ربيع عربي في بيت بريطاني!

كيف حصل ذلك؟ ما أوصل «الربيع العربي» إلى البيت البريطاني؟ أليست تكفي عواصف أمطار غير مسبوقة جلدت سواحل الجزر البريطانية، وأدت لعزل عشرات آلاف المنازل فتقطعت بأهلها السبل، وتعذر أن يصل إليهم قطار أو حافلة، وزاد الهمّ إذ انقطع عن ناس بمدنٍ وأريافٍ التيارُ الكهربائي، ثم إن الماء فاض فابتلع بعض قطع أرض، واضطر مذعورون كثر للهرب، بينما بادر مسؤولون في غير منطقة إلى إجلاء السكان وترتيب مقار مؤقتة آمنة لمن غرقت بيوتهم أو كادت، أليس يكفي كل هذا حتى يحل بالبريطاني ربيع عربي؟ كلا، ليس ذلك ما قصدت، بل المعنى المراد هو فوضى «الربيع العربي» وما جلب من غياب تفاهم، أما تفسير ذلك فيأتي فيما بعد.

نبدأ «من الآخر»، كما يقول المثل المصري الدارج. مع كل فبراير (شباط) تهل أكثر من ذكرى لـ«ثورات الربيع العربي»، كما أن الشهر ذاته يحمل ذكرى ابتهاج الكويتيين بإخراج صدام حسين من بلدهم، فتقام احتفالات «هلا فبراير» ولا تغيب ذكريات ما جر ذلك الغزو من مآسٍ على العرب أجمعين.

حقا، أيعقل ألا يتألم مئات آلاف العرب، على الأقل، ولا أقول الملايين، وهم يرون ما انتهى إليه الحال في دول بشّر «ثوارها» بـ«ربيع» فإذا به شر يحصد أرواح بشر، بينما يجني المكاسب تجار أحزاب، ويتاجر بالأرباح زاعمو جهاد، ويكدس أتلال الفوائد ناعق بضلال النفاق هنا وهناك، كل منهم يمارس بلا خجل، الرقص فوق خراب بيوت الناس، وعلى أشلاء عُزل ليس لهم في الحفل كله ظفر ناقة أو بعير جمل.

أيعني ما سبق أن موقفك ضد التغيير، ومع الجمود؟ نعم، إنْ كان التغيير سيأتي بما حصل. ولا، لأن الجمود من أعراض الشلل، ولو أدرك الذين سبقوا من حكام مجتمعات ذاك التغيير، حكمة توالي الليل والنهار، لما كانت هناك حاجة في الأصل لـ«ثورات» تطيح بأنظمة كي تتغير قبعات الجالسين على الكراسي. حقا، لو أن أرباب تلك الأنظمة المطاحة عاشوا وتركوا غيرهم يعيش، لأحسنوا الإدارة. ولو تذكروا أن كثرة الضغط تولد الانفجار، لشكروا أنعُم الرب، وتجنبوا وضع المزيد من الأحمال على ظهور العباد، كأنما الناس أنعام، بلا شعور أو إحساس. لكنهم لا أحسنوا إدارة كانوا بزمامها ممسكين، ولا حفظوا نعمة كانوا فيها فاكهين، فكان ما كان.

ولم يكن العراق بحاجة لأن يدخل في متاهات التمزق بعدما كاد يختنق في نفق الحصار، لو أن قائده الملهم وزعيمه الفذ أدرك ما يدركه كل ذي فهم محدود، وهو أن الغرب لن يدعه يتربع على عرش النفط، وطالما أنه أساء التقدير فغزا الكويت، كان بالوسع أن ينزع الفتيل بالعودة فورا إلى ما وراء الحدود. لكن صدام حسين لم يفعل، صوّر له الوهم الدور الذي تخيل لنفسه، فلبس الدور ولبسه، اقتنع أنه بطل «أم المعارك»، كيف لا، وهو من أرغم الخميني - كما خُيّل له - على تجرع «كأس سم» القادسية، والإمام الخميني نفسه أتى للحكم بوهم أيضا خلاصته أن بالوسع تصدير «ثورة» بعباءة الإسلام، لمجرد أن الغرب قرر، فجأة، التخلي عن حليف عتيد، وترك الشاه محمد رضا بهلوي يواجه مصيره البائس وحيدا.

هل يتسع المجال للتوغل أكثر؟ هذا أبو عبد الله الصغير يبكي، وأمه توبخه بألم: «ابكِ مثل النساء مُلكا مُضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال». كانت تلك لحظة سقوط غرناطة (2 يناير/ كانون الثاني 1492) قبل أكثر من خمسة قرون، هل كان ضروريا أن تعيشها عواصم عربية عدة، وإن اختلفت سيناريوهات السقوط وأشكالها؟

لكن أين علاقة البريطاني بـ«الربيع العربي»؟ باختصار، الحكاية كالتالي: مسلسل «OUTNUMBERED» العائلي يعرض على شاشة «بي بي سي» بأسلوب ساخر مشكلات تربية الأبناء وصعوبة بناء علاقات التفاهم مع الأبوين. خلال حلقة الأسبوع الماضي، انتفض الأب مندهشا من حالة الفوضى داخل بيته وغياب التفاهم بين أفراد أسرته، فصرخ ساخرا: «يبدو أن الربيع العربي وصل إلى بيتي أيضا».

استمعت وشاهدت، فلم أدرِ، هل أضحك أم أبكي، لكني تذكرت ما قرأت في خاتمة مقال الدكتور عطاء الله مهاجراني بعدد «الشرق الأوسط» الاثنين الماضي: «قمت بزيارة لطالبة مصرية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. قالت لي الطالبة إنها بكت مرتين؛ الأولى عندما رأت حسني مبارك بنظارته السوداء هادئا وهو ممدد على سرير متحرك في قفص الاتهام خلال محاكمته. أما المرة الثانية، فكانت عندما رأت محمد مرسي وهو يصرخ في قفص الاتهام أثناء محاكمته»، ثم يخلص مهاجراني إلى «إننا جميعا في الشرق أو في البلاد العربية والإسلامية، نحتاج إلى أن نتبنى مثل ذلك الموقف تجاه بلادنا.

فالفتاة ليست ضد أحد، إنها فقط تحب مصر وشعب مصر». نعم صحيح تماما. ثم تذكرت حفل جوائز «بافتا» مساء السبت الماضي، وفوز المخرج العراقي الشاب يوسف الخليفة إلى جانب سارة وولنر وجيمس ووكر بجائزة «الأنيميشن» للفيلم القصير «Best British Short Animation» عن فيلم «النوم مع الأسماك»، فنسيت اليأس ورأيت بضع قطرات من نصف مملوء بالأمل في كأس الحال العربي.



*نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط"