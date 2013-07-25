مصر والمبارزة المكلفة

المشهد غير عادي. ولا يمكن قراءته استناداً إلى الكتب المتداولة في القرن الحالي. وزير الدفاع قائد الجيش يحض الشعب على التظاهر. يشجعه ويطلب منه «تفويضاً وأمراً لإنهاء العنف والإرهاب». واضح أن الجنرال عبد الفتاح السيسي يتكئ على الرصيد الذي وفرته موجة 30 يونيو (حزيران) الماضي. يتكئ أيضاً على الرصيد التقليدي للجيش المصري وجذوره العميقة في المجتمع وامتداداته في شرايينه. يتكئ كذلك على الخوف العميق الذي أثارته لدى المصريين مشاهد الأيام الماضية من القاهرة وصولاً إلى سيناء.

لم ينس السيسي الإشارة إلى «أن الشرعية يمنحها الشعب بالصندوق لكن يستطيع سحبها ورفضها ولا بد من احترام هذا». أعلن صراحة الاستعداد لتنظيم انتخابات بإشراف دولي. وقال: «نريد انتخابات يشهد لها العالم أجمع». وأقفل السيسي الباب أمام آمال أنصار «الرئيس السابق» محمد مرسي حين أكد بصورة قاطعة أن لا عودة إلى الوراء.

ليس بسيطاً أن يطالب قائد الجيش «كل المصريين الشرفاء الأمناء» بالنزول غداً إلى الشارع لمنحه التفويض. يريد تفويضاً من الشارع. من الملايين التي تدفقت في 30 يونيو وشكل تدفقها غطاء لقرار عزل مرسي. وهذا يعني ببساطة أن جموعاً ستتظاهر ضد جموع. وأن مصر الرافضة لـ «الإخوان» ستتظاهر ضد مصر المؤيدة لهم. وأن السيسي يراهن أن يثبت المصريون غداً أن حجم الشرعية الشعبية الرافضة لـ «الإخوان» يفوق بمرات حجم شرعيتهم الانتخابية.

منذ عزل «رئيسهم» محمد مرسي يرابط «الإخوان» في الشارع تحت شعار «إسقاط الانقلاب». واضح أنهم اتخذوا قراراً قاطعاً بمنع السلطة الجديدة من تطبيع الأوضاع في الشارع المصري. اتخذوا قرار استنزاف السلطة الجديدة مع كل ما يمكن أن يعنيه ذلك أمنياً واقتصادياً. قرروا منع «انقلاب السيسي» من التقاط أنفاسه. ربما لهذا السبب أطل الرجل مجدداً محاولاً الاستعانة بالناس. غرض إطلالته القول للداخل والخارج أن مشكلة «الإخوان» ليست مع الجيش بل مع أكثرية المصريين. وأن ما يفعله الجيش لا يتجاوز احترام إرادة الأكثرية ومنع انزلاق البلاد في اتجاه الهاوية.

ستحبس مصر أنفاسها بانتظار مبارزة الغد في الشوارع والميادين. وأغلب الظن أنها ستحبس أنفاسها في الأيام المقبلة. ماذا لو اشتبكت الحشود وتفاقمت مشاهد القتل التي رأينا عينات منها في الأيام القليلة الماضية؟ وماذا لو توسعت مساحات التقاتل وامتدت إلى ما هو أبعد من مسارحها الحالية؟ وماذا يفعل الجيش بعدما زج بكامل رصيده في الامتحان؟ هل يعلن حال الطوارئ وماذا بعدها؟ وماذا لو سقطت البلاد في حمام دم وحرب أهلية مفتوحة؟ وماذا يبقى حينها من المرحلة الانتقالية وماذا عن صورة مصر في الخارج؟

أخطر المواجهات هي تلك التي يتعذر فيها التراجع. ليس سهلاً على ورثة حسن البنا وسيد قطب قبول هزيمة بهذا الحجم بعدما ذاق مكتب الإرشاد طعم القصر. ماذا سيقول المرشد لـ «الإخوان» في مصر وفي كل مكان. خسارتهم لا تعنيهم وحدهم. ثمة من سيخسر معهم في غزة والأردن وتونس وسورية ومسارح أخرى. ستهتز صورة «الربيع الإخواني» بشدة وسينضم «النموذج التركي» إلى لائحة الأدوية التي فقدت صلاحيتها.

منذ إسقاط حسني مبارك تعيش مصر على وقع المفاجآت والانتفاضات والمجازفات. جازف «الإخوان» بدخول سباق الرئاسة. جازفوا حين أمسكوا القصر. جازفوا أيضاً حين خسروه. جازفت المعارضة حين قررت اختصار عهد مرسي بأمواج المتظاهرين. جازف الجيش حين تجاوب مع الميادين المكتظة. لا يستطيع من صنعوا 30 يونيو التراجع. الجيش أيضاً لا يستطيع. إنها سلسلة من المفاجآت والمجازفات. دفع السيسي المعركة إلى أقصاها. من الآن إلى مساء غد سيلتفت إلى ساعته. رجل آخر يجب أن يتفقد ساعته باستمرار. إنه المرشد محمد بديع. استمرار المجازفة قد يحول هزيمة مرة إلى نكبة كبرى. والأكيد أن مصر تتجه إلى مبارزة مكلفة.



*نقلاً عن "الحياة" اللندنية