قال السياسي العربي بمرارة إن إسرائيل اليوم في أفضل حال منذ إنشائها، وإنها حققت في عهد بنيامين نتانياهو انتصاراً فاحشاً ومن دون أن تخسر جندياً واحداً، وإنه لم يحدث أن شعرت بتراجع التهديدات ضدها كما هو الحال في هذه الأيام. وأضاف بألم: «يبدو أننا نسينا العدو الذي أمضينا عقوداً في هجائه وتذرعنا بالإعداد لمواجهته لإحكام القبضة على شعوبنا». سألت السياسي أن يشرح أكثر فاكتفى بالقول: «انظر إلى الخريطة، الدول تتآكل والجيوش غارقة في الدم».

نظرت إلى الخريطة: الجيش العراقي يقاتل في الأنبار، السنة يتعاملون معه بوصفه جيشاً للشيعة. هذا الشعور المعلن أو المضمر هو الذي يسهل للمجموعات الإرهابية العودة إلى بعض المناطق بعد إخراجها منها. ما كانت «القاعدة» لتعثر على موطئ قدم لو لم تكن الوحدة الوطنية مريضة. غاب الحديث تماماً عن «الجبهة الشرقية» التي كانت تقلق إسرائيل. صحيح أن العراق ينام على النفط، لكن كل شيء يوحي أنه سيبقى دولة ضعيفة في المدى المنظور.

انظر إلى سورية. ها هي تسلم ترسانتها الكيماوية التي كانت تقلق الدولة العبرية. تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مخازن صواريخ على الأرض السورية من دون أي شعور بالقلق. الجيش السوري غارق في حرب داخلية وترسانته تصب حممها على مدن وبلدات سورية حتى ولو قال إنه يحارب المقاتلين الجوالين. يتعرض الجيش السوري لاستنزاف قاتل. هذا يفسر اضطراره إلى الاستعانة بميليشيات عراقية ولبنانية. إنه أكثر حاجة إلى روسيا وإيران منه في أي وقت سابق. إنه يرابط على جزء من الأرض السورية. كل شيء يوحي أن المذبحة في سورية مفتوحة على مصراعيها، وأن الحل سيكون في النهاية دولة ضعيفة يتم توزيع قرارها على المكونات بعد إعطائها حق تبادل الفيتو.

الجيش اللبناني لا يشكل أصلاً مصدر قلق لإسرائيل بسبب تواضع قدراته، ثم إنه منهمك في مهمات داخلية لاحتواء التفجيرات المتنقلة. جهوده تتركز اليوم على ضبط السيارات المفخخة واتقاء هجمات الانتحاريين. «حزب الله» منخرط في النزاع السوري، ما فرض عليه تبديلاً في أولوياته. ليس بسيطاً أن يكون مطلب نصف اللبنانيين على الأقل تغييب ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» من البيان الوزاري. مع اضطراب العمق السوري وتصاعد الانقسام اللبناني سيصبح من الصعب على الحزب إطلاق حرب على إسرائيل وربما القدرة على احتواء حرب تشنها عليه.

«حماس» في وضع شديد الصعوبة. فضلت مغادرة سورية على الوقوف إلى جانب النظام. اعتقدت أن مصر «الإخوانية» تشكل تعويضاً كافياً. خسرت دمشق وصارت متهمة فيها. ثم خسرت القاهرة وصارت متهمة فيها.

أنقذ الجيش المصري نفسه من مخاطر التذويب. لكنه يقاتل الآن في سيناء ومستهدف في أماكن أخرى. معركة فرض الاستقرار ستكون مكلفة وطويلة. انفجار طابا أمس يؤكد ضراوة هذه المعركة وصعوبتها. تحتاج مصر إلى خطة إنقاذ اقتصادية وسنوات من الاستقرار لتتمكن فعلاً من استعادة دورها. يصعب الاعتقاد أن روسيا ستزود الجيش المصري بما يمكن أن يشكل خللاً في التوازنات مع إسرائيل. ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أن القلق من الحدود مع ليبيا قد يتقدم في المرحلة المقبلة على القلق من الحدود مع إسرائيل.

انظر إلى الخريطة. انتكاس التعايش في أكثر من دولة عربية وتفاقم النزاع الشيعي - السني والدعوات إلى إقامة «إمارات إسلامية» كلها عوامل ستستغلها إسرائيل لتصعيد مطالبتها بالاعتراف بها دولة يهودية.

المشهد مؤلم فعلاً. إسرائيل في أفضل أحوالها. تحقق انتصارات من دون أي تكاليف. ربما تكون ربحت عقداً من الطمأنينة أو أكثر. تستقبل العواصم العربية الجثث الوافدة من الحروب الأهلية والدول المتصدعة. تتآكل الدول وتتراكم الخسائر البشرية والاقتصادية، فيما تلتهم المستوطنات مزيداً من الأراضي الفلسطينية ويسمع أهل المنطقة معزوفة «جاء كيري وذهب كيري».



*نقلا عن صحيفة "الحياة"