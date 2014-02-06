اليمن.. القبيلة والطائفة..

خرج الحوار الوطني اليمني بنتائج إيجابية حيث قرر رسم خارطة اليمن لعدة أقاليم بحيث يتم حل مشكلة الجنوب، إلاّ أن الوضع المستجد هو زحف الحوثيين على عدة مدن بما فيها مواقع حساسة لاستباق مشروع الأقاليم في توسيع دائرة نفوذهم، حتى إن قبيلة حاشد التي تعد الأكبر في تجمع قبلي سلّمت بالأمر الواقع وعملت ما يشبه الهدنة معهم، ومع ذلك تبقى الأمور ليست مشكلة..

المهم في مجريات الأحداث أنه لا أحد من الفرقاء يريد إشعال حروب حزبية أو قبلية؛ لأن النتائج ستقود لحرب أهلية في بلد لا يحتاج للسلاح أمام مخزون هائل في الداخل، وخشية تكرار الحروب السابقة التي وضعت اليمن على لائحة الدول المنكوبة..

الاتفاق على لائحة الحوار الوطني جاء بما يشبه الإجماع، إلاّ أن هناك، خلف هذه القناعات، من يريد الكسب الشخصي، أو انتزاع حق الآخر، لكن اليمن الذي يعاني أوضاعاً مادية وانقسامات داخلية، التزم مبدأ عدم التصعيد مع الفصائل المتناحرة حتى إن الدولة تركت تسوية المشكلات بين الفرقاء قضية تعتمد على حلّهم لها بعيداً عنها بحيث تتجنب أي مسؤوليات لا تتعلق بدورها..

من غير السهل تجاوز الأوضاع التي ترسخت أيام حكم الرئيس علي عبدالله صالح، والذي لا زال حزبه يلعب دوراً مؤثراً، ولكنه أصبح يعي أن الخروج من المعارضة إلى إعادة السلطة من جديد قد يفتح ملفات الماضي كلها، وربما يخلق أساساً جديداً لمحاكمة النظام، وهو ما يراه اليمنيون مشكلاً قد يضاعف من تعقيدات الوضع برمته..

الجنوبيون وضعوا لائحة مطالبهم، وأن الوحدة لم تكن إيجابية عليهم عندما كانت مدنهم أكثر ازدهاراً من الشمال، وبصرف النظر عن الأسباب فهل من مصلحة اليمنيين العودة إلى الانفصال وحالات التجزئة، أم أن التسوية في إطار اتفاق الحوار الوطني سوف تعيد للجميع استقلالية القرار في شأن كل إقليم؟

التدخل الخارجي معروف وخاصة من قبل إيران التي تدعم الحوثيين بشكل علني بغاية منطلقات مذهبية، وقد تصل الأمور إلى خلق جيب، قد يتسع أو يضيق، تابع لها لكن اليمن الذي رفض الوصايات والتدخلات الأجنبية في عصر الحرب الباردة، يعي أن التبعية لأي دولة في إطار طائفي لا يمكن أن تدوم؛ لأنه رغم جميع الظروف التي سادت هذا البلد وتاريخه بقي موحداً ومؤتلفاً، وهذا التميز لا نجده في بعض دول الربيع العربي التي لديها إمكانات مادية ووعي عام وطني، والتي دخلت مرحلة التقاتل، التي يقودها مثقفون ورجال دين، ومع ذلك تجنب اليمن أي فوضى، وهذه دلالة تقدم وعي يفوق من يحملون الشهادات، ويقودون بلدانهم إلى الحرائق الطويلة، والتدخلات الأجنبية..

لقد جرب اليمن الملكية والجمهورية وأحزاب اليمين واليسار، ودولة القبيلة داخل الدولة المركزية، ومع ذلك لا نجد تلك الفواصل الحادة بين شعبه، ولعل من تجاوز تلك الظروف قادر على احتواء خلافاته الراهنة، وهذه ليست أمانيّ أو تنبؤات وإنما هي الواقع، ولم يكن حزام الفقر الذي طالما خلخل أمن أي مجتمع، سبباً مغرياً لحروب أهلية وبالتالي فاليمن مهما تصاعدت قضاياه يبقى كياناً يملك الرؤية في البقاء على خارطة العالم موحداً ومتطلعاً لمستقبل يصنعه شعبه..

نقلاً عن "الرياض"