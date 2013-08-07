سفير جديد وسيرة قديمة

لم نقرأ أو نسمع في حيثيات معارضة القوى السياسية المصرية لاحتمالات تعيين روبرت فورد سفيراً جديداً في القاهرة، أنه يهودي، فالخلفية الدينية ليست سبباً وجيهاً للاعتراض على تعيين سفير في بلد ما . لكن بالعودة إلى تاريخ الرجل، يمكن إيجاد أسباب وجيهة كثيرة تدعم رفضه في مصر، فهو لم يضع قدمه في بلد إلا ضربها التخريب والفتنة الطائفية وفرق الموت . فورد هذا، كما يتضح من سيرته الذاتية، مهندس بارع في زعزعة استقرار الدول التي يبعث إليها، وقد اتضح هذا الدور في لبنان أوخر السبعينات وأوائل الثمانينينات حيث لعب الدور الأبرز في تأجيج الحرب الأهلية.

في 2004 كان فورد الرجل الثاني في السفارة الأمريكية في العراق، وقد أسس لسياسة دعم فرق الموت العراقية والقوات شبه العسكرية، وفي هذا استمرار لنهج الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، وما زالت تجربة فرق الموت في السلفادور صامدة في الأذهان، إذ ذهب ضحيتها أكثر من خمسة وسبعين ألف شخص.

كما أن فورد هذا أسهم في تفجير الوضع الأمني في الجزائر عام ،2008 حيث أرسل إلى هناك بعد “النجاح” الباهر الذي لعبه في تنفيذ الأهداف الأمريكية في العراق.

أما الدور الأبرز لفورد، كما يعلمه رافضو تعيينه في مصر، فهو توجيهه فرق موت في سوريا ارتكبت جرائم لتأجيج الفتن الطائفية والعمل على تفكيك الجيش السوري . من حق النشطاء والقوى السياسية في مصر أن يتوجّسوا من رجل عين على رأس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في سوريا، في يناير/كانون الثاني ،2011 أي قبل شهرين من اندلاع الأحداث فيها . ورغم أن أية سياسات أو مؤامرات لا تجيز لأي نظام اعتماد الحل الأمني لمواجهة الاحتجاج الشعبي، إلا أن فورد تجاوز هذه البديهية، وقام بدور لا علاقة له بالمهمة الدبلوماسية التي يتولاها سفير، وإلا ما معنى تسلّله إلى مدينتي درعا وحماة في ذروة الأزمة.

هذه الإضاءة على الدور التخريبي لهذه الاداة الأمريكية المرتدية ثوب سفير، لا تعني التبني الكلاسيكي لنظرية المؤامرة كتفسير جاهز لكل ما يواجه بعض الأنظمة، كما أن ثنائية ال “مع أو ضد” لم تعد صالحة لمعالجة الأزمات التي تضرب واقع العرب وتهدد مستقبلهم، لأن التدخّلات الخارجية من هذا النوع تستغل نقاط ضعف هذه الانظمة لتمرير مخططاتها، فالباطل لا يستطيع أن يعمل إلا إذا وجد المبررات المحقة، والفتنة لا تنجح من دون أن يتوفر التداخل بين الباطل والحق.

واضح إذاً ان ثنائية التعيين ثم الاضطراب، تبرّر للنشطاء المصريين أن يرفضوا رؤية فورد في سفارة أمريكا في القاهرة، حتى لو كانت التقارير المتعلقة بسيرته الذاتية، غير متفق عليها . وصحيح أن المتّهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن المصريين الذين لا يطالبون بمحاكمة فورد، من حقهم إغلاق الباب الذي تأتي منه الريح . إذا كان الزمن لا يتمتّع بنضج العدالة إلى الحد الذي يسمح بمحاكمة أي أمريكي، فمن حق المصريين أن يعتبروا هذه الصورة، وإن مفترضة، مبرراً كافياً للاعتراض على تعيين سفير يحمل هذا الكم من “الشبهات”، فمصر ما فيها يكفيها، وليست في حاجة، بالحد الادنى، إلى من يضيف حرارة أخرى للرؤوس الساخنة.

نقلاً عن صحيفة "الخليج"