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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

تأمين طبي مقبول ولكن ليس المأمول

الخدمات الطبية في المملكة بما في ذلك العلاج والتنويم وصرف الأدوية مجانية، بموجب النظام الأساسي للحكم، ولكنّ الحكومة نظراً لزيادة عدد السكان وارتفاع تكاليف هذه الخدمات لجأت إلى تطبيق ما سمته بالتأمين الصحي الالزامي، وذلك لتخفيف العبء عليها، وليس لضمان أن يشمل التأمين كل مواطن ولا سيما الشيوخ والفقراء الذين ليس لهم من يؤمنهم كما سنرى بعد قليل.

ويتضح إذا ألقينا نظرة على المشمولين بالتأمين الالزامي وهم: العاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي أو المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وجميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وما في حكمها.

ويستثنى من الخضوع للضمان الصحي الالزامي جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية ما لم يكن منصوصا في عقد العمل، أي إنّ التأمين الالزامي لا يشمل موظفي الحكومة السعوديين أو المتقاعدين أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك السعوديون الذين ليس لهم عمل معين.

فهل هذا يعني أنّ الذين لم يشملهم التأمين الطبي سيعالجون في مستشفيات الحكومة، وهل ستكون قادرة على ذلك، تلك هي المسألة، وإذا لم يتوفر العلاج فيها هل ستعالجهم في مستشفيات خاصة على حسابها ؟ أشكّ في ذلك، وكان المأمول أن يكون هناك تأمين طبي لكل المواطنين بحيث تتحمل الحكومة تكاليف بوليصات التأمين لموظفيها وللفقراء وخاصة الشيوخ، وتخصخص كل المستشفيات الحكومية، وحينئذ مع التأمين ستكون قادرة على علاج كلّ مواطن.

*نقلا عن "الرياض" السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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