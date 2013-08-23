اختطاف النفط الليبي

النفط الليبي مهدد بالسقوط في أيدي جماعات مسلّحة مشبوهة، هذه حقيقة لا تجد السلطات الهشة حرجاً في الاعتراف بها، بل تذهب أكثر من ذلك بتأكيدها أن استمراء الخارجين على القانون ضعف الحكومة وتردد قرارها السياسي سيقود إلى عاقبة وخيمة: دولة فاشلة تمتلك احتياطياً نفطياً يقدر ب 42 مليار برميل .

على مدار الأسبوعين الماضيين اندلعت مواجهة مفتوحة بين الحكومة ومحتجين مسلحين يسيطرون على أربعة مرافئ استراتيجية على البحر المتوسط، وبعد محاولات لتطويق الموقف بعيداً عن التصعيد لم تجد المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بداً من الاعتراف بأن جماعات مسلحة أبرمت عقوداً لبيع 700 ألف برميل من النفط الخام في السوق السوداء، ولم تمنع تهديدات الحكومة ونشر وحدات بحرية قبالة الساحل استمرار التوتر في تلك المرافئ وسط مخاوف من تطور الأمر إلى قتال مفتوح .

مما لا شك فيه أن هذه السابقة تشكل منعرجاً خطراً في سياق الصراعات الجارية في ليبيا، وإذا أصبح النفط موضوعاً للتنافس وغنيمة يتم السطو عليها بمثل هذه السهولة، فسيكون تفريطاً يقوض أي فرص للخروج من المأزق، ومقدمة لتقسيم البلاد إلى غيتوهات منفصلة، وعندها لن يكون بالإمكان التدارك وتصبح أي محاولات للتطويق مدخلاً لصراعات لا تنتهي .

استهداف النفط كان خطوة منتظرة بعد أن خرجت كل المناطق والقبائل مسلحة بأفضل ما كان لدى نظام العقيد الراحل معمر القذافي من عتاد، وبعد أن فشلت الحكومات التي جاءت بعد الثورة في نزع السلاح من المقاتلين وبسط سيطرتها على كل الأراضي بشكل صارم . وبسبب هذين العاملين يضاف إليهما الوضع الإقليمي المضطرب ودخول أجندات أجنبية على الخط، فإن النتيجة المتوقعة هي استمرار التناحر والصدام وقطع شرايين الموارد المالية على السلطة المركزية في طرابلس التي باتت تتخوف من ضائقة مالية بعد أن تراجعت صادرات النفط من 1،5 مليون برميل في اليوم العام الماضي إلى نحو 600 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع الأخيرة . ويهدد عجز الدولة عن “تحرير” مرافئ البريقة وراس لانوف والسدرة والزويتينة وتطهيرها نهائياً من المسلحين بأن تمتد العدوى إلى منشآت استراتيجية مماثلة في مناطق أخرى لتستخدمها بعض الأطراف في ابتزاز الحكومة أو لابتزاز أطراف أخرى منافسة .

وفي ظل استمرار هذه الصراعات، ليس هناك ما يمنع أن يصبح النفط الليبي رهينة مختطفة تدر الذهب على جماعات متطرفة تعسكر وتدرب مقاتليها في مناطق ليبية عديدة، وهذا المعطى تكشفه تقارير تؤكد سعي هذه الجماعات إلى إيجاد موارد لا تنضب لمساعدتها على تنفيذ مشروع إرهابي خطر، قليلون من يقدرون أبعاده وحدوده في الوقت الحالي، ولكنه قطعاً سيكون حقيقة واقعة، إذا لم يتم التصدي بالجدية المطلوبة لهذا التهديد الصريح للنفط الليبي ومن ورائه الأمن والسلم في المنطقة والعالم .

نقلاً عن صحيفة "الخليج"