مسخرة المفاوضات وعقوبات أبو مازن!

عشية المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وجّه جون كيري "تحذيراً" الى بنيامين نتنياهو من انه اذا لم تصل المفاوضات الى نتيجة، ستتعرض اسرائيل لمقاطعة دولية.

التحذير مجرد مسخرة والمقاطعة الدولية مجرد مسخرة ايضاً، والمفاوضات عقدت جلستها الاولى امس في القدس في ظل تسارع غير مسبوق في عمليات الاستيطان، على رغم ان السلطة الفلسطينية كانت ترفض العودة الى مفاوضات ميؤوس منها ما لم تتوقف حركة الاستيطان.



الاختراق الوحيد الذي حققه كيري تمثل بوضع الجانب الفلسطيني امام امرين احلاهما مر، عندما اقنع محمود عباس بأن تكون مشكلة الاستيطان احد بنود المفاوضات لا شرطاً مسبقاً لقبول التفاوض، فكان عليه اما ان يقبل بهذه المعادلة، والاستيطان مسألة حق غير قابل للتفاوض عند نتنياهو، واما ان يرفض فتحمّله اميركا والدول الاوروبية مسؤولية إضاعة فرصة تحريك عجلة التسوية المتوقفة منذ اربعة اعوام!



عشية الجلسة الاولى ادخل نتنياهو كل قنابله الناسفة الى الغرفة عندما وافقت الحكومة على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، التي يتمسك الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم، لكن الفاضح انه في حين ارتفعت ادانات اسرائيلية يسارية لقرار الاستيطان معتبرة انه "قرار رهيب يعد استفزازاً للفلسطينيين والاميركيين والعالم ويمهد لتخريب المفاوضات"، كان جون كيري يبرر القرار عندما اعلن من البرازيل "ان نتنياهو كان صريحاً معي ومع عباس وقد حذّر من انه سيعلن بعض التوسع الاستيطاني الاضافي في مناطق لن تؤثر على خريطة السلام".



في اتصاله مع ابو مازن حاول كيري امس ان يعوّم المفاوضات التي دفنها نتنياهو قبل ان تبدأ، وهو ما دفع صحيفة "معاريف" الى كتابة تعليق بعنوان "اغتيال المفاوضات" وفيه ان الحكومة التي نسّقت قبل ايام مع الاميركيين موضوع اضافة 1200 وحدة سكنية الى المستوطنات، تمضي في تسريع الاستيطان في القدس بما سيؤدي الى نسف المفاوضات ويضع اسرائيل في موقف قبيح.



البهرجة التي رافقت اطلاق اسرائيل 26 سجيناً فلسطينياً معتقلين منذ 30 عاماً لن تغطي شناعة جريمة الاستيطان، وخصوصاً بعدما تبين ان هناك صفقة عنوانها "السجناء في مقابل البيوت" اي سكوت المستوطنين عن اطلاق الفلسطينيين في مقابل توسيع الاستيطان وبمعادلة 100 بيت استيطاني في مقابل كل سجين!

السلطة الفلسطينية التي دانت قرار الاستيطان تعرف سلفاً ان نتنياهو سيخرب المفاوضات وانها ان فاوضت او لم تفاوض فان الاستيطان لن يتوقف، لكنها ارادت تحميل واشنطن وتل ابيب المسؤولية عن هذا التخريب قبل ان يتوجه ابو مازن في ايلول الى الجمعية العمومية للامم المتحدة، ليطالب بمروحة من العقوبات الدولية ضد اسرائيل، وخصوصاً ان فلسطين باتت تملك العضوية التي تخولها ذلك!

*نقلا عن "النهار" اللبنانية