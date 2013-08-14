فض الاعتصام بدون رصاصة

أكمل مابدأته أمس‏,‏ ومن المقدمة إلي خطوات العمل التي تبدأ بفرض حصار محكم يمنع دخول أي شخص أو مواد‏.‏ وبعد‏48‏ ساعة من بدء هذا الحصار يتم إعلان المعتصمين أنه سيجري غمرالأرض

التي يعتصمون بها بالمياه, وأنه بعد48 ساعة أخري سيتم قطع الكهرباء عن المكان لثلاثة ايام, مع الانذار بان الخطوة القادمة قطع مياه الشرب.

والخطة كما يتضح تقوم علي استخدام وسائل سلمية لا يجري فيها إطلاق قنابل غاز أو خراطيم مياه أو خرطوش. ولكن في حالة قيام المعتصمين بإستخدام السلاح ضد رجال الشرطة ـ ويتم تسجيل ذلك بالصوت والصورة ـ يكون للشرطة طبقا للقانون في كل بلاد العالم الرد بالمثل دفاعا عن النفس.

بعد اسبوع من بداية الحصار يتوقع خروج عدد كبير من المعتصمين خاصة من الذين تم جلبهم من الاقاليم واغراؤهم بالمال. وفي الغالب ستضم دفعات الخارجين أيضا النساء والاطفالمما سيسهل بعد ذلك التعامل مع الباقين بخراطيم المياه والقوات الخاصة التي تستطيع اقتحام المكان بأقل التكاليف من الضحايا.

ملاحظات: روعي في الخطة المقترحة خروج المعتصمين علي دفعات حتي يسهل امتصاصهم والتحكم في انتشارهم.

بحسب تاريخ الجماعة يتوقع أن تقوم خلال فترة الحصار بعمليات ارهابية فردية من تفجيرات وبعض الحرائق وإستفزازات وفي ذلك يجب إعداد المواطنين للقيام بدورهم الرقابي, وقد يستدعي الأمر عودة اللجان الشعبية في الأحياء إذ لايمكن إغفال دور الشعب في المعركة.

جهات مساعدة: الإسعاف والإطفاء والمستشفيات يجب أن تكون في حالة الاستعدادات القصوي

أساسيات الخطة الشفافية والوضوح/ إحكام الحصار علي المنطقتين/ الالتزام بعدم استخدام وسائل العنف التي تؤدي إلي القتل إلا في حالة الرد علي عنف مماثل/ تصوير خطوات العملية وإذاعتها لتعريف الرأي العام محليا ودوليا بالطرق التي تستخدمها الأجهزة المصرية/ تفهم الشعب حتي لا يتعجل ويكون قوة ضغط علي أجهزته.

ملاحظة أخيرة: أقر بعدم مطالبتي بأي حقوق مادية أو غير مادية في حالة الإستعانة بما ورد في الورقة, والمهم مصلحة الوطن.

*نقلا عن "الأهرام" المصرية.