الحلف الأمريكي الإخواني

كثيراً ما يُثبت الأمريكيون أن سياساتهم في المنطقة العربية ليست غير مستقرة ومتذبذبة فحسب، وإنما متناقضة إلى درجة قد تصل أحياناً إلى درجة الغباء.

في العراق قاموا بإسقاط نظام صدام حسين تحت ذرائع شتى، وفي نهاية المطاف قدموا العراق على طبق من ذهب لإيران تتحكم فيه وفي قراراته، بل وثرواته، تحكم الملاك في أملاكهم؛ ولا أعتقد أنه قرار مقصود كما يذهب البعض، بقدر ما كان (غلطة) سياسية، وسوء تدبير، وعدم قدرة على قراءة المنطقة سياسياً كما يجب أن تكون القراءة، وإلا فإن تقوية إيران وتمكينها من السيطرة في المنطقة هو ليس تهديدا لدول الخليج شريان الاقتصاد العالمي الذي يمده بالنفط فحسب، وإنما هو أيضاً تهديدٌ لإسرائيل التي يهم الأمريكيون أمنها بالقدر الذي يهمهم أمن بلادهم؛ فحزب الله، ذراع إيران في لبنان، وآلاف الصواريخ الإيرانية التي يملكها الحزب، يجعل من إيران عملياً خطراً مُحدقاً بإسرائيل؛ وملالي إيران سيستخدمون حزب الله على الأقل ورقة ضغط تُهدد أمن إسرائيل متى ما شعروا بالخطر، ولا أعتقد أن أمريكا والغرب وهم يُحكمون الحصار الاقتصادي على إيران، ويُنهكونها من الداخل إلى هذه الدرجة من التضييق المحكم، سيُسلمون دولة بحجم العراق إلى إيران ليتحكموا فيها وفي موقعها الجغرافي، وفي سياساتها، وفي مواردها؛ لذلك أكاد أجزم أن تسليم العراق لإيران كان نتيجة لسوء تقدير سياسي (محض) استغله الإيرانيون بذكاء، فظهر الأمريكيون كما لو أنهم ضحوا بأبنائهم وبمليارات دافع الضريبة الأمريكي، ليقطف الإيرانيون في النتيجة الثمرة.

الخطأ الثاني الذي اقترفه الأمريكيون بغباء أيضاً، كان تحالفهم مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والرهان على نجاحهم، رغم أنهم جماعة دعوية دينية كما تدّعي، وبلا أية أجندة سياسية ولا اقتصادية، ويفتقرون إلى الرؤية الاستراتيجية السياسية، ولم يكن لهم في الحكم السياسي خبرة، وقيادات هذه الجماعة لا علاقة لها بالسياسة ناهيك عن إدارة دولة ضخمة وعريقة وذات أجهزة إدارية متجذرة كمصر؛ فانتهى هذا الحلف بسقوط الإخوان، وخسرت أمريكا على كافة الأصعدة؛ ولعل ظهور الإخوان مؤخراً بأنهم كانوا (ينسقون) مع جهاديي سينا، كما جاء على لسان القيادي الإخواني محمد البلتاجي صراحة بعد سقوطهم، جعل إدارة الرئيس أوباما كما لو أنها تحالفت مع إرهابيين وليس ساسة.

أعرف أن الإخوان وعدوا امريكا وإسرائيل وعوداً لم تحصل عليها لا أمريكا ولا إسرائيل قط في تاريخهما في المنطقة؛ وأجزم أن الإخوان كانوا بالفعل جادين في تنفيذ وعودهم، وقد دللوا على جديتهم بتحويل ربيبتهم (حماس) من منظمة كانت مصدر إزعاج لإسرائيل إلى منظمة تحمي حدود إسرائيل الجنوبية، وتسهر بكل إخلاص على عدم إزعاج الإسرائيليين مهما كلفها الأمر؛ ولكن الأمريكيين نسوا أن حلفاءهم الجدد، لديهم ليبقوا، ويستمروا، ومن ثم يُنفذوا ما تعهدوا بتنفيذه لأمريكا وإسرائيل، (مهمة) أخرى صعبة ومعقدة، وهي بمثابة الشرط الذي لا يمكن تجاوزه للبقاء والاستمرار، هذه المهمة فحواها تلبية متطلبات الإنسان المصري الاقتصادية، والأمنية، والقدرة على التعامل سياسياً مع المؤسسات والقوى المؤثرة في الداخل المصري، إضافة إلى التعامل إقليميا (بحصافة) مع دول المنطقة المؤثرة؛ وهذا ما فشل فيه الإخوان بامتياز، ما أدى إلى سقوطهم وسقط معهم الحلم الأمريكي بشرق أوسط جديد كانوا يعملون على تحقيقه.

ويبدو أن الأمريكيين، وبعد طول تردد، حسموا خياراتهم، وأعلنوا تخليهم عن الإخوان نهائياً، ووقوفهم مع الحكومة الجديدة عندما أعلن وزير الخارجية جون كيري الخميس الماضي : (إن الجيش المصري الذي قام بعزل الرئيس محمد مرسي، تدخل بناء على طلب ملايين المصريين لحماية «الديمقراطية» مؤكدا أنه أعادها إلى البلاد)؛ وهذا التصريح الواضح الصريح كان بمثابة ورقة الطلاق مع الإخوان سياسياً.

هل سيتعلم الأمريكيون من أخطائهم ؟

أستبعد ذلك، لان مشكلتهم الرئيسة في المنطقة ليست من العرب، ولا من المسلمين، ولكنها كانت ومازالت وستبقى علاقاتهم (الاستراتيجية) المتحيزة إلى اسرائيل على حسب مصالحهم في المنطقة بل والعالم؛ حلوا المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، وافرضوا السلام العادل على إسرائيل، تنتهي كل مشاكلكم مع شعوب المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب.

إلى اللقاء



*نقلا عن "الجزيرة" السعودية