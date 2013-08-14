لا أعرف الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة عن قرب ولكن كل الشواهد تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك انه رجل وطنى بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. لأنه يعرف جيداً أن الشعب هو الشرعية الحقيقية وهو "رمانة الميزان" فى الدولة العريقة ، كما أنه يحترم الزى العسكرى الذى يرتديه ويدافع عنه بكل نبل وشجاعة وشرف .

ولكن الذى أعرفه جيداً عن الرجل ومتأكد منه تماماً أنه أصبح محاطاً بمجموعة من الأعداء والحاقدين الذين لا يحبون له الخير بعد أن تسبب فى "فضحهم" وكشفهم على حقيقتهم أمام الشعب حينما انحاز لشرعية الشارع.

أعداء السيسى الذين أتحدث عنهم ليسوا من جماعة الإخوان فقط أومن حلفائهم فى الخارج ، فهذا وإن كان صحيحاً فهو "ظاهر" للعيان ونعرفه جميعاً.. وإنما هناك أعداء آخرين أشد خطراً عليه وأعنى بهم هؤلاء الذين يحرصون على التضخيم و"التهويل" فيما يتخذه من قرارات ويصورونها على أنها أشياء خارقة .. نعم هؤلاء هم من يطلون علينا كل لحظة عبر الفضائيات ويتحدثون عنه وكأنه ليس من البشر أو أنه نصف إله .. هؤلاء هم من يتهامسون باحتمالات ترشحه للرئاسة خاصة بعد أن تحول بالفعل الى "بطل" قومى ويحظى بتأييد شعبى وجماهيرية "طاغية" لم يحصل عليها من قبل سوى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أحب الشعب من قلبه فأحبه الناس والتفوا حوله.

هؤلاء هم بالفعل أخطر أعداء السيسى لأنهم بتلك التصرفات يحملون الرجل فوق طاقته ويعوقون حركته الطبيعية.. ويعطون الفرصة لإعدائه التقليديين الذين نعرفهم جيداً بأن "يشوهوا" صورته مستندين الى تلك "الأفعال" المتهوره والتى تشبه الى حد كبير ما فعلته "الدبه" بصاحبها حينما أرادت أن تبعد عنه "الذبابة" فأصابته فى مقتل.

فهل يصمت هؤلاء "المطبلاتيه" قليلاً حتى لا يكونوا أشد خطراً على الرجل من أعدائه الذين نعرفهم جيداً ؟!

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية