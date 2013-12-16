يقتلون شعبنا بذريعة صمود شعبنا

ـ أضحك بمنتهى المرارة والأسى حينما أستمع إلى جملة (الأعداء يستهدفون صمود شعبنا) في خطبة فاجرة يقولها أي زعيم وهو يضرب بقبضته القذرة على الطاولة، وأتمنى أن هذه الشعوب الصامدة على الجوع والفقر والأذى تعيش دون عيون ولا آذان، وأن الله قد خلقها صماء بكماء عجماء كي تتجنب الاستماع إلى هذا العته الحصري أو التعاطي معه بأي شكل!!

ـ تستفزني كثيراً هذه الجملة الكاذبة حتى الثمالة (صمود شعبنا) لأنها السبب الأول في قتل الشعوب العربية، والضحك على ذقون البسطاء والمعدمين في كل عصر، وهي الأيقونة الرئيس لفناء نصف الشعب العربي بجائحة الطغيان الذي لا يبقي ولا يذر، ولا يترك مجالاً للإنسان كي يسترد أنفاسه ويثمر دون قمع ولا سحق ولا تجارب صبيانية مدمرة.

ـ حتى الآن يقول بشار وزبانيته بالرغم من كل ما فعل أن قوى الغدر والاستكبار العالمي تستهدف (صمود) شعبنا؛ لكن الحقيقة الواضحة لكل ذي عقل أن من يفني أطفال الشعب السوري ويشرده ويغتصب نساءه ويقتل الآباء والأمهات هو حامي الحمى بشار ولا أحد سواه. إذاً كم مرة سمعتموه وهو يردد هذه الجملة (سنصمد وسنتصدى لأعداء الوطن والأمة)؟!! وأين أصبح هذا الوطن وهذه الأمة يا روح ماما؟!!

ـ حينما تسمعون حاكماً عربياً يُكثر من استخدام كلمة (صمود) في خطاباته؛ فتأكدوا أنه مختل يقتل شعبه، ويفنيه ليل نهار دون شفقة ولا رحمة، ومن ثم يتاجر خطابياً بكل هذه الجرائم دون حياء، الحقيقة أنكم أنتم أيها الصامدون بالكلام من يفنينا منذ عقود، وأن الأعداء الذين يستهدفوننا ليل نهار هم أنتم ولا أحد سواكم.

ـ تحسسوا رقابكم إن سمعتم كلمة (صمود) في أي مكان أو مناسبة ولا تثقوا فيها ولا في قائليها أبداً؛ لقد حولها بشار ونصر الله إلى جريمة أخلاقية يتبرأ منها كل الأسوياء وكل من له ضمير حي في هذا العالم، ولو لم يكن لهذه الكلمة من خزي إلا لأنها خرجت ذات يوم من فم بشار لكفاها، أي والله كفاها!!

نقلاً عن "الشرق" السعودية