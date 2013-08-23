مجلس وزراء مطيع لخامنئي

بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ثبت أن علي خامنئي تولى إخراج هذه المسرحية، وأنه لا يزال يلعب الدور الأساسي ويتحكم بالممثلين في هذه المسرحية، ولا يزال المسؤول الرئيس أمام التاريخ والشعب الذي يعاني من النتائج الكارثية لحكمه.

وصل البلد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي خلال حكم أحمدي نجاد الذي حظي بدعم شامل من خامنئي، وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة فرصة ليعود نظام الجمهورية الإسلامية إلى مسار تأمين مصالح البلد ويخضع لإرادة الشعب.

وقد أثبتت الانتخابات أن المواطنين ينتهزون أي فرصة لتغيير الوضع الراهن، ويتخذون مواقف متناقضة مع رأس السلطة، حيث شهدنا مشاركة واسعة للناخبين رغم المحاولات الكثيرة لإقصائهم من الساحة، ورغم تجربة الانتخابات السابقة وعمليات القمع والتلاعب بالأصوات، وكان هذا الحضور قد أحبط محاولات القائمين على الانتخابات، وشكل فرصة للتعبير عن حرصهم في العمل لضمان مستقبلهم والأجيال القادمة.

وكانت الشعارات الانتخابية لحسن روحاني قد ركزت على الحقوق والمطالب التي تنتهكها السلطة وتنادي بها الغالبية من المواطنين، وعلى هذا الأساس كسب الانتخابات ووصل إلى المنصب الرئاسي.

والأصوات التي كسبها روحاني لم تكن حقاً لنظام تلاعب بنتائج الانتخابات قبل أربع سنوات، واعتقل الرئيس المنتخب، وقاد عمليات قمع دامية وارتكب جرائم مثل قتل المحتجين في سجن كهريزك، وأصدر أحكاماً قاسية بحق النشطاء السياسيين والاجتماعيين.

لكن هذه المشاركة كانت فرصة لإرغام السلطة على إيجاد تغييرات في إجراءاتها وسياساتها، وكانت اتفاقاً غير مكتوب بين الشعب والسلطة للخروج من ثاني أكبر أزمة يواجهها النظام بعد الحرب مع العراق.

لكن لهذا الاتفاق نهاية، وهي مع انتهاء ولاية حسن روحاني، وما يضمن استمرار الاتفاق هو التزام الرئيس الجديد بوعوده وصموده أمام الأنظمة المستبدة في النظام، ومنها مكتب مرشد الجمهورية، أما العدول عن الوعود التي عرضها على الناخبين والمساومة على حقوق الشعب بالتعاون مع المرشد تطوي الثقة الوطنية التي منحها المواطنون لروحاني.

يحتاج حسن روحاني إلى فريق يؤمن بشعاراته الانتخابية، لكن الوزراء الذين توزعوا لتولي الأدوار المختلفة في حكومته هم لا يملكون أصلاً الطاقات والإمكانيات الكافية لتحقيق تلك الشعارات، ويبدو أن بعضهم لم يؤمن أصلاً بهذه الشعارات، خاصة تلك التي تعود إلى حقوق المواطنة.

وإذا ما نظرنا إلى السوابق الأمنية لبعض الوزراء نبتعد تماماً عن بصيص الأمل بشأن الاهتمام بحقوق الشعب، كما أن حسن روحاني قد اتخذ مواقف عبرت عن مماشاته مع السلطة، خاصة خلال اقتحام قوات الشرطة للحي الجامعي بطهران في عام 1999 حيث وعد بصفته أميناً على مجلس الأمن القومي آنذاك بمتابعة القضية، لكنه تخلى في نهاية المطاف عن مسؤوليته، ولم تتبن السلطة أي قرار يدين المعتدين على الطلبة.

وشكل تعيين مصطفى بورمحمدي وزيراً للعدل صفعة للمجتمع المدني، حيث ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال السنوات الماضية عندما تولى مناصب كبيرة في جهازي الأمن والقضاء، وتكشف سوابقه أنه لا يعترف بحقوق المواطنة أصلاً.

كما قام روحاني بتعيين رحماني فضلي وهو من المديرين الأمنيين المقربين من لاريجاني لحقيبة الداخلية ويستبعد في ظل إشرافه على هذه الوزارة الهامة أن نشهد انفتاحاً سياسياً واجتماعياً ونمواً لنشاط الأحزاب ووسائل الإعلام والمؤسسات المدنية.

وكشفت مسرحية منح الثقة لأعضاء حكومة الرئيس الجديد تقاسم الحصص بين المجموعات المختلفة من أنصار النظام، لكن مخرج المسرحية كما في السابق نفسه مرشد الجمهورية علي خامنئي وهو أكبرهم مسؤولية أمام التاريخ والشعب.

ولم يرحم ولي الفقيه المسؤولين الذين فشلوا في إثبات ولائهم له خلال اجتماعات منح الثقة للحكومة الجديدة وخلال مسرحية منح الثقة رفض نواب المجلس أهلية ثلاثة منهم بسبب أحداث 2009.

وتركيبة مجلس الوزراء هذه تعجز في تنفيذ وعود روحاني، وهي ليست إلا لعبة جديدة لمرشد الجمهورية أمام الشعب والغرب لتخفيض الضغوط الدولية على نظامه والاستمرار بالمضايقات ضد النشطاء السياسيين والاجتماعيين.

أما المشاركة الواسعة للشعب في الشؤون المختلفة خلال السنوات القادمة من شأنها أن تشكل وسيلة ضغط على روحاني لعدم الانصياع أمام خامنئي، ومتابعة المطالب التي تنتهكها السلطات، فالحضور المستمر للشعب في الساحة يشكل دائماً مصدر إزعاج للأنظمة الاستبدادية، وهو السبيل الوحيد للوصول إلى الآليات التي تكفل إقامة نظام ديمقراطي في البلد الذي يخيم عليه شبح الدكتاتورية.