الطوق المثالي لاسرائيل

تاريخيا كانت ما تسمى دول الطوق، لبنان وسوريا والاردن ومصر، هي الدول الأكثر تأثراً بالقضية الفلسطينية. وبعيداً من المبالغة، فإن كلاً من هذه الدول تأثّرت بنسبة أو بأخرى بتطورات ما اصطلح على تسميته القضية المركزية للعرب. وفي كل من لبنان والاردن نشبت حرب أهلية تحت تأثير وجود الفدائيين الفلسطينيين. أما في مصر وسوريا، فنفذت انقلابات أتت بالجيش الى الحكم في كلا البلدين تحت شعار الخيبة من اداء الحكومات المدنية في حرب 1948.

ونظرة سريعة الى حال دول الطوق اليوم تظهر الوضع المثالي الذي باتت عليه اسرائيل. فمصر لا يكفي انها مكبلة بمعاهدة كمب ديفيد، بل انها تعيش حراكاً سياسياً قطفت جماعة "الإخوان المسلمين" ثماره بالوصول الى السلطة ثم أطيحت بعد سنة. ويبدو المشهد المصري انه في سبيله الى مرحلة جديدة من مواجهة أهلية كانت تبدو في ما مضى غير مألوفة في مصر.

أما سوريا، فإنها تشهد حرباً لا يمكن القول متى تنتهي. ولبنان يعيش تفككاً على مستوى مؤسساته الدستورية، دونما قدرة على اجراء انتخابات على أي مستوى الأمر الذي ينعكس اهتراء متزايداً أمنياً وسياسياً. والاردن يعيش توازناً سياسياً واجتماعياً هشاً على وقع الأحداث الجارية في سوريا.

وفي بيئة تعيش أقصى حالات الاضطراب السياسي، وافقت اسرائيل على معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين طمعاً هذه المرة باستغلال حال انشغال المحيط بأوضاعه الداخلية، مما ييسر لها الوصول الى تسوية للقضية الفلسطينية تتلاءم مع الرؤية الاسرائيلية.

وربما من هنا يصير مفهوماً هذا الاستعجال الاميركي في احياء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية وتحديد مهلة الأشهر التسعة من أجل التوصل الى حل لقضايا الوضع النهائي، فيما كل المؤشرات تدل على أن النية الأميركية تتجه حتى نحو التوصل الى اتفاق موقت في حال تعذر التوصل الى تسوية نهائية للصراع.

ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة ستسعى خلال الأشهر التسعة المقبلة الى الاستفادة من الوضع الملتهب في الطوق المحيط باسرائيل من أجل الانتهاء من القضية الفلسطينية بأقل ثمن تدفعه الدولة العبرية. ويوفر الوضع العاصف في المنطقة المناخ المؤاتي للولايات المتحدة كي تحاول اقفال الملف الفلسطيني مرة واحدة والى الأبد.

ومما يثير الريبة أكثر، ذلك الاصرار الاميركي على احاطة المفاوضات بالسرية التامة ومن دون تسريب أية تفاصيل تتعلق بالاقتراحات من هذا الجانب أو ذاك. وكأن في الأمر استماتة أميركية للتوصل الى حل بأي ثمن، خصوصاً ان غبار الحروب الداخلية الدائرة حول اسرائيل هي الغطاء المثالي للمضي في الصفقة.



*نقلاً عن "النهار" اللبنانية