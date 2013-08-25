أردوغان والحلم العثماني !

في البداية قلنا ربما أن سقوط المخطط الإخواني الأمريكي، الذي كان برعاية أردوغان، أفقده صوابه، ما جعله يخرج عن طوره، ويتلفظ في حق مصر والمملكة ودول الخليج بألفاظ لا تمت للحصافة الدبلوماسية بصلة، وكما يقولون: (لعل له عذرٌ وأنت تلومُ).. لكن أردوغان تمادى في غيه، وفي مواقفه غير الحصيفة؛ فوصل به حمقه إلى الظن أن بإمكانه مع حلفائه أن يُجيّش على الحكومة المصرية الانتقالية القوى الخارجية لتنصاع إلى الضغط الدولي، وتترك الأخوان ورئيسهم محمد مرسي يعيثون فساداً بمصر، حتى وإن قادوها إلى الكارثة والتفكك مثلما فعلت جماعة الإخوان بالسودان.

تَدَخّلَ الملك عبدالله بحزم في الوقت المناسب، ومعه الإمارات والكويت والبحرين، فأفسد على أردوغان، ومن راهن على مشروع أردوغان من (الصغار) الذين يدورون في فلكه، مؤامراتهم الدنيئة، وتساقط الأخوان وأحلامهم كتساقط أوراق الشجر في الخريف؛ وظهرت الحكومة الانتقالية المصرية بعد الموقف السعودي والخليجي في أفضل وأقوى حالاتها، لتنفذ خريطة المستقبل التي وعدت بتنفيذها، والتي ينتظرها المصريون على أحر من الجمر.

وكما هي التهمة التي تتقاذفها الأنظمة العربية (القومجية) في الماضي عندما تتخاصم مع بعضها، لجأ أردوغان عندما أفلس مشروع الإخوان إلى العزف على (المؤامرة) الإسرائيلية؛ فزعم أن إسرائيل هي من يقف خلف من سمّاهم (بالانقلابيين)، وأضاف : أن لديه وثائق تُؤكد وقوف إسرائيل خلف ما حصل في مصر. أما (الوثائق) فهي كما قال في كلمة ألقاها في اجتماع مُعلن مع حزبه في أنقرة الأربعاء الماضي تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ومثقف يهودي قبل الانتخابات الرئاسية في مصر قالا فيها : (حتى وإن فاز الإخوان المسلمون في الانتخابات فلن يخرجوا منها منتصرين، لأن الديمقراطية لا تقوم على صناديق الاقتراع)، واعتبر أردوغان أن مقولة (الديمقراطية لا تقوم على صناديق الاقتراع) التي رددها وزير العدل الإسرائيلي ومثقف يهودي آخر، ويُرددها الآن من أسماهم بالانقلابيين المصريين، تكفي كحجة (دامغة) تكشف ضلوع إسرائيل في ما حصل في مصر ؛ تصوروا!

أعرف أن هذه الجعجعة (الأردوغانية) سخيفة ومُضحكة؛ لكن هذا ما قاله أردوغان بلسانه أمام حزبه في أنقرة. وكما يقولون: إذا خان المنطقُ المحاميَ الذي يترافع في قضية ما فاعلم أنه يُدافع عن قضية خاسرة؛ فما بالك إذا كذب ولفّق الأدلة؟

أن تكون حجة أردوغان صحيحة يعني بالضرورة أن إسرائيل لديها من القوة والنفوذ والتأثير إلى درجة أن تستطيع بها حشد هذه الملايين من المصريين التي خرجت في كل أنحاء مصر تُطالب بإسقاط مرسي، والتخلص من حكم الأخوان؛ ليس هذا وحسب، وإنما يقتضي الأمر - أيضاً - لقبول هذه الحجة أن الجيش المصري نفسه، وقوى الأمن، وأجهزة القضاء، والأزهر، والكنيسة القبطية، والمثقفين والإعلاميين، الذين ساندوا التغيير في مصر، مُخترَقين من قبل الإسرائيليين، و (خونة)، ويُنفذون ما يُمليه عليهم الاسرائيليون؛ وهو هنا - عن وعي أو دون وعي - يُعيدنا إلى العبارة المشهورة التي كان يُرددها الولاة العثمانيون في الماضي تجاه العرب، عندما ينتفضون على ظلمهم وطغيانهم واحتلالهم، وهي مقولة (عرب خيانات) التي كانت متجذرة في العقلية التركية آنذاك .. وهذه بكل المقاييس إهانة للإنسان المصري، بل والعربي، ويَنمُّ في الوقت نفسه عَمّا يكنه هذا العثماني (الفُقاعة) القادم من تلافيف التاريخ من احتقار للعرب عموماً والمصريين خصوصاً.

أردوغان بلا شك لديه أطماع في المنطقة، وإحياء إمبراطورية (بني عثمان) الذي ذاق العرب منها الأمرين حلمٌ يُسيطر على تفكيره، وتنطلق منها طموحاته السياسية؛ لذلك يبدو أنه يريد أن يرث شعبية الإخوان وتغلغلهم في البلدان العربية، فاستضاف - كما تؤكد الأنباء - (التنظيم الدولي للإخوان) ليكون مقره الرئيسي في بلده؛ وبهذا - حسب خططه - يكون قد وَرِث (عملاء) هذا التنظيم، وعلى رأسهم القرضاوي، ليكونوا عملاء له، ولنظامه، لتحقيق الطموحات التركية العثمانية؛ والأخوان - كما هي تجربتهم في مصر - على استعداد أن يُقايضوا لقاء الوصول إلى السلطة بأي ثمن، حتى وإن كان التخلي عن السيادة الوطنية، والسماح بالاحتلال الأجنبي، تحت حجة (إحياء دولة الخلافة) كما جاء في تغريدة في تويتر لأحد الإخونجية في المملكة.

نقلاً عن صحيفة "الجزيرة السعودية".