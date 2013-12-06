كيف التعاطي العربي مع الواقع الجديد؟

هناك واقع جديد يتوجب على العرب التعاطي معه. يتمثّل هذا الواقع في أن هناك صفقة اميركية- ايرانية تولت مجموعة الـ5+1 تغطيتها. هذه الصفقة تمّت بالفعل. يبقى السؤال ما حدود الصفقة، هل هي اطار يرسم مستقبل العلاقات الاميركية- الايرانية، بما في ذلك الدور الايراني على الصعيد الاقليمي، أي الدور الذي تطمح اليه ايران؟

الاكيد أنّ ايران تستهدف التوصّل الى مثل هذا الاطار الذي يعني، بين ما يعني، الاعتراف بها كقوة اقليمية يحق لها امتلاك نفوذ خارج حدودها، خصوصا في الشرق الاوسط العربي.

ماذا يمكن أن يعني الاتفاق- الصفقة الذي تمّ التوصل اليه في جنيف والذي ما كان ممكنا لولا تقديم ايران تنازلات في شأن برنامجها النووي؟ كانت هذه التنازلات بمثابة اعتراف بأنّ العقوبات الدولية أثّرت بقوة على الاقتصاد الايراني وأن النظام بات في حاجة الى خفض للعقوبات بما يمكّنها من الحصول على جزء من الاموال والاصول الايرانية المجمدة في المصارف الدولية والتي من دونها لا يمكن وضع موازنة جديدة للدولة.

هل يعني ذلك كلّه حصول تغيير في العمق في ايران؟ ليس سهلا الاجابة عن هذا السؤال. لكنّ الاكيد ان هناك سؤالا آخر من السهل الاجابة عنه. يرتبط هذا السؤال بالادارة الاميركية الحالية التي على رأسها باراك اوباما. كلّ ما يمكن قوله عن الادارة أنها جعلت أميركا تتغيّر. ليس مضمونا أن تكون ايران تغيّرت. المضمون والثابت أن أميركا تغيّرت.

تتغيّر ايران عندما تقرن الاقوال الجميلة التي يطلقها وزير خارجيتها محمد جواد ظريف بالافعال. أي عندما تثبت أنّها تريد بالفعل التعاطي بطريقة مختلفة مع جيرانها العرب، أكان ذلك لدى استقبال طهران لوزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أو لدى وجود الوزير ظريف في الكويت أو مسقط أو في هذه العاصمة العربية أو تلك... مستقبلا.

ليس سرّا أن ايران تعمل على التمدد في المنطقة مستخدمة الغرائز المذهبية، خصوصا بعد الانتصار التاريخي الذي حققته في العراق بفضل الحرب التي شنتها الولايات المتّحدة على هذا البلد.

تعتبر ايران أن أفضل خدمة تقدّمها لما يسمى «المقاومة» هو دعم «حماس» و«حزب الله». أين مشكلة اسرائيل في دعم «حماس» و«حزب الله»، أي عندما تكون «حماس» واجهة للشعب الفلسطيني و«حزب الله» واجهة لبنان. في الحالين، يمكن أن تعتبر اسرائيل أنها كسبت المعركة سلفا، فلسطينيا ولبنانيا.

أين مشكلة اسرائيل عندما تدعم ايران النظام الفئوي في سوريا وتساعده في ذبح شعبه؟ لا مشكلة لديها اطلاقا ما دام هدفها يلتقي مع الهدف الايراني المتمثّل في تفتيت الكيان السوري كي لا تقوم له قيامة يوما. لا مشكلة اسرائيلية أيضا مع السياسة الايرانية في العراق والبحرين واليمن، ما دامت هذه السياسة تقوم على اثارة الغرائز المذهبية وضرب المجتمعات العربية...

قد تتغيّر ايران كما قد لا تتغيّر. لا يمكن الرهان على تغيير في طهران على الرغم من أن الشعب الايراني يتوق الى ذلك، وهو شعب عريق لا علاقة له من قريب أو بعيد بالنظام القائم الذي يخوض معركة بقاء.

من هذا المنطلق، من المفيد عربيا ايجاد قنوات اتصال مع طهران وذلك من أجل محاولة فهم ما الذي يدور في الداخل الايراني. ولذلك، كانت زيارة عبدالله بن زايد للعاصمة الايرانية أكثر من ضرورية. تنمّ الزيارة عن مقدار كبير من حسن النية والانفتاح والاستعداد لمقابلة أي خطوة ايجابية ومعقولة تصدر عن طهران بالمثل.

ما قد يكون مفيدا أيضا اقتناع العرب عموما بأن أميركا تغيّرت في العمق. وهذا التغيّر يفرض عليهم التحرّك في كلّ الاتجاهات، بما في ذلك تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلّ من المغرب والاردن. مثل هذه الخطوة تساعد في تعميم الاستقرار على الصعيد الاقليمي من جهة وفي تفادي استفراد هذه الدولة العربية القليلة السكان أو تلك من جهة أخرى.

ما قد يكون أهمّ من ذلك كلّه انّ على العرب بعد اليوم تفادي أي رهان على وجود سياسة أميركية على علاقة من قريب أو بعيد بالمنطق. كيف يمكن أن يكون هناك منطق في السياسة الاميركية عندما تختزل واشنطن الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه بالسلاح الكيميائي وعندما يقتصر النقاش مع ايران على برنامجها النووي، في حين أن السياسة العراقية أو اللبنانية أو السورية او البحرينية أو اليمنية لطهران أخطر من ذلك بكثير.

عندما دعم العرب الثورة المصرية، «ثورة الثلاثين من يونيو«، التي انتزعت البلد العربي الاهمّ من براثن الاخوان المسلمين، أقدموا على خطوة تعكس نضجا كبيرا. فعلوا ذلك غير آبهين بالاعتراضات الاميركية. ساعدت دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الثورة الشعبية المصرية من دون التفات للموقف الاميركي المتذبذب الذي لا يرى مشكلة في سقوط مصر نهائيا...أي الانتهاء من الدولة المصرية ذات المؤسسات القديمة وذات الجذور الضاربة في التاريخ.

وحده الوقت كفيل بمعرفة ما اذا كان يمكن لايران أن تتغيّر، أي أن تصبح دولة طبيعية من دول المنطقة يهمّها الاستقرار في الخليج ورفاه شعبها. أما بالنسبة الى الادارة الاميركية، فان الرهان هو على الوقت أيضا... ولكن من اجل تمرير السنوات الثلاث الاخيرة من عهد رئيس لا يعرف شيئا عن الشرق الاوسط، أو ربّما يعرف أكثر من اللزوم عنه وعن كيفية ضرب ما بقي من الاستقرار فيه. الامر الوحيد الثابت أنّ كلّ ما يعرفه أوباما يتمثّل في أن في استطاعة النظام السوري قتل شعبه الى ما لا نهاية بدعم ايراني وروسي ولكن ليس بالسلاح الكيميائي. فالقتل بالبراميل المتفجّرة حلال والقتل بالكيميائي حرام. المهمّ أن يستمرّ القتل ما دام عرب يقتلون عربا...

*نقلا عن "الراي" الكويتية