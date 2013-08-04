مشروع الوزراء الثلاثة !

من النادر لدينا أن يتحدث مسؤول كبير بعد مغادرته موقعه عن القضايا الشائكة التي حدثت في الجهة التي كان يديرها، عادة ما يذهب هذا المسؤول إلى حيث نعلم أو لا نعلم، وإذا تحدث ذات مرة نادرة فإنه حديث عن كل شيء في حياته ماعدا فترة مسؤوليته عن المنصب العام، وإن تحدث عنها فإنه يتحاشى الإجابة عن التساؤلات المهمة وشرح الغموض الذي يحيط ببعض الأحداث خلال تلك الفترة. المكاشفة وتسمية الأشياء بأسمائها عادة غير محببة لدى كثير من المسؤولين حتى بعد تحللهم من عبء المنصب وحرجه.

عصر الجمعة الماضي، شعرت أن الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق خرج قليلا عن هذه القاعدة في حواره مع الإعلامي ياسر العمرو على قناة روتانا خليجية عندما فتح أمامه وبجرأة ملفات عديدة حاول الدكتور حمد تعويمها في البداية، لكنه ما لبث أن أماط اللثام عن أسماء ومواقف وملابسات اكتنفت قرارات جوهرية خلال فترة وزارته، كقضية الحزام الصحي وكادر الأطباء ومشروع التأمين الصحي. وبالمناسبة هي قضايا ما زالت قائمة بشكل أو بآخر وبصيغة أو بأخرى، فلا هي تحققت بالصورة التي أرادتها وزارة الدكتور المانع، ولا هي حسمت بشكل نهائي في وزارة الدكتور عبدالله الربيعة، وسبق أن قلت في أكثر من مناسبة وأمام أكثر من وزير ومنهم المانع والربيعة أن لدينا وزراء لا وزارات، فالوزارة عمل مؤسسي يقوم على استراتيجيات واضحة ومحددة الأهداف ينفذها فريق عمل متكامل ومتناغم، لا يتم نسفها وتغييرها جذريا مع مجيء كل وزير جديد والبدء من نقطة الصفر مرة أخرى. وقبل فترة ليست بعيدة عندما كان الدكتور عبدالله الربيعة يتحدث في أحد اللقاءات عن الاستراتيجية الحديثة للوزارة، وهي للحق استراتيجية جيدة، قلت له: ومن يضمن ألا يأتي وزير جديد ويضعها في درج مكتبه ويبدأ استراتيجية أخرى.

نعود لموضوعنا لأقول إن موضوع التأمين الصحي ما زال موضوعا في غاية الأهمية، لكنه تعثر وطال تعثره دون أن يعلم المجتمع لماذا. من الصعب جدا أن يستوعب الناس مرور ثلاثة وزراء دون أن ينجز مشروع حيوي كهذا، ولو كنا نريد اختراع نظام لم يسبقنا إليه العالم لاستطعنا ذلك في جزء قليل من الوقت الذي مر على هذا المشروع. لقد تحدث عنه الوزير الأسبق الدكتور أسامة شبكشي، والوزير السابق حمد المانع، وأخشى أن يتحدث عنه الدكتور الربيعة ذات يوم وهو ما زال قابعا في الأدراج.



*نقلاً عن "عكاظ" السعودية