الانتصار على لبنان بديلا من تركيا...

كانت هناك دائما في السنوات الاربعين الماضية حروب بين اللبنانيين انفسهم. لكن كانت هناك دائما حروب للآخرين على أرض لبنان. هناك لبنانيون يقبلون بأن يكونوا مطية للآخرين من حيث يدرون أو لا يدرون. المسيحيون والمسلمون، في معظمهم، قبلوا أن يكونوا مطية للنظام السوري في مرحلة معيّنة بعدما دفع بهم الى قتال مع الفلسطينيين الذين أرادوا استخدام لبنان من أجل تحقيق مكاسب سياسية. لم يفهم الفلسطينيون في أي وقت أن حرب لبنان كانت حربا من أجل تصفية قضيتهم ورّطهم بها النظام السوري. اعتقدوا أن لبنان «ساحة» تصلح لكلّ الاستخدامات...

في هذه الايّام، يكرّر التاريخ نفسه. لم يعد لبنان، بعد خطف الطيار التركي ومساعده غير «ساحة» يستخدمها النظام الايراني من أجل اثبات انه يمتلك أوراقا اقليمية وأن بيروت مدينة ايرانية على المتوسط وأن لبنان كلّه رهينة وليس ابناء الطائفة الشيعية الكريمة وحدهم. يبدو أن النظام الإيراني لا يريد أن يتعلّم من التجارب التي مرّ فيها آخرون، بمن في ذلك النظام السوري الذي يدفع حاليا ثمن الجرائم التي ارتكبها في لبنان وتلك التي استهدفت الشعب السوري نفسه.

لماذا استهداف تركيا في بيروت؟ الجواب بكلّ بساطة أن المطلوب الضغط على تركيا بسبب موقفها من النظام السوري المدعوم ايرانيا. فالنظام الايراني يعتبر معركة بقاء النظام السوري معركته، لكنه ليس قادرا على الدخول في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع تركيا.

انها معركة حياة أو موت بالنسبة اليه. ولذلك، ليس صدفة التذرع بخطف لبنانيين داخل الاراضي السورية من أجل خطف الطيار التركي ومساعده في هذا التوقيت بالذات...أي في الوقت الذي يحقّق فيه ثوار سورية تقدما في مناطق قريبة من حلب توّجت بسيطرتهم على مطار مينغ المهمّ من كل النواحي. انه مهمّ كمطار يستخدم في ارسال تعزيزات الى القوات الموالية للنظام، كما هو مهمّ بسبب نوع الطائرات الرابضة فيه ومعظمها طائرات هليكوبتر. اضافة الى ذلك، ان موقع مينغ مهمّ استراتيجيا كون الاستيلاء على المنطقة التي يقع فيها يساعد في قطع الامدادات عن ألوية ومجموعات موالية للنظام تعمل في حلب وريف المدينة. يبقى هل يفيد ايران في شيء ممارسة ضغوط على تركيا انطلاقا من «لبنان الساحة»؟

ليس هناك لبناني يمكن أن يرضى بخطف لبنانيين في سورية. عملية خطف مواطنين لبنانيين مدانة بكلّ المقاييس. لكنّ الأكيد أن ليس طبيعيا استغلال عملية الخطف للاساءة اكثر الى الوطن الصغير وعزله عن محيطه العربي وعن دولة مثل تركيا، هي من الدول النادرة، التي يستطيع اللبنانيون السفر اليها من دون تأشيرة.

المطلوب اذا معاقبة تركيا في لبنان وعبر لبنان...بغض النظر عن الضرر الذي يلحق بلبنان واللبنانيين. قبل ذلك، كانت حملة على العرب الذين توقفوا عن زيارة لبنان. كانت النتيجة أن العقاب الحقيقي عقاب للبنان، نظرا الى أن المطلوب في نهاية المطاف تأكيد أن لا وجود لدولة لبنانية أو لمؤسسات تابعة للدولة اللبنانية وان مطار بيروت تابع لسلطة «حزب الله» المتورط مباشرة في الحرب التي يتعرض لها الشعب السوري.

بكلام أوضح، صارت الدولة اللبنانية تابعة للحزب الذي أقام دويلته داخل هذه الدولة وعلى حسابها. ما يتبيّن كلّ يوم هو أن الدويلة التابعة لإيران أقوى بكثير من الدولة اللبنانية. بل إن الدويلة هي الدولة اللبنانية التي عليها أن تلعب دور «الساحة» أي دور التابع للمحور الايراني- السوري الذي يدار من طهران.

من يتمعّن في المعادلة القائمة بين لبنان وتركيا يكتشف أنّ لبنان لا يمثّل شيئا في هذه المعادلة، أقلّه بالنسبة الى تركيا ومصالحها المتشعّبة. هذا التقييم يأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد التركي وطبيعة العلاقات التي أقامتها الدولة التركية مع المجتمع الدولي، فضلا عن كون تركيا، الدولة المسلمة، عضوا أساسيا في حلف شمال الاطلسي.

يعتبر لبنان، بكل المقاييس، الخاسر الاوّل في المواجهة التي فتحها خاطفو الطيار ومساعده مع تركيا. واذا وضعنا الموضوع الانساني جانبا، ليس ما يدعو تركيا، الى الاستجابة لمطالب الخاطفين، هذا في حال كان اطلاق المخطوفين اللبنانيين الموجودين في سورية في يدها...أو كان لديها بالفعل أي نفوذ، من أي نوع، كان على الجهة الخاطفة.

نعم ان تركيا تتدخل في الشأن السوري. هناك من يعتقد أن تدخلها مفيد، وهناك من يرى، حتى بين معارضي النظام السوري، أن السياسة التركية خاطئة، خصوصا أنها صادرة عن حكومة، تتميّز بقصر النظر تكشف يوميا أنّ ليس في استطاعتها الخروج عن الخط العام للاخوان المسلمين.

ولكن تبقى الحملة على تركيا شيء والاساءة الى لبنان شيء آخر. فجريمة خطف الطيار التركي ومساعده لا تفيد لا في استعادة المواطنين اللبنانيين المحتجزين في سورية ولا في تغيير الموقف التركي من الثورة السورية.

من نفّذ عملية الخطف يعرف ذلك جيّدا. هدف الخاطفين لا علاقة له اذا بتبادل مخطوفين. انه مرتبط أولا واخيرا بوضع ميليشيا مذهبية مسلّحة تابعة مباشرة لإيران يدها على كلّ لبنان وعزله عن محيطه العربي. هذا كلّ ما في الامر. ما نشهده حاليا فصل آخر من عملية تصبّ في تكريس لبنان «ساحة» وذلك كي يكون الوطن الصغير مجرّد ورقة ايرانية تستخدم في صفقة مع اميركا أو اسرائيل متى دعت الجاجة الى ذلك...

ما حصل حلقة في سلسلة طويلة لم تبدأ البارحة. بدأت السلسلة بالتمديد لإميل لحود على الرغم من صدور القرار 1559 عن مجلس الامن وذلك كي يبقى لبنان تحت الوصاية الايرانية- السورية. اصبحت هذه الوصاية ايرانية بحتة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في العام 2005 واضطرار الجيش السوري الى الخروج من الاراضي اللبنانية. توالت الاحداث الكبيرة وتوالت الاغتيالات وفُرضت على لبنان حرب اسرائيلية صيف العام 2006 بغية تبرير احتفاظ «حزب الله» بسلاحه. جاءت بعد ذلك عملية الاعتصام في وسط بيروت ثمّ احداث السابع من مايو 2008، أي غزوة بيروت والجبل ثم تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي. لم يكن الهدف من تلك الحكومة، التي جاء بها سلاح «حزب الله»، بعد استقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، سوى إذلال أهل السنّة والمسيحيين بعد تدجين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. هل من اذلال للمسيحيين أكبر من ذلك الذي تعرضوا له في حكومة نجيب ميقاتي حيث أصبح وزراؤهم من العناصر التابعة للنائب ميشال عون الذي ليس سوى اداة من ادوات «حزب الله»؟

لا شيء يحدث بالصدفة في لبنان. ليس صدفة ان يأتي خطف الطيار التركي ومساعده في وقت تنصب الجهود على منع تشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام وتدمير كلّ مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية.

ليس خطف الطيار التركي ومساعده سوى غطاء لجريمة ترتكب في حق لبنان واللبنانيين. انها حرب بكل معنى الكلمة على لبنان لا أكثر ولا أقلّ. انها محاولة أخرى للانتصار على لبنان بديلا من تحقيق انتصار على تركيا، علما أنّ مثل هذا الانتصار لا يقدّم ولا يؤخر في أنقرة...

*نقلا عن "الراي" الكويتية