«أنفال» الغوطة

... حتى لو سجّل التاريخ أن أطفالاً عرباً أبيدوا بأسلحة عرب كيماوية، لن يكون ذلك في حسابات مَن لا يزال يعتقد بوهم الحسم العسكري في سورية، لأنه الطفل المدلل لدولة كبرى.

وإذا كان بديهياً أن ينفي النظام السوري استخدامه أسلحة كيماوية في مجازر الغازات السامة التي نكِبت بها مناطق الغوطة الشرقية فجراً، يبقى احتمالان حول هوية المرتكِب: إما المعارضة وإما... الشيطان.

نكتة ساذجة بعد جرائم فجر الغوطة التي بزت ما رُوِي عن «حملة الأنفال» في العراق، أن يتطوع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، ليعد الرأي العام بأن يحيل اتهامات المعارضة السورية على مجلس الأمن... إذا ثبتت «الادعاءات». أما صور المجازر الرهيبة، وأجساد الأطفال المجلّلة برداء أبيض، في صفوف الجثث التي تكفي لجلد الضمائر في كل مكان في العالم، فلعلها «مفبركة» كما تجتهد روايات النظام في دمشق، من أجل «إحراجه» بينما يباشر فريق الأمم المتحدة بحثه عن آثار الأسلحة الكيماوية في خان العسل... انه الشرط الأول للنظام، لعله يدين المعارضة بها، كما تقاطعت مصالحه ورغبات الغرب في محاصرة الثورة بحبل «الجهاديين» و «جبهة النصرة» و «الإرهابيين».

ألم تتحول الثورة لدى كثيرين، الى المقاعد الخلفية بين المتفرجين، فيما يُطلب من «الجيش الحر» والنظام خوض حرب مشتركة ضد «إرهاب الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام»؟... على الأقل هذا ما توحي به معطيات عن تفاهمات روسية – أميركية، تجعل محنة الثورة شأناً ثانوياً، وحوار المعارضة ونظام الأسد «حتمياً»، إذا أراد السوريون الخلاص من بلاء الإرهاب والخراب، والدم.

مع المتفرجين على اكبر مأساة في القرن الحادي والعشرين، لا بد من بعض الإنصاف. فها هو الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يطلب من فريق الأمم المتحدة تغيير مساره من خان العسل الى الغوطة، لعله يضبط الشيطان بجرم الغازات الكيماوية. ولكن، ليست لهولاند تلك العصا السحرية القادرة على تليين مشاعر الروس، أو هزّ ثقتهم بحليفهم في دمشق، وبنيّاته! فإن كان سقوط أكثر من مئة ألف قتيل لم يزعزع رهان الكرملين على بقاء النظام السوري، فهل تكفي «انفال» الغوطة وأجساد الأطفال الضحايا، لتبديل عطف موسكو عليه، وإصرارها على شلّ مجلس الأمن؟ لعلها أيضاً تتهم الثوار أو «الإرهابيين»، فكلما تكررت الجرائم أو قُتِلت الضحية مرات، ضاعت معالم الإبادة.

كل ما رآه الجيش السوري في الغوطة «حرباً إعلامية»، بعد تبريرٍ رسمي يصنِّف مجازر فجر أمس، مجرد صور تبثها شاشات «شريكة في سفك دماء» السوريين!

عين الأوروبيين والأميركيين على أهداب العنف في مصر، وعصاهم سلاح المساعدات. قلبهم مع السوريين، ولكن، مجرد صور هل تستحق جلسة لمجلس الأمن، أو اقتياد الفاعل الى محكمة الجنايات الدولية؟

الضحية ضحية، في مصر أو سورية أو تونس وليبيا واليمن، لكن أهل كوسوفو أكثر حظوة... ووعيد الأميركيين لم يعد يخيف حتى «طالبان»! كانت خطيئة ادارة رئيس «الحلم» الأميركي باراك أوباما، انها كشفت كل أوراقها باكراً: لا نعْشَ اضافياً لجنودنا في حرب. الانسحاب «الآمن» أطلق إشارة الهجوم الكاسح لمن ظنَ الغرب أنه حاصره بأزمات حديقته الخلفية وتهديداتها الكامنة، بدءاً من الشيشان الى جورجيا، مروراً بإيران وملفها النووي، والدرع الصاروخية.

مع موجة الهجوم المضاد، يمشي الإيراني تحت المظلة الروسية الى نتانز النووية وجنوب لبنان، والساحل السوري ومنطقة السيدة زينب. الرئيس الإيراني العتيد حسن روحاني، «المعتدل» صاحب النهج الواعد بالانفتاح، وعد نظام الرئيس بشار الأسد بأنه باقٍ، وباحتساب مدة ولاية روحاني، قد لا يخطئ تشاؤم سوريي الشتات بسنوات أخرى، حرباً وخراباً ومجازر.

يختلط «النووي» وطموحاته في جبهة واحدة مع «كيماوي» الغوطة، وإدارة «الحرس الثوري» جبهات مذهبية على خط الخراب السوري، وتضيع نداءات «الائتلاف الوطني» المعارض بين متاهات فراغ الزعامة الأميركي الكارثي والتهافت الروسي لاقتناص التركة الكبرى... ويبقى أن نتوهم بمزيد من الانتظار، لعل «جنيف 2» يأتي يوماً على مقدار طموحات الموفد العربي – الدولي الأخضر الإبراهيمي. فهو، من بعيد، ما زال يراهن على إنهاك المتحاربين، ولم تحبطه أمس إلا غازات الغوطة الكيماوية.

وبين أميركي منبطح لا ينشد إلا السلامة لجِلده، وروسي جشع يثأر لبؤس ترِكة الاتحاد السوفياتي، بدماءٍ سورية، السؤال: مَن ارتكب الإبادة فجراً، لتزوِّر المعارضة الصوَر؟

نقلاً عن "الحياة" اللندنية