ثقافة "الخوف والرعب" دين القوى المتقاتلة

ها هي السنة توشك أن تضع أوزارها ليلج العالم سنة أخرى، تؤشر مبكراً بأنها صعبة هي الأخرى، ويبدو أن قوى كثيرة في عالمنا العربي تريده عاماً مأساوياً آخر ونسخة من "سنة الموت" هذه التي تأطرت بدماء الضحايا من المدنيين وعشرات الآلاف من الضحايا أودعوا المقابر ليس إلا رغبة من أطراف تريد أن تلحق أكبر قدر من الخسائر في المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة فيما يدور في بيئاتهم المحلية.

مؤشرات الموت المجاني هي تلخيص لثقافة وفكر الأطراف الكثيرة التي لم تستطع أن تحل خلافاتها وأزماتها مع قوى وأطراف أخرى فساقت المدنيين العزل الى حتوفهم كي توقع الضرر الأكبر دون وازع من ضمير أو موقف أخلاقي أو عقيدي أو ردع يوقف هذا السلوك العصابي الذي ينم عن مركبات نفسية خطيرة حين تضع المدنيين في مرمى الإبادة دون ذنب اقترفوه أو كانوا طرفاً في ديناميات الصراع الذي قاد أولئك أو هؤلاء لاستهدافهم.

إنها مرحلة لا يمكن توصيفها إلا في إطارها الإجرامي وسبق الإصرار على تحويل قواعد العبث واللعب بمصائر الناس الأبرياء غير المشاركين في مسوغات القتل أو شركاء في خيمة صراع الفرقاء أو تقاطع مصالحهم.

أسوق مثلاً من بلدي المكتوي بصراع الأضداد على السلطة والمال فقد سقط هذا العام أكثر من 6000 آلاف ضحية نتيجة إطلاق النار والتفخيخ والعبوات بكل أنواعها اللاصقة وغير اللاصقة والتهمة دوماً ضد مجهول.

من هذا المجهول؟ الذي يحاربه أكثر من مليون مقاتل هم تعداد الجيش والأمن في العراق يستنزفون 26 مليار دولار نعم مليارا وليس مليون دولار أميركي من عائدات النفط في بلد تحتاج بنيته الداخلية الى ما يتجاوز تريليون دولار نتيجة ما حل به خلال الـ 33 سنة المنصرمة.

وإذا كانت الأموال برغم أهميتها للبلدان في طور النمو مهمة فإن الهدر في الإنسان أخطر بكثير، فهو هدف التنمية ووسيلتها فمشهد الموت في العراق نراه يتكرر بصورة أبشع في سوريا ويستفحل في مصر ويضطرد في ليبيا واليمن وبلدان أخرى يشكل في محصلته ظاهرة هدر بشري للطاقات في بلداننا العربية، لابد أن يقف المجتمع في كل قوته وبمؤازرة المجتمع الدولي لوقف هذه الظاهرة ومحاربتها بكل قوة ومحاسبة المتسببين فيها والساعين لتأجيج أوارها وإلا هذا الاستسهال لقتل الناس طامة كبرى لم نشهد لها مثيل إلا في الحروب الكونية التي تخطاها العالم ولفظ أنفاسها وتمثلها، فلابد من صحوة ووقفة لكي لا تكرر مآسي العام الذي يوشك أن ينقضي دون مراجعة أو كما يقال "مأساة الإنسان أن ينتهي من حيث ابتدأ".