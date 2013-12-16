إرهاب... نحن أسباب نجاحه

اليوم نحن جميعا نبكي مع شعب اليمن، نبكي تلك المأساة التي هزت كل بيت في اليمن.

لقد ضربت يد الإرهاب هناك صرحا طبيا، مستشفى يعالج الناس، فقتلت بدم بارد ملائكة الرحمة ومزقت الرجال والنساء والأطفال الذين قدِموا لطلب الشفاء فوجدوا الموت.

ان الإرهاب لا دين له، ولا يشبه الإرهابيون البشر، هذا ما أظهره لنا الفيديو المصور للعملية الاجرامية التي حدثت في صنعاء.

القتلة في تلك المأساة هم مجرد آلة اجرام، كان واضحا أنهم يتحركون كما تتحرك الآلة لا يرون ولا يسمعون ولا يعون، ينفذون برنامج قد نسخ في أذهانهم، يتقدمون ويلقون القنبلة ويهربون ويعودون ليفرغوا رصاصهم في ما تبقى من حركة في الأجساد الممزقة.

اذا كان هؤلاء آلة، فمن هم صناع تلك الآلة؟ من برمج أولئك على تلك الأفعال الشنيعة؟ من مسخ خلق الله وأوجد معسكرات تدريب من أجل صناعة الموت تلك؟ من هم؟؟ وهل نحتاج فعلا معرفتهم؟.

انهم أذرعة طويلة تضرب في اليمن وتضرب في سورية وتضرب في العراق، وكم ضربت في لبنان وفي البحرين وفي غيرها، لا دين لهم ولا مرجعية، يتلحفون أحيانا بالطائفية وأحيانا بالقومية لكن هدفهم واحد اشاعة الفوضى.

هل سنعرفهم؟ الجواب لا، لن نعرف تلك الرؤوس المختبئة في الظلام، فهم كالحرباء يتغير لونهم كلما تغير محيطهم.

أما تلك الآلات الصماء فهم مجرد أدوات منفذة لا قيمة لهم.

لقد نجحت رؤوس الظلام في نشر الفوضى بيننا حتى أصبح الإرهاب سيد القوم، تجده في الفريق والفريق المضاد، لا تكاد تخلو قضية مهما كانت نبيلة من فرق الإرهاب تفسد على تلك القضية مبادئها وتلقي عليها بظلال من الخوف والشك.

ان المأساة الكبرى أنهم نجحوا في كسب الأنصار لهم، حتى أنهم أصبحوا يمارسون الإرهاب بلافتات يرفعها لهم مثقفون ووطنيون.

نعم لقد نجح البرنامج وعمّت الفوضى حتى أصبح الإرهاب اليوم مفتاح كل فشل، لذا يتبناه الكثيرون من أجل فتح أبواب الكوارث على أمتنا.

أمة العرب التي يضربها الإرهاب في كل جنب ستصبح أمة فاشلة فيسهل احتلالها ويسهل اخراجها من التاريخ ومن الجغرافيا.

لن يدلنا على تلك الأيادي أحد.ولن ينجح أيا كان بكشف تلك العقول التي تملك برامج الإرهاب، اذا ما السبيل لمعرفتهم؟

لو نظر كل واحد منا الى داخل نفسه لرآهم أو بالأحرى لرآى سر نجاحهم، نعم ان قوتهم وهواءهم وطعامهم داخلنا.

اننا نقف مع إرهابيين يدّعون تحرير فلسطين وهم يفجرون الناس بالسيارات المفخخة، اننا نقف مع إرهابيين يجزون الأعناق وهم يدّعون أنهم ثوار، اننا نقف مع طائفيين يهددون بقطع رقاب طوائف أخرى أو يتقربون الى الله بقتل ملة أخرى.

الإرهاب صناعة نحن الذين نروج لها، أما تلك المعسكرات التي تُنفق عليها المليارات فهي معسكرات لا قيمة لها متى ما كنا نحن محصنين من الداخل، هذه حقيقة الإرهاب. بيدنا نحن القضاء عليه دون حاجة لمعرفته.فهل نحن فاعلون؟ هذا هو السؤال.

نقلاً عن "الوطن" السعودية