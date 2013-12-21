لبنان من “العرقنة” باتجاه “الصوملة”

"اللببنة" هي حال احتراب الطوائف وانحسار التواصل فيما بينها . إنها حال لبنانية يمكن تصديرها أو تظهيرها في أي بلد يشبه لبنان في تركيبته التعددية والاجتماعية .

"العرقنة" هي حالُ احتراب مكوّنات البلد الدينية والإثنية بوسائل عنف أعمى يؤدي إلى استعداء مكوّنات البلد على بعضها بعضاً، ويفضي تالياً إلى تباعدها وربما إلى انفراد بعضها بحكم ذاتي بمعزل عن سائر المكوّنات .

"الصوملة" هي حالُ استشراء العنف الأعمى وتطوره إلى حربٍ طويلة ومريرة بين مكوّنات البلد .

ثمة قواسم مشتركة ثلاثة بين مفاهيم اللبننة والعرقنة والصوملة هي العنف الأعمى، واستدخال قوى الخارج في ساحة الداخل، واحتمال تطور الصراع إلى تقسيم البلد الضحية إلى كيانات ودويلات متمايزة .

لبنان تطوّر أخيراً من حال اللبننة إلى حال العرقنة، وقد يتدحرج إلى حال الصوملة . ذلك أن العنف الأهلي بين جماعاته المتحاربة - بعضها مذهبي وبعضها الآخر الأضعف عابر للطوائف- تطوّر إلى عمليات انتحارية هي بكل المعايير شكلٌ صارخ من أشكال العنف الأعمى . ثم إن بعض أطراف الصراع بدأ باستدخال أفرادٍ وقوى خارجية إلى ساحات الداخل، ويهدد بتوسيع دائرة العنف .

في هذا السياق، لوحظ أخيراً انتقال الإرهاب المتجوّل من بيروت، حيث جرت ثلاث عمليات دموية وتدميرية مدوّية، إلى الجنوب، صيدا بوابة الجنوب تحديداً، ومن ثم إلى البقاع الشمالي في اللبوة، حيث لحزب الله وجود قوي، وإلى الهرمل ضد ثكنة للجيش اللبناني .

ثمة ثلاثة تفسيرات لعمليات الإرهاب المتجول:

* أولها، لقوى 14 آذار التي رأت فيها ردة فعل "طبيعية" على تدخل حزب الله في سوريا للقتال إلى جانب قوات النظام . وقدمت هذه القوى دليلاً على صحة تحليلها بأن تنظيماتٍ مسلحة عدة، بعضها سورية خالصة وبعضها الآخر مختلط، سبق أن هددت حزب الله بالرد عليه في لبنان إذا ما رفض سحب قواته من سوريا .

* ثانيها، لقوى 8 آذار عموماً التي رأت في العمليات كلها دليلاً على وجود مخطط إرهابي مدعوم من قوى إقليمية ودولية يستهدف قوى الممانعة والمقاومة، من العراق شرقاً إلى لبنان غرباً، مروراً بسوريا وقطاع غزة .

* ثالثها، لمحللين ومراقبين سياسيين مستقلين، رأوا في العمليات الإرهابية الاخيرة العناوين العريضة الآتية:

- دخول تنظيم "القاعدة" مباشرةً، من خلال التنظيمات الموالية له، إلى الساحة اللبنانية لتصفية الحساب مع جهات سياسية وجهادية معادية له، وذلك على مجمل الأراضي اللبنانية، ولاسيما المناطق والمواقع التي لحزب الله وجود أمني وعسكري فيها .

- تطوير المواجهة ضد حزب الله إلى مواجهة مع الجيش اللبناني، لكونه "حليفاً" للحزب في وجه تنظيمات يعتبرها إرهابية .

- دفع لبنان إلى دورة عنف أعلى، نوعاً وكمّا، بالمقارنة مع ما حدث في الماضي القريب، من أجل حمل الدول الصديقة للبنان على ممارسة ضغوط أكبر على حكومته كما على مختلف قواه السياسية بغية التماس مخرج الخلاص بالضغط على حزب الله لسحب قواته من سوريا .

- جرّ المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولاسيما مخيم عين الحلوة، إلى حمأة الصراع من خلال تفعيل القوى المتعاطفة مع الحركات الإسلامية التي تتخذ منها قواعد ارتكاز وانطلاق .

- تزخيم العمليات الإرهابية في الساحة اللبنانية قبل حلول استحقاقين بالغي الأهمية: مؤتمر جنيف 2 أواخر شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وانتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان قبل 25 مايو/ أيار المقبل، كل ذلك من أجل ممارسة أعلى قدر من الضغوط على سوريا وحلفائها السياسيين والأمنيين في لبنان . كل هذه التطورات والتحديات والاحتمالات المار ذكرها واردة وخطرة . وهي خطرة لأن لها تداعيات وانعكاسات على لبنان الذي يعاني أزمة مزمنة منذ عقود، وقد ازدادت وطأتها مع اقتراب موعد البت باستحقاقين مهمين: تأليف حكومة بديلة من حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة منذ نحو تسعة شهور، وانتخاب بديل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو/ أيار المقبل .

ليس في الأفق ما يشير إلى احتمال نجاح الرئيس المكلّف تمام سلام في تأليف حكومة جديدة، ذلك أن فريقيّ 8 و 14 آذار اللذين يتقاسمان تقريباً نواب البرلمان ال ،128 ليسا في وارد التراجع عن موقفهما السياسي الحالي المتشدد، الأمر الذي يجعل تأليف الحكومة مسألة مستحيلة أو تكاد . هذا الاحتمال القوي يؤثر سلباً في الرئيس سليمان الذي أعلن صراحةً أنه لن يتوانى، في حال إخفاق سلام في مهمته، عن تأليف حكومة "أمر واقع" لتتولى عنه وكالةً صلاحيات الرئاسة بعد انتهاء ولايته حتى لو لم تنل ثقة مجلس النواب .

قوى 8 آذار، كما قوى أخرى مستقلة ونافذة، تحذّرُ الجميع من مغبة الانزلاق إلى تأليف حكومة "الأمر الواقع"، لأن من شأن ذلك تفجير أزمة سياسية وأمنية في البلاد، لا تبقي ولا تذر .

لعل أوزن التحذيرات، في هذا السياق، ما صدر عن "الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون" المؤلفة في معظمها من حقوقيين مستقلين . فقد رأت الجبهة أن التعديلات التي تناولت الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف نزعت من رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء وتسمية رئيس مجلس الوزراء منهم وإقالتهم . ولفتت إلى أن المادة 95 من الدستور اشترطت أن تُمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، في حين حرصت الفقرة "ي" من مقدمة الدستور على نزع الشرعية عن أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك . وأشارت، ختاماً، إلى أن "المرجعية الدستورية المؤتمنة على توافق مرسوم تأليف الحكومة مع المبادئ والأحكام الميثاقية والدستورية أعلاه إنما هي رئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه الامتناع عن إصدار مرسوم تأليف أي حكومة تناقض أحكام الميثاق والدستور" .

نقلا عن صحيفة "الخليج" الاماراتية