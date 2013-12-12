هل تكون للعرب كلمة في جنيف 2؟

في كتاب للصحافي ستيفان كرنليوس تحت عنوان "انجيلا ميركل: المستشار وعالمها" صدر في المانيا في تموز الماضي وترجم الى الانكليزية ووزع في الولايات المتحدة، اورد الكاتب في السيرة الذاتية للمستشارة ميركل ما تفكر فيه في شأن الرئيس الاميركي باراك اوباما وتصفه بالغامض والمغلق وانها شاركت افكارها المعبرة عن الاحباط في هذا الشأن مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون. الكتاب حظي باهتمام بعد صدوره وتلقفته الصحافة ودور الابحاث على قاعدة ان اوروبا تخسر الثقة باوباما والشكوى تضمنت على ما يبدو عدم تشاور اوباما مع حلفائه في اي مسألة في العمق. وبعد مؤشرات الاستياء الكبير التي عبرت عنها دول عربية عدة بعد اعلان الاتفاق الغربي مع ايران حول ملفها النووي من عدم تشاور الولايات المتحدة مع حلفائها وتجاوزها في مسائل تخصها ايضا كما تخص الدول الغربية بدا بالنسبة الى مراقبين ان المنطقة تأخرت عن وعي المسألة وادراك هذا الواقع قبل حصوله على رغم ما بات يعاد الى الضوء اخيرا حول انطلاق الاستياء من الاداء الاميركي والمتعلق بما حصل في مصر ومسارعة ادارة اوباما للتخلي عن احد ابرز حلفائها في المنطقة اي الرئيس حسني مبارك. ويشكل استمرار الاداء المتعثر للادارة الاميركية ازاء مصر احد ابرز الاسباب في التباعد الحاصل بين واشنطن ودول المنطقة مما حدا بروسيا الدخول على الخط في محاولة لملء الفراغ الذي بدأت تخلفه الولايات المتحدة على هذا الصعيد من خلال اعلان روسيا عن نيتها تزويد مصر بعتاد عسكري بملياري دولار في الوقت الذي يعلن وزير الخارجية المصري ان دور القوى الخارجية في المنطقة يجب ان يتغير.

ويسجل مراقبون ديبلوماسيون سعي وزراء الادارة الاميركية الى استدراك التوتر لا بل التباعد بين دول المنطقة والولايات المتحدة وفق ما عبر عن ذلك كل من الوزيرين جون كيري وتشاك هيغل وتخفيف وطأة الانسحاب الاميركي والفراغ الذي يخلفه او يمكن ان يخلفه في المنطقة عقب زيارة لرئيس الاستخبارات السعودية الى روسيا لم تكن الاولى له ولقائه الرئيس الروسي. فيما تلعب روسيا على وتر اصرارها على الامساك اكثر بالملف السوري ورؤيتها للحل فيه على قاعدة انها تتمسك بحلفائها ولا تتركهم.

وينقل ديبلوماسيون عن مسؤولين اميركيين يأسهم من القدرة على تحفيز ادارة اوباما على تبني سياسة خارجية واضحة في شأن المنطقة على ما هي حال تخبطها مع دول الربيع العربي فيما يعتقد المراقبون الديبلوماسيون المعنيون ان الادارة الاميركية قد تكون مطمئنة نسبيا الى عدم امكان حلول روسيا او سواها مكانها في المنطقة على رغم تراجعها وان لا اوروبا ولا روسيا تستطيعان ذلك نظرا الى اعتبارات متعددة. لذلك فان المهم تاليا بالنسبة الى دول المنطقة وفق هؤلاء المراقبين تكون لها كلمة مؤثرة وفاعلة بالنسبة الى سوريا ومصيرها في مؤتمر جنيف 2 وعدم تركه لاميركا وروسيا ومعهما ايران كما امتلاك القدرة اما على حجز مقعد في المفاوضات التالية حول النووي الايراني او ضمان مقعد في اي مفاوضات معها حول المنطقة.

نقلا عن صحيفة "النهار" اللبنانية