فرنسا تقضي على العنوسة .. عقبالنا

فتيات العالم كله.. المتقدم والمتأخر.. يجدن مشقة في إيجاد الزوج المناسب.. ببساطة يعانين العنوسة.. وليست ''السعودية'' فقط.. مما دفع موقع أدوبت أنمك الفرنسي المعني بمساعدة الفتيات على إيجاد فارس الأحلام، فيما يشبه ''بوتيك'' في وسط باريس، حيث يتم وضع الشباب الراغبين في الزواج في الواجهة لمدة عشرة أيام لتأتي الفتاة غير المرتبطة وتختار الفتى الذي يناسبها.

وبحسب صحيفة ''لا ديبش'' الفرنسية فإن التجربة الجديدة التي بدأت بمزحة على الموقع كانت في الواقع ''كذبة أبريل''، إلا أن القائمين على الموقع فوجئوا بردود أفعال الزائرات التي فاقت التوقعات، إذ إن معظمهن استحسن الفكرة وطالبن بتطبيقها على أرض الواقع.

وتقوم الفكرة على ''بوتيك'' يتضمن واجهة عرض يقف فيها الفتيان من أجل جذب أنظار الراغبات في الزواج اللاتي يأتين لمشاهدتهم، وفي حالة وقوع اختيار إحداهن على أحدهم يمكنها الحصول على بياناته بالكامل، كما يتيح لهما المتجر الجلوس معا في استراحة موجودة في الداخل للتعرف على بعضهما بشكل أكبر وأعمق.

ومن المقرر أن يكرر موقع أدبت أنمك التجربة في مدينتي تولوز وليون الفرنسيتين، وفي العاصمة البلجيكية بروكسل وفي مدينة لوزان السويسرية، ويتوقع الموقع الفرنسي الذي أطلق منذ أربع سنوات وترتاده نحو خمسة ملايين فتاة أن تتضاعف أرباحه هذا العام بعد هذه التجربة لتصل إلى 15 مليون دولار، فيما حقق أرباحا العام الماضي تقدر بتسعة ملايين دولار.

ما شاء الله، كل هذه الأرباح بدأت بمزحة.. مجرد مزحة ''كذبة أبريل'' تصبح مشروعا ناجحا يدر الملايين، ويوفق رؤوسا في الحلال كما يقال.

الحقيقة سمعنا عن مكاتب الزواج لتسهيل أمور الزواج والتوفيق بين المتقدمين.. وعن مواقع الزواج الإلكترونية التي تعمل على الهدف نفسه.. ولكن أن نسمع أو نرى شابا يقف خلف زجاج ''فاترينة'' منتظرا فتاة الأحلام التي تعجب به وترأف به من نظرات المعجبات المتفحصة ومن هذا العرض الغريب.. فهذا والله عجب العجاب..!

ولا نملك إلا أن نقول.. لله في خلقه شؤون!

همس الكلام:

كل شيء يبدو مضحكا متى وقع للآخرين.

*نقلا عن "الاقتصادية" السعودية.