب للكويت نخبة العقليات من النساء ومن الرجال القادرين على تشريع القوانين التي تصب في مصلحة الكويت وأهلها ونفوت الفرصة على من يريد أن يجعل الكويت «تنتحب». يوم السبت المقبل ستكسب الكويت رهانها بالمشاركة التي يتوقعها الجميع وسنثبت للعالم اننا لم نكن تابعين لأحد ولا يستطيع أحد أن يملي علينا الوطنية التي يريدها على مقاسه وأن للكويت حقا علينا ولن نخذلها كما خذلها بعض من لا يملكون رأيهم وسننتخب ولن ننتحب على اللبن المسكوب، كما يفعل غيرنا.

أدام الله أبناء الكويت الذين يهبون لها أرواحهم ولا دام من يريد للكويت أن تنتحب لإرضاء رغباته.



نقلا عن صحيفة "الأنباء" الكويتية