توحيد الخطبة.. من الحرمين لكل منابر السعودية!

الحقيقة إنه ليس من حق أي خطيب مؤتمن أن يوجه الناس على ما يشتهي، ويملي عليهم قناعاته الشخصية السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية لمجرد أنه تولى تكليف الخطابة وإمامة الناس؟!

فالإنسان يظل صاحب هوى وموقف، ليعتقد في النهاية أنه على الحق المبين الذي يوجب عليه توجيه الناس وإرشادهم وإثارة حماستهم تجاه قضية أو موقف يؤمن بصلاحه، وأنه يحمل الحقيقة المطلقة، والوحيدة الباقية، وتشتد الخطورة حين تقدم المواقف أو القناعات الشخصية من منبر يوم الجمعة، بما يوهم عامة الناس أن هذا هو الحق المبين!

ثم إذا أضفنا الأخطر، وهو ضخ الأفكار الحزبية والتحريضية وشق الصف عبر المنابر، بما يخدع البسطاء بقدسية المكان والوظيفة.

ونعرف، كما نتذكر جيداً، جملة من الوقائع والقضايا التي جند لها انطلاقا من المساجد ومنابرها، وهو أمر لم يكن أحد يجرؤ على مواجهته. حيث كان النقد في أفكار من يعتلي المنبر وكأنه نقد ليوم الجمعة وقيمته عند المسلمين!

لكن الحقائق التي تتكشف بفضل أدوات التواصل الحديثة تظهر الكثير من عورات، أو لنقل -تلطيفا- الاجتهادات الخاطئة لبعض الخطباء، في استخدام المنبر لشق وحدة وطنية، أو خلق تقسيم وتصنيف عابث للمجتمع أو حتى مهاجمة أشخاص منهم رموز سياسية وثقافية وإعلامية، فطالما تم شخصنة بعض المنابر، وتم استخدامها بشكل ملفت للطعن والتشويه، بل وفي حالات سابقة تسببت اجتهادات أقل ما توصف بأنها غير موفقة، في أحداث احتقان شعبي داخلي أو حتى سياسي خارجي..!

- ما الحل؟

الحل بسيط وواضح، طالما أن خطبة الجمعة والمنابر هي لإرشاد الناس ووعظهم وتوجيههم توجيهاً راشداً، فإن ذلك أمر لا يمكن ضمان حدوثه ونقائه وصفائه دون توحيد الخطابة، توحيد الوعظ، توحيد الوعي الديني.

وهو أمر ليس صعباً كما يحاول البعض أن يقدمه، وليس فيه مخالفة، فقط حاجز نفسي مؤقت يفصل البعض، ومقاصد غير بريئة لدى البعض القليل، ممن يخافون أن تفوت عليهم فرصة استغلال المساجد والمنابر لأنشطتهم لصالح تيار أو جماعة أو حزب، أو التجنيد لصالح فكرة أو نشاط!

وهذه الدعوة -القديمة الجديدة- تغضب الحزبين وأصحاب الأجندات المشبوهة بالتأكيد، ممن يجدون المسجد منبراً لخطابهم السياسي وتجييش الناس وتحزبهم، وتجنيدهم.

هؤلاء هم من يرفض مبدأ الخطبة الموحدة.. ويقاتلون بشراسة لتشويه الفكرة وتقديمها كأنها جريمة في حق الدين والشريعة!

بل ويرفضون حتى فكرة الاتفاق الممنهج على موضوعات الخطب طوال العام، مع عمل تحديث طبقا للمستجدات.

حيث يمكن لهيئة شرعية موسعة -قائمة أو جديدة- أن تقوم بإعداد مسبق لقائمة مواضيع الخطب على مدار العام، ومع تقديم نماذج للخطب للاختيار منها، بما يضمن سلامتها الشرعية والفكرية والعقدية والاجتماعية بشكل مطلق وموثق.

بل يمكن التفكير في منحنى آخر، هل يوجد منبر أهم من الحرمين في الدنيا، قيمة ومعنى؟!

ليكونا منارة مشتركة للفكر والثقافة الدينية والإسلامية الإنسانية العالمية، ليأتي الوعظ والإرشاد موحد لكل البلاد، قادم ومتفق عليه من الحرمين الشريفين..؟

نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"