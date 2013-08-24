رجل الدين المسيّس.

المشكلة مع السياسة كبيرة ومعقدة. السياسة تصوغ حياة الناس ولكنها كائن متقلب لا يعرف كثيرا من المبادئ المستقرة. كما تعرفون تقوم القرارات السياسية على المصالح. بينما تقوم مواقف المثقف ورجل الدين الحقيقي على المبادئ أو هكذا يفترض. لو رجعنا أربعين سنة أو نحو ذلك لو وجدنا أن التحالفات السياسية في العالم باسره مناقضة للتحالفات السياسية اليوم. أعداء الأمس اصبحوا أصدقاء وأصدقاء الأمس اصبحوا أعداء ولم يخسر من هذه التحولات إلا المثقفون الذين انصاعوا للأهواء السياسية أو من وقع في حبائل الأحلام التي تصنعها معامل الاعلام. نشطت قبل أربعين عاما مجموعة من الأحزاب الحالمة بدأ بالشيوعية وانتهاء بحزب البعث العربي الذي يلفظ انفاسه الأخيرة هذه الأيام في دمشق. كان بينها حزب الإخوان المسلمين. الفرق بين أحزاب البعث والقوميين والناصريين والشيوعيين من جهة وحزب الاخوان المسلمين ان تلك الأحزاب كانت أحزابا دنيوية. من السهل التحقق من إنجازات الأحزاب الدنيوية. إذا وعدك ان يبنى عمارة ستسأل بعد انقضاء المدة اين العمارة أو أين الوحدة العربية وأين تحرير فلسطين. لكن أن يأتي حزب ديني ويعلن ان برنامجه ( الإسلام هو الحل). كلام براق ووعد عظيم ولكن بلا معنى. عندما تنصت إلى شيخ سياسي سيبهرك كلامه. يتحدث عن الفقر يتحدث عن القهر يتحدث عن تحرير فلسطين والشيشان وكشمير يتحدث عن الشريعة يتحدث عن الجنة والنار. يطوف بك على كل ما يتصل بآلام الناس وأحلامهم دون أن يقدم شيئا يمكن لك أن تحاكمه عليه. على مدى أربعين سنة وظف الاخوان المسلمون ورجال الدين في العالم العربي قضية اتفاقية كامب ديفيد للنيل من كل من وقّعها أو ايدها أو سكت عن إدانتها. عندما ننظر إلى هذه الاتفاقية سنرى أنها اتفاقية يشوبها كثير من العيوب بل والقهر والذلة إذا اردنا الحقيقة ولكن ما الحل. كل الشيوخ المسيسين الذين لعنوا هذه الاتفاقية لم يتحدث أي منهم عن حل بديل او على الأقل مقاربة سياسية. خاضوا صراعات عبثية في كل انحاء العالم ماعدا التعدي على إسرائيل. عندما تولى الاخوان الحكم في مصر سكتوا تماما عن كامب ديفيد بل سكتوا عن إسرائيل. ماذا قال محمد مرسي الرئيس المصري الإخواني عن كامب ديفيد. لا شيء. تجاهل الاتفاقية طوال عهده وكأنها اتفاقية قمح مع بوليفيا. كان يعرف أن النسخة الاصلية في مكتبه. حتى الذين يشايعونه داخل المملكة سكتوا معه بل سكتوا عن كل شيء يتصل بالدولة العبرية. تجاهلوا أيضا الرسالة المخجلة التي بعث بها مرسى إلى شمعون بيريز والتي يؤكد فيها على الاخوة والصداقة الخ. اختفت إسرائيل من قاموس شتائمهم. اصبح عدوه كل من يريد أن يزاحمهم على السلطة. لكن بعد اقالة مرسي ظهر الحديث عن العدو الصهيوني مجددا. صار يرددون أن الإطاحة بمرسي مؤامرة إسرائيلية.

إذا كانت أحلام الناس الدنيوية مادة يتلاعب بها السياسيون فأن رجال الدين المسيسين يتلاعبون بأحلام الناس الدينية والدنيوية معا.

*نقلا عن "الرياض" السعودية.