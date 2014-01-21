ليتهم يرون واقعهم

إيران تفاوض الدول العظمى فيما تريد منهم الاعتراف به من قوى تميز تسعى للحصول عليها.. هي لا تعطى من الداخل وإنما تضيف إلى الداخل ما هو مكاسب خارجية لواقع قدراتها، وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة علي أكبر صالحي عن تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠٪ اعتباراً من اليوم عملاً بالاتفاق النووي الموقّع بين إيران والغرب..

هذا جانب جزئي علماً بأن إيران تريد أن تكسب أيضاً أهمية ما هو الموقف الغربي من الشؤون الاقتصادية.. ونحن نعرف أن إيران ليست في واقع حروب حدودية أو قريباً من الحدودية بحيث تسعى إلى ردعٍ لمخاطر تلك الحروب وفرض سلام مع دول جوار تريد أن تتعاون معها.. لا شيء من ذلك.. إيران وصلت إلى لبنان وتعمقت في واقع سوريا ولها وجود تهديد ضد دول خليجية..

كيف هو واقع العالم العربي؟..

على الأقل هل ضمن بنود السلام مع الغرب أن يكون هناك إلزام بسلام مع دول العرب المجاورة؟..

أشك في ذلك.. بل أجزم بعدم وجوده..

لو أردنا أن نذهب بعيداً فسنعود إلى واقع الوضع العربي والإسرائيلي قبل أن تقوم حرب ١٩٦٧ حيث كانت إسرائيل مستعدة لتقديم أي تنازلات بضمان عدم اندلاع الحرب..

ما حدث أن الحرب تمت مفاجئة من قبل إسرائيل عندما وجدت أن العرب يتحدثون عنم استعدادهم فتوفرت أكبر هزيمة للعرب بعدها لم تعد إسرائيل تفكر بالسلام، ثم نقفز إلى ما هو قريب من نهاية عام ٢٠١٣ وسنجد أن توزع الخلافات في العالم العربي ووجود معارك محلية متعددة تأسست في العراق من قبل أمريكا بعد عصر صدام حسين وانتشرت في العالم العربي عبر السنوات الأخيرة كان الموقف الساخر بكل عروبة ما حدث تجاه مصر عندما أصر الجيش المصري الواعي والقادر على ألا تكون هناك فردية قيادية تسيطر على مصر وكانت وقتها أمريكا في موقف تأييد لجماعة الإخوان لكن قناعتها بموضوعية وكفاءة الجيش المصري المختلفة تماماً عن واقع أي جيش آخر في دول الخلافات جعلتها تتحفظ وتخبئ بقية ما أعلنته من قبل..

إن الوصول إلى سلام مع إيران لن يتم بواسطة أي قوة أخرى ولكنه سيتوفر بحضور عربي متفاهم وبعيد عن الخلافات وقسوة عمليات القتل.

*نقلا عن "الرياض" السعودية