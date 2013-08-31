لمن يغرد سعداني وبلعياط؟

لحساب من يغرد كل من عمار سعداني وعبد الرحمن بلعياط ؟ ما دام الرئيس بوتفليقة مريضا وعاجزا عن الترشح لفترة رئاسية أخرى، فهل يمهد سعداني الطريق لصديقه عبد العزيز بلخادم كي يترشح في انتخابات رئاسة البلاد عام 2014 ؟



أسئلة مشروعة في ظل تصريح لافت للنظر أدلى به بلخادم قبيل ”معركة الأوراسي” كما سمتها الصحافة، فقد قال بلخادم إنه ”لن يترشح لمنصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، لكنه لا يخفي دعمه لعمار سعداني”. يمكن أن نفهم من كلام بلخادم أنه ”شبع” من كرسي الأمين العام للحزب الحاكم في حيدرة، وهو ”يطمع” في كرسي رئيس الجزائر في المرادية.



وقد يصعب على الرئيس بوتفليقة أن يشرف على اجتماع مجلس الوزراء، لكن لا يحتاج الأمر إلى جهد بدني خرافي منه، كي يقول ”كلمة” في رئاسيات 2014. ويبدو أن استقدام عمار سعداني و”تزكية” بلخادم، لهما علاقة بخيار الرئيس بوتفليقة.. أو هكذا فهمنا، فالجميع يسيرون في فلك واحد، وهو ”مجموعة بوتفليقة”.



بقي أن نفهم لحساب من يغرد بلعياط ؟ وهو سؤال محير فعلا، وليس من السهل الإجابة عنه، فبلعياط رجل سياسي من ”الجيل الأول” لجبهة التحرير الوطني، بلغة ”الهواتف النقالة” ويعرف كيف يلعب ”البوليتيك”. وبالتالي من الصعب القول إنه يدعم ترشح علي بن فليس، فهو لم يقل ذلك، ومازال يطلب تدخل الرئيس بوتفليقة لحل أزمة جبهة التحرير الوطني.



ولكن، لنسلم جدلا أن سعداني يحضر الطريق لترشيح بلخادم في رئاسيات 2014، فما هو وزن بلخادم، أمام مرشحين أقوياء من أمثال علي بن فليس وأحمد أويحيى ؟ بطبيعة الحال ومن واقع السياسة الجزائرية، ورقة علي بن فليس أثقل من ورقة أحمد أويحيى، وأحمد أويحيى أثقل سياسيا من عبد العزيز بلخادم.



لكن مشكلة بن فليس أن ورقته بدأت ”تذبل” مع تقدم سنه، وتكاد تحترق إن لم يلعبها ”صح” في انتخابات 2014، في حين تتمثل مشكلة أويحيى في ”المزاج” الشعبي الرافض له، ويجمع كثيرون على أن مشكلة بلخادم هي أنه ”لا يصلح للسياسة”.



وهناك مرشحون آخرون، بينهم أحمد بن بيتور، أعلنوا برنامجا سياسيا واضحا، لكن مشكلتهم أنهم يدورون في فلك بعيد عن ”أعلى طبقات جو” السلطة في الجزائر، فبن بيتور رفض تزكية المؤسسة العسكرية، وهذا سبب كاف لعزله من الآن، لمن يعرفون كيف تدار أمور الحكم في الجزائر.. لهذا قد يفاجئنا سعداني في 2014.

* نقلا عن "الخبر" الجزائرية