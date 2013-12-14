لبنان: الظروف الاستثنائية تستولد شرعية استثنائية

يعيش لبنان اضطراباً سياسياً وأمنياً متواصلاً منذ سنوات أدى إلى مزيد من العسر الاقتصادي والظلم الاجتماعي والتدهور الخلقي وهجرة الشباب وأصحاب المهارات .

إلى ذلك، تعيش البلاد فراغاً سياسياً مقلقاً بدليل أنها، أولاً، بلا حكومة حائزة ثقة مجلس النواب بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي منذ نحوتسعة أشهر . وأنها، ثانياً، قد تصبح بلا رئيس جمهورية غداة انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو/أيار المقبل لصعوبة التوافق على بديل مقبول . وأنها، ثالثاً وعملياً، بلا سلطة تشريعية لصعوبة توفّر النصاب القانوني اللازم لاجتماع البرلمان وممارسة صلاحياته .

وتزداد أزمة لبنان تعقيداً مع تفاقم الأزمة السورية وتحوّلها حرباً اقليمية ضارية أدت إلى نزوح مئات آلاف السوريين إلى الدول المجاورة، ولا سيما إلى لبنان الذي استقبل وحده نحو مليون وخمسمئة ألف لاجئ .

في هذه الأثناء، تنهض اسئلة مقلقة حول ما يمكن ان يفعله رئيس الجمهورية عشية انتهاء ولايته، وردود الفعل المحتملة من القوى السياسية النافذة وربما أيضاً من اطراف اقليمية ودولية معنية بموقع لبنان الجيوسياسي في خريطة المنطقة الجاري رسمها من جديد .

ثمة من يدعو الرئيس سليمان الى التفاهم مع الرئيس المكلّف تمام سلام على تأليف "حكومة أمر واقع" تناط بها، بحسب المادة 62 من الدستور، صلاحيات رئيس الجمهورية إذا ما تعذّر انتخاب رئيس بديل .

غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يسارع إلى التحذير من اعتماد هذا الخيار لأن "حكومة بلا ثقة البرلمان تكون غير شرعية ولا يسعها تنكّب صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية" .

فوق ذلك، يحذّر فريق من كبار أهل القانون رئيسَ الجمهورية من مغبة إصدار مرسوم بتشكيل حكومة تناقض أحكام الميثاق الوطني، أي العيش المشترك، والعدالة في تمثيل الطوائف بمفهوم المادة 95 من الدستور . كما يحذّر فريق آخر من مغبة اعتبار الرئيس المكلف تأليف الحكومة مكلفاً حتى بعد بدء ولاية رئاسية جديدة، ذلك أن من كلّفه يكون قد أصبح رئيساً سابقاً . وإذا كان الدستور (المادة 69) يعتبر رئيس الحكومة مستقيلاً عند بدء ولاية رئيس الجمهورية الجديد، فهل يعقل أن يبقى الرئيس المكلّف مكلفاً؟

من ناحية أخرى، ليس ثمة ما يشير إلى إمكانية تجديد ولاية الرئيس سليمان أو تمديدها سنتين أو ثلاث . دون ذلك صعوبات جمّة ليس أقلها عدم وجود توافق على هذا الخيار بين القوى السياسية والكتل النيابية الرئيسية، وصعوبة اجتماع مجلس النواب أصلاً بالنظر إلى "سوابق" عدم توافّر النصاب القانوني اللازم، لا لتعديل الدستور ولا للإنتخاب .

حتى لو أمكن التوافق على شخصية سياسية مقبولة لإشغال سدة الرئاسة الشاغرة، فإن التفاهم على برنامج سياسي وأسس لتأليف حكومة وطنية جامعة قبل انتخاب الرئيس الجديد أو بعده يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً . يُضاف إلى ذلك موقف القوى الوطنية والاصلاحية التي ترفض محاولة تمديد أجَل النظام السياسي الشائخ والفاسد بمعاودة اعتماد مقولة "لا غالب ولا مغلوب" السيئة الصيت والعديمة الجدوى .

كل هذه الصعوبات والتحديات والاحتمالات تطرح على المجتمع السياسي سؤالاً مصيرياً: أما آن أوان الخروج من أزمة النظام الطوائفي الشائخ والفاسد بعملية سياسية استثنائية تكفل بناء نظام سياسي مغاير يقوم على أسس الديمقراطية وحكم القانون والعدالة والتنمية والتجدد الحضاري؟

ثمة قوى وطنية وتقدمية حيّة تجيب بالإيجاب، وبحماسة . هي ترى أن الظروف الراهنة مؤاتية لمباشرة عملية اصلاحية استثنائية لأسباب خمسة:

* أولها، أن الظروف الراهنة استثنائية بامتياز . وفي الظروف الاستثنائية يجوز، بل يقتضي، اتخاذ قرارات استثنائية وبالتالي توليد شرعية استثنائية .

* ثانيها، إن القرارات الاستثنائية تكتسب مشروعية إضافية عندما يكون هدفها ونطاقها تنفيذ أحكام الدستور، ولا سيما المادة 22 منه التي تنص على إقامة مجلسين تمثيليين: واحد نيابي على أساس وطني لا طائفي، وآخر للشيوخ لتمثيل الطوائف، والمادة 95 التي تنص على إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية .

* ثالثها، وصول الشبكة الحاكمة التي تقود النظام السياسي الفاسد إلى طريق مسدود يغصّ في آخره بفراغ سياسي، وأزمة اقتصادية، ودَين عام يربو على 60 مليار دولار، وضائقة معيشية شديدة أصبح معها نحو 50 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، واضطرابات سياسية وأمنية تتطور باطّراد إلى فتنة مذهبية .

* رابعها، انحسار نسبي في تأثير القوى الخارجية في الداخل اللبناني: الولايات المتحدة يتراجع نفوذها في كل أنحاء المنطقة . "إسرائيل" عاجزة عن التدخل العسكري بعد اندحارها في حرب 2006 وخشيتها من أن تتأذى كثيراً إذاً ما حاولت مرة أخرى . سوريا مشغولة بنفسها بسبب الحرب القائمة فيها وعليها . السعودية مهجوسة بتداعيات الاتفاق النووي الإيراني-الأمريكي الأخير وانعكاساته على أمن دول الخليج . ذلك كله يُتيح للقوى الوطنية المحلية هامشاً واسعاً من حرية العمل والمناورة .

* خامسها، إن العملية السياسية الاستثنائية المقترحة للخروج من الأزمة المزمنة المستفحلة والفراغ السياسي المقلق لا تستبعد أحداً إلاّ القوى والقيادات التي تستبعد نفسها بتمسكها بأوضاع و"امتيازات" ليس بالإمكان الدفاع عنها أو احتمالها .

لقد بات واضحاً أنه من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، اصلاح النظام الشائخ من داخل مؤسساته الهرمة، الأمر الذي يستوجب مبادرة القوى الوطنية والاصلاحية داخل السلطة وخارجها إلى التوافق على ضرورة اغتنام الظروف الاستثنائية الراهنة لتوليد شرعية استثنائية تتولى تحقيق اصلاحات ومطالب سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية ملحّة وبالغة الأهمية .

المبادرة المطلوبة تتحقق بتفعيل السلطة القائمة، أي حكومة تصريف الأعمال، بتوافق القوى الوطنية الاصلاحية المتجانسة داخلها على اطلاعها بسلطات استثنائية لتنفيذ برنامج متكامل تحدد فيه أولوياتها ومهامها الأساسية خلال فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر، وتكون أولى أولوياتها وضع قانون ديمقراطي للانتخابات يجعل الجمهورية دائرة انتخابية واحدة على أساس التمثيل النسبي، وإقراره في استفتاء عام إذا تعذّر إقراره في مجلس النواب كمشروع قانون محال عليه بصفة المعجل خلال مدة الأربعين يوماً وفق أحكام المادة 58 من الدستور، وعلى أن يصار تالياً إلى إجراء الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الإقرار .

أجَل، ثمة حاجة استراتيجية إلى توليد صدمة سياسية اصلاحية استثنائية للخروج من الأزمة المزمنة بانتخابات ديمقراطية تُنجب مجلساً نيابياً بطابع تأسيسي وسلوكية وطنية جامعة ونزعة تغييرية تجديدية .

آن أوان الإقدام على إنفاذ صدمة اصلاحية استثنائية، فاللبنانيون لن يخسروا جرّاءها إلاّ أغلالهم الطائفية والمذهبية المذلِّة .

هل من سبيل آخر؟

نقلا عن صحيفة "دار الخليج"