كلمة ولو جبر خاطر.. يا وائل!

أذكر أنني، وبعيد ما اصطلح على تسميته بالثورات العربية، كتبت، وقلت، ولا زلت أقول إن متابعة الأحداث، وتحليلها، والربط بينها، ومن ثم الاستنتاج هو جزء أصيل لكل مهتم بالبحث عن الحقيقة، وقد قلت حينها إن هناك فرقا شاسعا بين «الثورة»، و» التثوير»، وقد اتهمت، وغيري ممن قال بذلك بأننا نجنح كثيراً إلى المؤامرة، ويخفى على البعض أن الإيمان المطلق بالمؤامرة يعتبر مرضاً، وفي المقابل فإن إنكار وجود المؤامرة في عالم تحكمه المصالح يعتبر سذاجة، وبالتالي فإن من العدل أن نحلل الأحداث، ونطرح استنتاجنا، أو تساؤلاتنا على البساط، وليس بالضرورة أن تكون هي الحقيقة المطلقة، ولا يوجد قضية يتفق الجميع عليها على أي حال.

الوثائق المتداولة حتى الآن تشير إلى أن هناك محادثات تمت بين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والولايات المتحدة، وذلك منذ عام 2006، وكانت المحادثات بين بعض الرموز الإخوانية، ويقابلها مجموعة من الساسة الأمريكيين، وكان من أبرزها وزير الخارجية الأمريكي الحالي، جون كيري، وذلك عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ!!، وكان واضحاً أن هناك توجها أمريكيا لدعم ربيع العرب، إذ لم تكد الذراع الإعلامية للثورات، وأعني هنا قناة الجزيرة، لم تكد تعلن ساعة الصفر بخروج مليوني متظاهر في ميدان التحرير!، وتؤكد أن كل شعب مصر خرج إلى الميادين ثائراً على مبارك!، حتى أمر الرئيس أوباما مبارك أن يتنحى، وبسرعة، فقد كان أوباما صريحاً، وواضحاً، وحازماً: «عندما نقول الآن، فإننا نعني الآن، وليس غداً»، وهو ما كان، وكانت القناة التلفزيونية إياها قد فعلت ذات الشيء في تونس، حتى غادر ابن علي البلاد بطلب من الجيش!، وذات الشيء حصل في ليبيا، أثناء ضرب قوات الناتو لها، والعرب يصفقون لهم!، وكذلك في اليمن، وسوريا، ومع ذلك فإن أمراً غريباً يستوقفني في كل مرة أستطلع تطورات الثورات العربية!!، أو ربيع العرب، كما يطلق عليه الإعلام الغربي.

هذا الأمر يتعلق بالشاب وائل غنيم، والذي صنعت منه قناة الثورات العربية إياها، ووراءها الإعلام الغربي بطلاً، وقائداً فذاً لا يجارى، فهو أحد قادة «ثورة» مصر، ولا يمكن أن ننسى تلك المشاهد لهذا البطل «المصنوع»، وهو يمشي محاطاً بالآلاف، أو وهو يعقد مؤتمراً صحفياً، أو وهو يبكي على قتلى الثورة!، وفجأة، قيل إنه قد يصبح وزيراً مرموقاً في حكومة ما بعد الثورة!، وذلك بعدما صنفته مجلة الفورين بولسي الأمريكية المحافظة كواحد من أبرز المؤثرين على مستوى العالم!!، نعم، موظف قوقل، الشاب المغمور يتساوى مع فوكوياما، وفريد زكريا حالياً، وغاندي، وتشرشل، ولنكولن سابقاً، ثم فجأة، وبعد أن استوت باخرة الثورات على الجودي، وجلس مرسي على كرسي الحكم، اختفى هذا الشاب «الأسطورة» من المشهد تماماً!!، فكيف كانت حياة هذا الشاب قبل الثورة؟، ومن الذي صنع منه بطلاً؟، ثم من الذي أخفاه عن المشهد؟، ثم هل سيكون له دور مستقبلي؟.

هذه الأسئلة، وغيرها تدور في خلد كثيرين، ولذا نتمنى أن يخرج «المفكر المؤثر» وائل غنيم، ليجيب على هذه الأسئلة، فهو جزء أصيل من ربيعنا العربي العظيم، فهل يفعل؟!

*نقلا عن "الجزيرة" السعودية.