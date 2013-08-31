تراجع واشنطن جعل موسكو تشعر بأنها لاعب لأول مرة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

لم يعد للعالم من حديث غير سوريا، تراجعت المشكلات الكبرى إلى الخلف، يتواجه اليوم على الأرض السورية وارث النظام الشيوعي في روسيا مع النظام الغربي، وقيصر روسيا الجديد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي "للمرة الثالثة" يريد أن يؤكد زعامته، ومعها تفوق موسكو الجديدة، بينما الرئيس الأميركي باراك أوباما ما زال يدرس الموقف، وهل يزيد من توريط روسيا أم يتدخل قبل فوات الأوان.

لأول مرة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تشعر موسكو بأنها لاعب على الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن لا دولة خارجية تمارس اللعبة خارج مصالحها.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانحسار الدور الروسي في المنطقة، لأسباب عديدة، بقي الرصيد الشعبي لروسيا يفرض نفسه على مختلف المجالات والصعد في الشرق الأوسط، بشكل أو بآخر، لكن الفيتو الروسي قبل أشهر في مجلس الأمن حيال الملف السوري، نجح في القضاء على الكثير من هذا الرصيد، وسيمكن الغرب من إنهاء أي بقايا لهذا الدور.

والشيء الأهم إعلان موسكو في أكثر من مرة وفي كل مناسبة على لسان جميع مسوؤليها، أنها ليست حليفة للأسد، وأن موقفها ينحصر في رفض أي تدخل خارجي لإزاحة نظام.

ولا يمكن تجاهل ما أشار إليه خبراء بارزون أكثر من مرة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، إلى أن موسكو باتت واثقة من أن نظام الأسد آيل للسقوط، وأنها تبحث عن "تخريجة" مناسبة تحفظ لها مصالحها مع الغرب.

وتحدث فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير مجلة "السياسة الدولية" المرموقة التي تصدرها الخارجية الروسية، قائلاً: "بالنسبة إلى روسيا هذا النظام انتهى، وموسكو خسرت سوريا في الحالين، فحتى لو بقي الأسد في موقعه لفترة بحكم الظروف الدولية، لن يكون بمقدور روسيا أن تتعاون معه، وإذا سقط سنخرج من هذا البلد، وما يهم الكرملين فعلاً لم يعد محصوراً في سوريا، وتمسك موسكو بموقف حازم له أبعاد أهم من ذلك، ويتعلق بالسياسة الدولية إجمالاً، إن موسكو تريد من خلال موقفها أن تكون سوريا آخر خسائرها بهذه الطريقة، أي ألا يتكرر فقدانها لمصالح حيوية في بلدان أخرى بنفس الطريقة وعبر مساعدات خارجية".

وفي نفس السياق، أشار سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، إلى أن مستقبل العالم يتوقف في جانب كبير منه على "كيف تحل الأزمة السورية"، وفي إشارة إلى أن موسكو فتحت باب التفاوض مع اللاعبين الخارجيين حول سوريا، أرجع لافروف أحد أهم أسباب التعثر في تنفيذ خطط المبعوثين الدوليين عنان وبعده الإبراهيمي في سوريا إلى "عدم التنسيق بين خطوات اللاعبين الخارجيين"، وقال إن روسيا تريد التباحث معهم لتعرف ما إذا كان عدم التنسيق ناتجاً عن عدم وجود المنبر للحوار، أم أنهم يعملون عمداً على إحباط هذه الخطط، وربما يكون وراء تلك التصريحات دعوة موسكو لمؤتمر جنيف، وبعده جنيف (2).

والواضح من كل ذلك أن موسكو باتت تركز جهودها على توجيه الرسائل في اتجاه "اللاعبين الخارجيين" فقط.

كما أن موسكو متطلعة لدور وحصة في اقتسام مغانم الانهيارات بجوارها، وتريد موسكو تعويض جميع هزائمها في مواجهة الغرب وأميركا بموقفها في سوريا، ويجب ملاحظة تقدم الدور الروسي في مناطق مختلفة من العالم بقدر ما يتراجع الدور الأميركي المرهق بالمسؤوليات والمتاعب الاقتصادية، لا تستطيع روسيا أن تأخذ دور أميركا ولكنها تستطيع أن تقضم من مناطقها خاصة في الشرق الأوسط.

بوتين يخشى من أن يخرجه الغرب من كل مواقع التأثير الجغرافي هنا وهناك، ويريد بوتين الاحتفاظ لروسيا بدور في اللعبة، وقد وجد في سوريا فرصته لهذا الدور، كما سبق وفعل ذلك في جورجيا عندما كان رئيساً للوزراء، وتصادف هذه الأيام مرور ست سنوات على حرب القوقاز بين روسيا وجورجيا، والتي تركت الكثير من العبر إذا ما أسقطناها على الموقف الروسي اليوم حيال سوريا.

طبيعة رد الفعل الروسي على جورجيا كان يحمل بصمات فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الروسي آنذاك، الذي يعتبر باستمرار تفكك الاتحاد السوفياتي السابق – هزيمة مذلة – ودأب على اقتناص أي فرصة لإظهار القوة الروسية في أي أزمة، لعلها تعيد لموسكو جزءاً من كبريائها التائه، ووجد هذا في الأزمة التي اندلعت عام 2008 بين روسيا وجورجيا بشأن أوسيتيا الجنوبية.

ومن الواضح أيضاً أن المقصود من ردة الفعل الروسية القوية آنذاك، تذكير العالم، لا سيما الدول الغربية، بما حدث في كوسوفو، وعلى وجه الخصوص الدول التي أيدت استقلال كوسوفو، للتذكير فقد أعربت روسيا عن غضبها تجاه منح كوسوفو استقلالها من صربيا، وحذرت من العواقب المترتبة على الاعتراف باستقلالها، وهي بالطبع لم تعلن أن ما فعلته في الأزمة الأخيرة هو ما فعله الغرب ذاته في كوسوفو، لأن ذلك سيضعف من مصداقية إصرارها على أن الدول لا ينبغي أن تقسم دون اتفاق، إلا أن الكل يدرك أن ما حدث في كوسوفو لم يكن بعيداً عن تفكير موسكو في الأزمة بشأن أوسيتيا الجنوبية، أما في ما يخص سوريا، فتحدثها معظم الساسة الروس صراحة، لقد خدعنا الغرب في ليبيا، ولن يتكرر ذلك في سوريا.

وأظهر النزاع الروسي الجورجي أن الغرب لا يزال يجهل كيفية التعامل مع روسيا، إذ إن بعض مفردات الحرب الباردة لا تزال تبرز من حين إلى آخر، دون أن يكون هناك إجماع غربي حول ما يجب القيام به مع روسيا، حيث كانت هناك وجهة نظر المحافظين الجدد الذين ينظرون إلى جورجيا وأوكرانيا كمثال للدول التي يجب دعمها، على اعتبار أنها رأس رمح في مشروع التغيير نحو الحريات والديمقراطية، وأن روسيا يجب أن تجبر على التغيير مثلما حدث مع الاتحاد السوفياتي السابق، وهناك وجهة نظر مغايرة ترى أن التعامل مع روسيا بالطريقة التي جرى التعامل بها مع الاتحاد السوفياتي السابق أمر منافٍ للعقل، واعتبر هؤلاء أن حسابات جورجيا حيال أوسيتيا الجنوبية كانت خاطئة، وقد دفعت ثمن ذلك.اختبرت واشنطن قوتها في العراق، وأسقطت نظام صدام حسين، ولكنها لم تستطع أن تقيم نظاماً مستقراً، تركت الفوضى تلتهمه، تمارس أميركا اليوم تواجداً منقوصاً في الأزمة السورية، تؤيد الثورة السورية، ولا تفعل أكثر من ذلك، وقد أغرى هذا الضعف والتراجع أو اللامبالاة موسكو، التي جعلها التراجع الأميركي الغربي تشعر أنها لاعب لأول مرة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فموسكو من خلال النظام السوري عادت فقط في مجلس الأمن إلى حضورها السابق أيام الاتحاد السوفياتي من خلال حق النقض الفيتو، والكل يعلم إذا أرادت واشنطن وحلفاؤها تنفيذ رغباتها، فهي قادرة على تنفيذ ذلك خارج إطار مجلس الأمن وبعيداً عن الشرعية الدولية، والتاريخ الحديث يشهد بالكثير من التجارب لواشنطن والموقف الروسي منها.

يبقى القول إن لسان حال موسكو يقول: بقاء القاعدة الروسية في طرطوس، وكل ما سوى ذلك ممكن.