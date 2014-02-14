التسامح مع الشيطان

أن يخرج مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران «علي خامنئي» أمام الملأ مطالبا المحافظين بالتخلي عن تشددهم، والكف عن مهاجمة رئيس الدولة «روحاني» بعد موافقته على تجميد جزء من نشاطات إيران «النووية»، وأن يساندوا الرئيس بدل الهجوم عليه، أنت هنا أمام خطاب جديد للمرشد الذي بدا وكأنه ليبرالي «يؤمن بأن من يخالفه ليس شيطانا».

مع أن المحافظين أو المتشددين في إيران هم نتاج عمل جبار وناجح من «المرشد» طوال ربع قرن، وظف فيه الدين لأهداف سياسية في حربه بالداخل، لتصفية كل زعماء الأحزاب الأخرى بحجة «علاقتهم مع الشيطان الأكبر أمريكا» التي لم تعد «شيطانا» في خطابه الأخير.

ما الذي دفع المتشدد الأول وصانع التشدد «علي خامنئي» ليتخلى عن خطابه القديم، فيصبح ليبراليا أو لا علاقة له بالمتشددين؟

باختصار «الأزمة الاقتصادية»، وبسبب الحصار الطويل، كذلك تحويل جل الميزانية للإنتاج العسكري، فيما الميزانية الأخرى «الخُمس» لتمويل «الحرس الثوري» والأحزاب الطائفية بالخارج لخلق قلاقل في دولها ما زال يدفع الطبقة الوسطى بإيران للفقر.

وكل هذا كان مؤشرا على أن إيران متجهة لثورة الفقراء على النظام، إن لم يغير المرشد ــ وليس الرئيس ــ توجه الدولة سياسيا لرفع الحظر الاقتصادي.

والاقتصاد ــ عادة ــ يفرض نفسه على السياسة ويضغط عليها بقوة، فيحاول ساسة «الدولة الثيوقراطية» ــ وبسبب ضغط الاقتصاد ــ توظيف الدين من جديد باتجاه آخر كالتسامح، فيصبح من كان شيطانا إنسانا يمكن التفاوض معه، مع أن الدين لا يتسامح مع من كفر، لكنه يمنع محاسبة الناس على معتقدهم في الدنيا، وأن الحساب لله وحده في «الآخرة».

الجميل في هذه القفزة للمتشدد الأول في إيران أن الأجيال الجديدة ستعي كيف هي السياسة تستغل الدين أبشع استغلال، وتوظفه لقمع الإصلاحيين بالداخل لفرض سلطة الأقلية ليحققوا مصالحهم الاقتصادية، فيما الشعوب تزداد فقرا بحجة أن الساسة سيأخذونهم للجنة.

هذا الوعي «بلعب السياسيين والانتقال من التشدد مع الشيطان إلى التسامح مع من لم يعد شيطانا» ربما يوما ما ينزع فتيل حرب مذهبية تهدد المنطقة دائما، فتكف الشعوب عن كراهية بعضها، وتضغط على حكوماتها بأن تترك الدين للإنسان ليطمئن قلبه، وأن يشتغل الساسة على تطوير الدول لرفاهية شعوبها.

*نقلا عن "عكاظ" السعودية