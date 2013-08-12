منصة رابعة خارج الزمن والجغرافيا

من يستطيع الصبر لفترة طويلة أمام ما تذيعه قنوات الجزيرة لأربع وعشرين ساعة متواصلة مما يقوله الخطباء والمتحدثون من على منصة اعتصام رابعة العدوية، سيجد نفسه فى نهاية الأمر فاقداً لبوصلة التاريخ والجغرافيا، فلا يعرف بدقة فى أى زمن يعيش هؤلاء ولا فى أى بقعة من العالم يعيشون. فجزء يسير من الخطب والكلمات والشعارات والهتافات والذى يدور حول مقولات «الانقلاب العسكرى الدموى» «خيانة قيادة الجيش للرئيس» و«عودة الشرعية» وتحريض قوات الجيش والشرطة على التمرد على قياداتها، هو فقط الذى يشير بالرغم من مبالغاته وتجاوزاته لمعظم قواعد القانون وأحياناً الأخلاق إلى أننا إزاء صراع على السلطة السياسية وفى مصر عام 2013.



أما الغالبية الساحقة من الخطب والكلمات والشعارات والهتافات التى تلقى من على منصة رابعة فهى تحيلنا وفوراً إلى حالة وزمن هما باليقين خارج كل ما شهدته وتشهده مصر من تطورات وأزمات منذ وصول الدكتور محمد مرسى إلى مقعد الرئاسة، ثم عزله منه بعد عام واحد. فمضمون هذه الخطب والكلمات والشعارات والهتافات ينصب على قضية واحدة هى «الدفاع عن الإسلام» من فئة تقدم نفسها وهى تشعر بذلك بعمق على أنها «المسلمون» الحقيقيون فى مواجهة فئة أخرى لم يدخر هؤلاء كلمات أو أوصافاً أو اقتباسات من القرآن والسنة والتراث لوصفهم بأنهم «الكافرون» الخارجون عن صحيح الإسلام بل المحاربون له ولأحكامه وتشريعاته.



وقد بدأ خطباء وهتافو المنصة رحلتهم الخطابية فى بداية الاعتصام بقليل من الإحالات الدينية لصراع وصفوه أولاً بأنه صراع بين «أصحاب الشرعية» و«خارجين» عليها، مستخدمين أوصافاً ومصطلحات كانت فى غالبيتها الكبيرة ذات طابع سياسى، سواء فى وصف النفس أو وصف الخصم. ولم يستمر هذا الأمر طويلاً، فسرعان ما اندفع الخطباء والمتحدثون والهتافون إلى خطاب الإيمان والتكفير ووصف الصراع السياسى القائم باعتباره صراعاً بين حكم يجسد الإسلام كاملاً وبمثالية كان يمثله نظام الدكتور مرسى والإخوان المسلمين، وبين خصوم يضمون الجيش والشرطة وأجهزة الدولة وقوى المعارضة، ومن ورائهم الملايين الذين خرجوا لرفض حكم مرسى والإخوان، تم اعتبارهم جميعاً ووصفهم بأنهم الخارجون عن الإسلام والمعادون له.



وهنا بدا واضحاً أن الخطباء والهتافين والمرددين والمشجعين لما يقولونه على المنصة من المعتصمين قد استغرقتهم جميعاً هذه الحالة من الشعور بأنهم يحاربون معركة الإيمان ضد «أعداء» كافرين يهدفون لهدم الإسلام وتجربته المثالية على الأرض والتى كان حكم مرسى وإخوانه يمثلها، وهى حالة بدت أقرب للنفسية منها للموضوعية. وهنا أيضاً بدا واضحاً غياب المكان والزمان عن الخطباء والهتافين والمرددين والمشجعين، فمصر قد غابت وحضرت مكة والمدينة، والقرن الحادى والعشرون تلاشى لتحل محله سنوات هجرة النبى، صلى الله عليه وسلم، الأولى فى المدينة المنورة، واختلطت شخوص وكيانات الخصوم السياسيين الواقعيين مع شخوص وكيانات الجاهلية فى جزيرة العرب حينها، فتداخل الجيش والقوى السياسية مع الأحزاب المشركة والكافرة التى حاصرت المدينة، وحلت شخوص مثل أبولهب وأبوجهل محل الفريق أول عبدالفتاح السيسى والبرادعى وغيرهما ممن اعتبرهم الخطباء والهتافون «محاربى الله ورسوله ودينه».



إلا أن أهل خطاب وهتافات المنصة الذين أغرقوا واستغرقوا فى هذا الخطاب الذى يخرج بنا من المكان والزمان والحالة إلى حيث أربعة عشر قرناً مضت، عاشوا أيضاً حالة أخرى من الانفصام الخطابى ظلت قائمة حتى اللحظة. ففى توجههم وسعيهم لحشد التأييد الغربى الذى يظنونه الحاسم لعودة رئيسهم المعزول وحكمهم المفقود، لم يجرؤ واحد منهم على استخدام أى مفردة أو اصطلاح أو وصف دينى لصراعهم مع خصومهم فى مصر، وبذلوا كل الجهد الحقيقى والمصطنع لإقناع «الغرب الصليبى»- بحسب خطابهم فى المنصة- بعدالة قضيتهم والتى لخصوها فى مصطلحات حديثة هى الشرعية والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة ورفض الانقلاب العسكرى واحترام صندوق الانتخاب، وغيرها مما يعطى لهم وجهاً سياسياً حديثاً.



وحتى لا يكون حديثنا مجرد خواطر مرسلة، فإن الحديث عن أن حكم الدكتور مرسى وإخوانه كان إسلامياً هو أمر خارج عن كل الحقائق والوقائع التى شهدها عامه الوحيد، وقد سبق أن نشرنا فى نفس هذه المساحة قبل أسابيع قليلة ما يؤكد هذا، وهانحن نعيد نشر بعض من فقرات نفس المقال. فهل كان هذا الحكم «إسلامياً»؟

* نقلا عن "المصري اليوم"