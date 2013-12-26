روحاني و"الشيطان الأعظم" و"كأس السم"

برغم ما يبدو أنه تقارب أميركي غربي- إيراني تاريخي تشهده الأسابيع الأخيرة في إطار المفاوضات النووية في جنيف، التي أبدى كل من المعسكرين الغربي والإيراني تفاؤلا كبيرا بشأنها، فإن بعض المراقبين والمحللين يرون أن هذا التقارب ليس دليلا على أن أميركا التي طالما تعامل معها الوعي الشعبي الجمعي الإيراني على أنها "الشيطان الأعظم"، وهو ما انتقل في الأساس من تقاليد مؤسسات الدولة العميقة الإيرانية "الثورية المحافظة" وهو أيضا ما ليس مرشحا للتغيير بشكل مفاجئ على أيدي الرئيس الجديد روحاني، قد أصبحت "الملاك الطيب" في غمضة عين.

فعلى الرغم من أن روحاني – بحسب العديد من المحللين - سيبذل قصارى جهده ليصل إلى أقصى درجات التعايش مع الولايات المتحدة والغرب، وذلك على الرغم من ورقة الاقتصاد الإيراني شبه المنهار التي ستكون العامل الأساسي المساعد لروحاني في محاولة إحداث ما يوصف بأنه انفتاح على العالم، فمعدل التضخم في إيران إلى أكثر من ثلاثين في المئة والبطالة إلى نحو عشرين في المئة، فيما لا تزال البلاد تخسر عشرات مليارات الدولارات من عائدات النفط سنويا، فإنه لا يملك القدرة أو حتى الطموح في أن يدخل في صراع مع مؤسسات الدولة العميقة شديدة المتانة التي تشكل ماهية وطبيعة السياسات الإيرانية على المسرح الدولي.

على المستوى المحلي فإن الجمهورية الإسلامية الآن موحدة في توجهها المحافظ أكثر من أي وقت مضى منذ قيام الثورة الإيرانية ويسيطر المحافظون على كل مفاصل الدولة، فالاستقطاب السياسي بين المحافظين والإصلاحيين الذي كان ملمحا أساسيا في السياسات الداخلية للدولة لمدة ثلاثة عقود قد خبا من المسرح السياسي للدولة في مستواها العميق، حيث أدى الخلاف حول إعادة انتخاب أحمدي نجاد كرئيس للبلاد عام 2009 وما تزامن مع ذلك من غضب شعبي إلى دفع الدولة العميقة الإيرانية ومؤسساتها إلى تبني منحى أكثر سلطوية ومركزية .

وقد توحدت الكتلة الحرجة من الشعب الايراني- على الرغم من وجود بعض القطاعات الإصلاحية الغاضبة مع رؤية الدولة لهذه الأحداث واعتنقت منحاها السياسي الضارب بجذوره ليس في أنية الأحداث ولكن على المستوى الأيديولوجي والثقافي ومن أهم ملامح تلك الرؤية الأيديولوجية هو العداء التاريخي للولايات المتحدة الأميركية، والذي يتمثل في رؤيتها على أنها الشيطان الأعظم.

نستطيع أن نرى هذا العداء جليا في بيانات قادة الحرس الثوري الإيراني الذي يمثل قوة أكبر من الجيش الإيراني النظامي، تلك البيانات والخطب لهؤلاء القاعدة تستطيع عند قراءتها تستطيع أن تتبين بسهولة شديدة أن العداء الذي يمثله الحرس الثوري أكبر من العداء الذي تمثله حتى منظمة القاعدة للولايات المتحدة الأميركية وهي العدو الأكبر من وجهة النظر الأميركية.

وبعيدا عن البيانات والخطب العصماء فإن الحرس الثوري وقادته قد اكتسبوا قوة هائلة على المسرح السياسي خلال فترة حكم أحمدي نجاد، ما جعل معظم الدبلوماسيين والوزراء ومحافظي الولايات ونوابهم من قادة الحرس الثوري الإيراني.

ويرى المحللون أنه على الرغم من أن روحاني قد خطا خطوات هادئة في فك قبضة تلك تلك السيطرة لرموز الحرس الثوري على مقاليد السياسة والدبلوماسية الإيرانية فإنه استبدل هؤلاء القادة في كثير من الحالات برجال من المخابرات الذين لا يختلفون في التوجهات والأفكار عن قادة الحرس الثوري.

ولا تمثل تلك السطوة السياسية لرجال الحرس الثوري التحدي الوحيد والأكبر لروحاني إذا افترضنا أن لديه الرغبة في إحداث تغيير بنيوي في السياسة الإيرانية في اتجاه يخالف الاتجاه المحافظ، فالحرس الثوري برجاله والمؤسسات التابعة له وجناحه الاقتصادي يسيطر على ما يقارب 40% من الاقتصاد الإيراني فقد منح أحمدي نجاد الجناح الاقتصادي للحرس الثوري عقودا بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة وحده وهو ما لن يتخلى عنه الحرس الثوري تحت أي ضغط .

نستطيع لمس تلك التوترات المتنامية بين مراكز القوى المتنافسة داخل الجمهورية الإسلامية من خلال تصريحات انتقد فيها قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري حكومة الرئيس حسن روحاني، قائلا إنها واقعة تحت تأثير الأفكار الغربية، وذلك في أشد الانتقادات حدة التي يدلي بها مسؤول كبير علانية منذ تولي روحاني السلطة في أغسطس (آب) وتعهده بأن يحسن علاقات إيران مع دول المنطقة والغرب.

كما انتقد جعفري أيضا وزير الخارجية محمد جواد ظريف بسبب تصريح نسب إليه يشير ضمنا إلى أن إيران ضعيفة عسكريا. وكانت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله إن الغرب لا يخشى كثيرا من الدفاعات العسكرية الإيرانية وإن بوسعه أن يدمرها إذا رغب في ذلك. وذكر ظريف أن تصريحاته أخرجت عن سياقها.

وكان روحاني في كلمة ألقاها أمام مجلس قادة ومسؤولي حرس الثورة الإسلامية الإيرانية من الحرس ألا يتدخل في السياسة وذلك بشكل حذر تجنب من خلاله استعداء نخبة المؤسسة العسكرية، حيث تضمنت الكلمة إشادة بالقوة الاقتصادية المتنامية للحرس الثوري التي يجب دعمها.

وخاطبهم روحاني قائلا إن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني أوصى الجيش بالبقاء بعيدا عن السياسة، مضيفاً أن قوات حرس الثورة الإسلامية أرقى وأبعد من الأحداث السياسية ولا تجاريها أو تتدخل فيها وأن الحرس لديه شأن أكبر وهو الأمة كلها.

وفي جلسة بمجلس الشورى الإيراني كان عبر عدد من النواب المحافظين عن معارضتهم للاتفاق وانتقدوا التنازلات التي قدمت للقوى الكبرى، معبرين عن مخاوفهم من تبعات الاتفاق الموقع مع الغرب ومنتقدين صياغة النص التي تدعو ضمنيا من وجهة نظرهم إلى الحد من قدرات بلاده على تخصيب اليورانيوم، ووصلت لانتقادات إلى حد أن لنائب المحافظ حميد راساي الاتفاق بأنه "كأس سم تحاول الحكومة تصويره للشعب على أنه شراب طيب".