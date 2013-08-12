روحاني وألف مشكلة

أمامي بضع مئة خبر وتحليل وتحقيق عن ايران مع بدء رئاسة حسن روحاني، إلا أنني أبدأ بخبر ظاهره غير مهم، ولكن دلالاته كبيرة هو أن فريق الكرة الوطني الايراني الذي نجح مدربه البرتغالي كارلوس كيروز في إيصاله الى بطولة كأس العالم السنة القادمة ألغى رحلة تدريب مهمة الى البرتغال لأنه لم يجد المال الكافي للقيام بالرحلة.

في أي بلد آخر في المنطقة يستطيع أحد الأثرياء أن يرسل الفريق وجميع المرافقين في طائرة خاصة، وأن يـنزلـهم علـى حسابه في فندق، وأن يعود بهم بعد اكتمال التدريب. غير أن ايران لم يـبقَ فيهـا فلـوس، وهـي من أهم البلدان المصدرة للنـفط، فالـريال الايرانـي خـسـر 50 في المئة من قيمته منذ السنة الماضية، والتضخم بلغ 36 في المـئة في حـزيران (يونيو) المـاضـي، كمـا أن البطـالة بيـن الشـباب وصـلت الى 28.3 في المئة. وقد سجلت ايران سنتين متتاليتين من النـمـو الاقـتصادي السـلبي.

بكلام آخر، وأختار من وصف قرأته في «الفاينانشال تايمز» الرصينة، الاقتصاد الايراني «كارثة» بعد سنوات من العقوبات والحصار، والرئيس روحاني يدرك هذا، وقد صرح بأن الاقتصاد أولوية في عمله، وهو دعا في خطابه الأول رئيساً العالم الخارجي الى الحوار والاحترام إذا كان له أن يحقق نتائج، غير أنني لست متفائلاً، ويبدو أن المرشد آية الله علي خامنئي متشائم من تجاوب الغرب، فقد قال إن الطرف الآخر يتكلم لغة أخرى.

روحاني معتدل ولا جدال، وقد رحبت الادارة الاميركية بانتصاره، وقال البيت الأبيض إن الشعب الايراني أسمع العالم كلمته، وحض الحكومة الايرانية على التصرف بسرعة لإنهاء قلق الأسرة العالمية من برنامجها النووي.

هذا الكلام باطل يراد به باطل. فالأسرة العالمية ليست قلقة من برنامج ايران النووي، وحتى لو كان البرنامج عسكرياً فهناك إستحالة أن يهدد الولايات المتحدة أو أي دولة نووية في الشرق والغرب.

البيت الأبيض كان يتحدث عن قلق اسرائيل من دون أن يسميها وهي حتماً ليست «الأسرة العالمية» بل دولة خارجة على الأسرة العالمية والقانون الدولي، وتملك ترسانة نووية كبيرة تهدد بها القريب والبعيد، ثم تريد أن تمنع غيرها في المنطقة من إمتلاك سلاح نووي، لتبقى قادرة على إبتزاز الجميع. والكونغرس كان «إيجابياً جداً» بفرض عقوبات إضافية على ايران وروحاني يتسلم الرئاسة.

للمرة الألف أطالب مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وربما المغرب والجزائر، إعلان العزم على بدء برنامج نووي عسكري حتى لا تقع بين سندان اسرائيل ومطرقة ايران، وحتى ترغم العالم الخارجي على السعي لتجريد الشرق الأوسط كله من أسلحة الدمار الشامل.

هناك أيضاً غفلة أو استغفال في موقف الولايات المتحدة ودول غربية كثيرة من فوز روحاني بالرئاسة فهي اعتبرت أن فوز رئيس معتدل بالرئاسة الايرانية بعد المتشدد محمود أحمدي نجاد، يعني انفراجاً في أزمة البرنامج النووي الايراني.

لا أصدق أن الدول الغربية تصدق نفسها وهي تبني توقعاتها عن مستقبل العلاقة مع ايران، فالبرنامج النووي كله يتبع المرشد خامنئي، وهذا له الكلمة الأخيرة في كل موضوع، بما في ذلك السياسة الخارجية، ما يعني أن الوزير محمد جواد ظريف قد يكون إصلاحياً، وخبيراً في السياسة الاميركية كونه عمل سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة بين 2003 و2007، إلا أنه في النهاية لا يستطيع أن يخرج عن إرشاد المرشد الذي وافق على تعيين كل وزير في منصبه.

اسرائيل تعرف هذا لذلك بدأت حملة تحريض على ايران، ولا أستبعد أن تحاول جر الولايات المتحدة الى مواجهة عسكرية. وكان الرئيس روحاني أعلن دعم سورية، وقال رداً على سؤال لصحافي في يوم القدس إن هناك جرحاً لم يندمل في جسم العالم الاسلامي سببه إحتلال الأراضي المقدسة في فلسطين والقدس الحبيبة. وعلقت اسرائيل كذباً أن الرئيس الجديد كشف لونه الحقيقي وأنه يريد تدمير اسرائيل التي لم يرد اسمها في كلامه، وعادت الى التحريض.

حكومة اسرائيل تكذب على نفسها إذا اعتقدت أن هناك مَنْ يريد التعامل معها في أي بلد عربي أو إسلامي، فهي مكروهة حول العالم وخصوصاً في بلادنا بسبب الاحتلال وجرائمه وهو حقيقي موجود، أما البرنامج النووي العسكري الايراني فافتراضي، وترسانة اسرائيل تجعله مبرراً إذا وجد.

بقي أن يستفيق العرب ليروا أي نوع من الخطر يحدق بهم.

*نقلا عن "الحياة" اللندنية