مواهب سعودية صناعة دولية

قبل ثلاثة ايام من نشر هذا المقال اتصلت بي الدكتورة الشهيره فوزية الدريع والتي تقيم حاليا في لندن , لتخبرني عن حضورها لعرض كوميدي تؤديه الممثلة السعودية او الدكتورة "ميساء صبيحي" والتي تعتبر اول امرأة عربية تشارك بالتمثيل في مهرجان "ادنبره".

تحدثت الدكتورة فوزية وهي تستقل قطار العودة من ادنبرة الى محل اقامتها "لمدة تجاوزت العشر دقائق" عن موهبة "صبيحي" وعن ماقدمته من عرض نال اعجاب "الانجليز " بل وابهرهم حسب وصفها لدرجة ان الحضور وقف وصفق لها كثيرا , تحدثت عن الموهبة السعودية التي تعدت حدود المكان والزمان بعرض يعتبر الاصعب في مجالات التمثيل (ستاند اب كوميدي) .

بعد انتهاء المكالمة انتابني الفضول للبحث عن تلك الموهبة (السعودية ) التي جعلت دكتورتنا الاكثر جدلا للحديث عنها بتلك الطريقة التي تجاوزت حدود الاعجاب الذي نالته من "الانجليز" المشهورين "ببرودة الدم".

بعد عدة محاولات من البحث عبر محرك البحث "جوجل" لم اجد سوى بضع مواضيع والتي نشرت عنها على استحياء بل وان التصريح الموجود لها نقل عن جريدة "الاندبندانت" البريطانية والتي صرحت فيها "انها ظلت تعد لمسرحيتها على مدى سبعة اعوام , وان المرأة السعوديه قوة ايجابية ومنتجه وانها ساهمت في التنمية الاجتماعية وهذ المساهمة جعلها تتبوأ 30 منصبا في مجلس الشورى السعودي لذلك حاولت تسليط الضوء على دورها الايجابي في السعوديه" .

طرحت "صبيحي" التي تحضر للدكتوراه في جامعة كينغز كوليدج في الادب مواضيع تتعلق بالمرأة السعودية في مسرحيتها "رأسا على عقب في السعودية "، ونقلت معاناتها ومنها "حالة المرأة في حال زواج زوجها من اخرى، وزواج المسيار ".

ابداع وعطاء مستمرين ولكن السوأل هنا لماذا يتم تجاهل مثل تلك المواهب في الاعلام المرئي والمقروء، وماضير لو سلطنا الأضواء عليهم بدلا من تلك المواهب المكررة التي اكل عليها الزمان عليها وشرب واصبحت تصيب المشاهد والمتلقي بالغثيان .

هناك اسماء لإنجازات عديدة وكثيرة في شتى المجالات الادبية والفنية والشعرية برزت خارج حدود الوطن, ولكنها لو بقت داخل جغرافيا الوطن لاندثرت، هل هو تقصير من الاعلام في ذلك أم أن الصناعة المحلية تعتمد على الشلليه فقط قبل الموهبة.