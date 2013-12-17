مدينة عالمية اسمها دبي

تجاوزت الساعة الواحدة صباحا وفق التوقيت المحلي، المسافرون بعد أن أمضوا نصف ساعة في حافلة أقلتهم من الطائرة إلى بوابات ولوج المطار، الاتجاه واحد هو ختم الجوازات، بعد سبع ساعات من الطيران، من مدينة الدار البيضاء في المغرب، إلى مدينة دبي في الإمارات، فالإرهاق الشديد بادٍ على محيا غالبية المسافرين، ونصفهم قصد بوابة ثانية، مخصصة لاستكمال السفر صوب الوجهة النهائية.

فمن مطار دبي الدولي، إلى الفندق في وسط دبي، كان سائق سيارة الأجرة يمني الجنسية، ومرت حوالي نصف ساعة أو أربعين دقيقة، لم أعد أتذكر جيداً، نسجنا خلالها حديثا عن دبي وعن الإمارات العربية المتحدة وعن اليمن السعيد، وروى لي السائق كيف قدم إلى البلد في سبعينيات القرن الماضي، واعترف لي بسعادته الكبيرة جدا، بحياته في مدينة عالمية، بكل المقاييس اسمها دبي.

وصلت إلى الفندق فجرا، في يوم الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات، شغلت جهاز التلفزيون، أول قناة أصادفها، تبث برنامجا وثائقياً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعربية وبالإنجليزية وبالفرنسية وبالألمانية، تأملت الأمر ملياً، قبل أن أخلص إلى أن المدرسة التسويقية الأمريكية، أعطت نتائج إيجابية جدا، في "تسويق صورة جديدة" عن هذا البلد الخليجي، وتذكرت ألوان العلم الإماراتي، البراقة بأضوائها، على امتداد الطريق ما بين المطار والفندق، في سينوغرافيا تعلن أن اليوم غير اعتيادي.

وبعد ساعتين اثنتين من التقلب في السرير، تمكنت من العثور على أول خيط للنوم، لتبدأ في منتصف النهار بتوقيت دبي، رحلة الزيارة لصلة الرحم، مع أماكن لي فيها ذكريات خلال السنوات الماضية، وأول وجهة هي مول الإمارات، بحثت عن شاشة العرض الكبيرة للأفلام، لأختار أول فيلم أصل به رحمي، مع الفن السابع على الشاشات الكبيرة، التي تعاني من انقراض في بلدي المغرب.

تزداد دبي اتقانا للنظام في كل شيء، وتبدع في التفاصيل، التي تشد إليها السياح كل عام من العالم، لتنافس أقدم الوجهات السياحية العالمية، وكثيرون يقولون إن سر نجاح دبي هو انخفاض سعر سيارات الأجرة، ما يسهل التنقل، بالإضافة إلى تواجد مناطق مختلفة يمكن للزائر أن يقضي فيها ساعات طويلة، خاصة المولات أي محلات التسوق الضخمة التي يمكن تشبيهها بالمدن الصغيرة أو بالقرى التجارية الكبيرة الحجم.

فعندما أقرر أن أشرب قهوة أو شايا أسودا، أكون على علم مسبق بأن الخدمة ستكون جيدة جدا، خاصة في تفاصيلها الدقيقة، وفي الغالب تكون الابتسامة حاضرة لدى النادل أو النادلة مع كل جملة أسمعها باللغة الإنجليزية، وعندما أعقد مقارنة أجد أن المغرب بصدق، يحتاج لتدريب سياحي مكثف، في مجال الخدمات، من مدرسة عربية على حداثتها، تتفوق واسمها دبي.

فكثيرون في المغرب، يسخرون من مدينة دبي، ويقولون "هل أحضرت شوكولاطة الإمارات"، إلا أن من يزور هذه المدينة لسنوات متواصلة، ويقف عن قرب على سر نجاح دبي، في تقديم خدمات أنيقة، وفي تحولها إلى مدينة تشبه فندقا فاخرا، يعي جيدا أن الإرادة هي من وقفت وراء إطالة كل أبراج دبي، واستقدمت أفخر العلامات التجارية، وأغرت الغربيين، ليتحولوا إلى حالمين، لقاء إجازات كسياح في المدينة، ونقلت المدينة لتكون استوديو لأفلام عالمية.

في العادة، الإجابات السريعة جدا، تتحدث عن أن نجاح دبي وراءه البترول، إلا أن مدنا خليجية عندما تزورها تصطدم بمستواها الضعيف بالرغم من الذهب الأسود، ولما تسأل العارفين من المغاربة، الذين ساهموا في بناء الإمارات العربية المتحدة، خلال القرن العشرين، يأتي الجواب أن البترول هو دعامة فقط، إلا أن الرؤية التي يقف وراءها مؤسس الإمارات، الراحل الشيخ زايد، تكشف عن حلم كبير، تحول إلى معجزة عمرانية، لدولة عصرية، وسط الصحراء في الخليج العربي.

في مدينة دبي، دروس كثيرة يحتاجها المغرب، أكثر من أي وقت مضى، ليتمكن من تحقيق ما أسميه قفزة تدفع البلد إلى الأمام، لأن كل وصفات الإصلاح التي جربها البلد لم تأتي أكلها بعد، بعيدا عن الصور النمطية عن مدينة أومن أنها تنتمي حتما إلى المستقبل. فبالمقارنات فقط يمكن النجاح، ففي ثمانينيات القرن الماضي، كانت عمارة شهيرة في مدينة الدار البيضاء اسمها عمار الحبوس برجا عاليا لزوار المغرب من الخليج العربي، بينما اليوم هذه العمارة تحولت إلى قزم صغير مقارنة مع عملاق اسمه برج خليفة.