شكراً وزير العمل

لقد أراد الوزير بنظرته الثاقبة، أن يؤكد بعداً أساسياً في وقتنا الراهن، إذ حق لنا القول: إننا نشهد تاريخا متميزا ونقلة نوعية، أدت إلى طريق ممهد نحو مستقبل زاهر، بتضافر الجهود وضمان حياة كريمة للمرأة، وتوفير فرص عمل أثمرت نتائجها، وحققت الهدف المنشود.

البعض يقول إن التوزيع لم يكن عادلا أو منصفا ووقفوا ضد القرار، ولا أخفيكم أنني انحزت إليهم في ذلك الوقت، لما للمرأة السعودية من مكانة خاصة وظروف متميزة - تميزها عن بقية نساء العالم، ثم أخذ الجدل مساحات كبيرة من يوميات الناس، وصيغة تنفيذية فظة ترافعت عن الذين عارضوا عمل المرأة في الأماكن العامة، وأصدروا أحكاما مسبقة تخبر بالفشل الذريع وتنبئ بالتجاوزات المحظورة.

ولكن دعوني أخبركم عن "المبدأ عندما يكون هو المسؤولية" لهانس جوناس "في كتاب" مبدأ المسؤولية " وهو كتاب يراهن فيه المؤلف على الأمل وينتقد التشاؤم، ويحوي أربعمئة وسبعين صفحة، نشرته دار فلاماريون سنة 2000 واشتمل على ستة فصول، يهتم الفصل الأول بالتغيرات الخاصة بماهية الفعل الإنساني والتي ظهرت منها أبعاد جديدة للمسؤولية، والفصل الثاني يبحث عن الأساس الأنطولوجي للمسؤولية، والفصل الثالث يعرض غايات الفعل الإنساني، وفي الفصل الرابع اهتم الكاتب بمعنى الخير في إطار ما يقتضيه الوجود من نظرية المسؤولية، ليصل في الفصل الخامس إلى طرح معنى المسؤولية اليوم في ظل ما يتهدد مستقبل الإنسانية جراء فكرة التقدم وانعكاساتها على مستقبل الإنسان والطبيعة وقلق العلماء، وينتهي في الفصل السادس والأخير إلى نقد اليوتوبيا في ضوء اتيقا المسؤولية، ولو شرحت لكم مختصر الفصل السادس من الكتاب لقلت لكم، إن ما يرمي إليه الكاتب هي اليوتوبيا المضادة التي تبني المدن المثالية على أساس الأمل والطموح خلافا للرؤى السياسية التي تحقق ازدهارا على حساب الفرد وحريته، ولو فسرنا قوله اتيقا المسؤولية لوجدنا أن الاتيقا هي التفكير والسلوك بمحاذاة الأخلاق الذي يتبع المسؤولية في الزمن الراهن،

لذلك لابد أن تتجدد علاقة الإنسان بالطبيعة والظروف الطارئة وأن تتغير الرؤى حسب تكنولوجية العصر وملابساته، أن لكل جديد مردودا تظهر قيمته الذاتية، وتتفاوت درجات قبوله بين مؤيد ومعارض، ثم إن العمل محور فعال يؤدي إلى كيان مستقل، فمن العبث أن يتنازل المرء عن مزاياه التي تجلب له السعادة مقابل معارضة جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، إن التوظيف النسائي يعزز القدرات، ويوطن الوظائف، ويعمل على الاكتفاء المادي الذي يكفل للمرأة العيش الكريم، وأيضا يحرر المسؤولية من الاحتكار ومظاهر الإقصاء.

إن المنابع الأساسية للأحكام تتم بعد مراقبة ومتابعة نتائج أي قرار، فإن كل تجربة أو برهنة لها استدلال صريح، وحكم مبني على الموضوعية والتبصر.

وقد وجد الجميع راحة في التعامل وخاصة العنصر النسائي أثناء التسوق والأماكن التي لزم وجود المرأة فيها، ومن الملاحظ أنه في جميع أنحاء العالم يعتمد توظيف المكاسب مناصفة بين الرجل والمرأة بحيث لا توجد أماكن شاغرة تبحث عن قناعة أو شروط لتوظيف النساء.

إن العالم الاجتماعي ركز على المؤثرات الخارجية في الفرد، طمعا في حل القضايا المتعلقة بكل حديث وواقع متجدد، فكانت الدراسة شاملة ولكنها لم تستطع فك عقد المجتمع ومكوناته، إلا بعد حسم الموضوع وتنفيذ القرار والأوامر العليا التي صدرت، فمن المؤكد أن الميلاد المتأخر للتطور الوظيفي خير من ألا يأتي أبدا، فإذا ما أتانا احد يزعم أن الكل على خطأ وهو على صواب، لن يعجز عن الكيل بمكيالين لكل ما قدمته الوزارة بهذا الصدد..

* نقلا عن جريدة "الرياض"