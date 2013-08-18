الإخوان والمرشد..ميكافيلي

ظهر جليا في الآونة الأخيرة أن التنظيمات السياسية لتيارات الإسلام السياسي ومن ضمنهم الإخوان المسلمين, تكشف عن نقابها الذي طالما حاولت التداري خلفه أمام الرأي العام, النقاب الذي كان يستر عورة الفكر المعادي لمبدأ الأمن القومي والتحجب تحت غطاء وهمي زال بمجرد بلوغ الإخوان الحكم في مصر, هذه التيارات المتناقضة ليس في فكرها فحسب وإنما في طريقة عرضها وترويجها لأفكارها المشتتة الباحثة حينا عن السلطة على اعتبار أن الربيع العربي أفضى بهم إلى نهاية كفاحهم والوقت قد حان لتتويج جهودهم الحثيثة في اعتلاء عرش السلطة، وكأن الربيع العربي صنع في مجلس الإخوان ! ولا ضير من تكرار تجربة ايران في مصر والرد على ثورة 25 يناير الوطنية, بثورة إسلامية مرتدة وتأسيس ولاية فقيه ثانية بنسختها العربية في مصر, المهم ان يصل الاخوان ولو الى احدى المارب السياسية ليثبتوا لمؤيديهم في العالم ان جهادهم قد اثمر ولادماء تذهب أدراج الرياح عند الإخوان ..

وإن لم يحصل المراد, فالدعوة تتجدد لجهاد إلكتروني رقعته واسعة الانتشار في عصر العولمة وفي كلا الحالتين, تكون هي المستفيدة حيث تقاس الانجازات عند الاخوان بمعيار الاستفادة الحزبية وميزان الثمرات الشخصية!

إن ايديولوجية تيارات الإسلام السياسي ترتكز في مضمونها على سياسة فرق تسد التي كانت تتسم بها غزوات الكر والفر في عصر الجاهلية متناسين تماما أن الإسلام قد محى بمجيئه أثار التفرقة بين مكونات المجتمع المتعايش ابتداءا بحركة التآخي بين المهاجرين والأنصار في المدينة ومرورا بالفتوحات الإسلامية التي آثرت تناغم بين المسلمين والنصارى، وعلى أساسه انتشر الدين الحنيف ولولا هذه الفطرة لكانت النبال الغربية استبقت الجيوش الإسلامية وردتها الى ما لايحمد عقباه.

مايجري اليوم في مصر, على سبيل المثال وليس الحصر، حيث أن معضلة الإسلام السياسي نسجت حبالها المتشابكة في منطقة الشرق الأوسط وأفضت بظلالها على العالم بشكل عام وليست مصر وحدها المستهدفة في خلخلة موازين القوى البشرية والسياسة الدولية الجديدة, وضع لايتعدى كونه تمرد واضح على أهم مباديء الاسلام في توحيد البشر حينما قال عزوجل (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة).

عودة إلى المرتكز الثاني في ايديولوجية الاسلام السياسي في عدائه لفكر الأمن القومي ومحاولات اجتثاثه من الدستور المدني, خطوات واضحة وجلية لتفيتت أهم دعائم السيادة الوطنية للدولة والشعب من خلال تجاهلها أو بمعنى آخر, تشويهها لحقيقة الدور الرئيسي لأجهزة الأمن القومي من خلال ربطها بممارسات أجهزة الأمن للأنظمة الشمولية المتهاوية على إثر الربيع العربي.

هذة المقارنة التي ترتكز عليها التيارات الإسلامية في خطاباتها السياسية, باطلة شكلا ومضمونا, فالأمن القومي أول مرتكز تستند عليه الدولة لحفظ السيادة القومية للوطن وكرامة المواطن وعدم استغلاله من قبل الأجندات الخارجية التي إن فسح لها مجال الولوج في عقول الشباب, قد تكون بداية الصعود نحو الهاوية بالنسبة لأية دولة، وهنا يبرز الخطر الكامن في تقديم المصلحة الخاصة للحزب أو التيار على المصلحة العامة للشعب أو الدولة حين ترى مشاهد تسحق فيها صورة الأمن القومي تحت مداس غاوي السلطة, وتسخر مقدسات الدولة في سبيل نشر دعوة لا تتقبل فكرة التعايش السلمي بين المكونات المختلفة للشعب الواحد بل وتروج للطائفية وتريق الدماء لأجل حفنة من المنايا الدنيوية الدونية ..فالغاية تبرر الوسيلة وليس أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة ..وميكافيلي حي يرزق عند الإخوان.