تونس.. الثورة والدستور

تونس فجّرت الثورات العربية، وكأنها اختارت المكان والزمان لتقدم نموذجاً جديداً للحكم، وقد مرت بمصاعب وتصفيات لبعض الرموز، ولكنها لم تصل إلى أزمات الدول العربية الأخرى التي اجتاحتها هذه الموجة المفاجئة، لكنها البلد الوحيد الذي قبل أن تكون منصة الحوار وحدها هي الحل، وإبطال أي مفاعيل أخرى تدفع بصدامات حادة بين الفرقاء، وقد استطاع قادة الأحزاب والتنظيمات المختلفة بناء تحالف وطني شامل بحيث تم الاتفاق على دستور رشحته دول عالمية بأنه أهم وأفضل دستور عربي، وهذا يدل على اتساع الوعي الشعبي الذي ضغط ووجّه بألا تكون الثورة مجرد جدولة لعودة الماضي أو استئثار فريق على مقدرات الوطن، وقد كان الخيار بين إسلام سياسي ينفرد بكل شيء، أو التورط في صدامات حادة تؤدي إلى انقسام وطني وفوضى عارمة، هو الذي أكد أن الطريق للوفاق العام هو الوسيلة والنتيجة المرضية لكل الفئات.

بلا شك فإن القائمين على المرحلة الانتقالية التونسية، استفادوا من مجريات الأحداث القريبة والبعيدة عنهم، وخاصة فترة حكم الإخوان المسلمين في مصر والذين لم يقوموا ببناء نظام مؤسسٍ على إجماع وطني يلمّ جميع أطياف المجتمع، والابتعاد عن حكم الجماعة والذهاب إلى جعلها مركز السلطة لدولة الخلافة مهملة الواقع الداخلي وتداعياته، وهو ما خلق شعوراً عاماً أدى إلى تقويضها بعد عام من الحكم..

تونس كانت تراقب وتستعد للخروج من الأزمة بداعي الشراكة العامة، وعكَس ذلك ضغطُ الشارع سواء قوى الطبقة الوسطى الواعية، أو أبناء الريف الذين عاشوا التهميش طيلة العهود السابقة، وحتى حزب النهضة الذي يعد القوة المنظمة خشي أن يواجه موقف إخوان مصر في حال حاول تعطيل الدستور أو صياغته وفق مفهوم الإسلام السياسي؛ لأن الشعب بطبيعته متدين، وعقيدته سابقة لأي تنظيم سياسي، ما وفر للجميع تفاهماً غير مسبوق على تشكيل أسس دولة حديثة تقوم على نظام ديمقراطي تتساوى فيه الأعراف والأديان والحقوق، وخاصة المرأة التي تعد الوحيدة في الوطن العربي كله السباقة في نيل حقوقها ليعيد الدستور الجديد التمسك بتلك البنود التي تم اعتمادها أثناء حكم الرئيس «بورقيبة»..

ثروة تونس لا تقاس ببلدان المغرب العربي وخاصة الجزائر وليبيا وحتى المغرب، وهي التي تعتمد على الثروة الزراعية والسياحة، لكن الفئة الشابة التونسية الواعية، والديناميكية في إدارة العمل، هي الثروة الأساسية وقد حققت في سنوات ما قبل الثورة نجاحاً كبيراً في العديد من المجالات، ولولا بيئة الفساد لكانت الدولة الأولى في النضج السياسي والأداء المتقن لكل الأعمال واستقطاب الاستثمارات، لكنها بالعودة إلى نظام سياسي جديد، فإن المستقبل سيكون جيداً وخاصة إذا ما تم بناء الدولة الحديثة وحققت النجاح في تخطي العثرات، وصار الاستقرار هو العنوان الأول المتفق عليه بين جميع فئات الشعب..

*نقلا عن "الرياض" السعودية