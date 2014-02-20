كثير من الاستشهادات والأقوال التي نستخدمها في حياتنا اليومية أخذناها من أقوال قديمة وحكم تفوه بها من قبلنا أو أننا استنبطناها منها، وأمر الاستشهاد بالمقولات أو المواقف هو أمر مستحسن لتقريب الفكرة التي نريد إيصالها من خلال المقال أو الحكاية التي نرويها.

فمنذ أن قال غوار الطوشة جملته المشهورة «يضرب الحب شو بيذل» في مسلسل «صح النوم» في أواسط السبعينيات، ونحن نسقط مقولته على كل شخص يذل نفسه للحصول على أمر ما.

فعندما يذل أي شخص نفسه للحصول على أمر يريده فإن عليه أن يحسب كم مضى عليه من العمر، وهل يستحق هذا الشيء أن يذل نفسه من أجله، وقبل أن أكمل مقالي فإنني أريد توضيح أن أمر إذلال النفس ليس بالطلب فقط، ولكن حتى الكذب من أجل التكسب لمصلحة انتخابية والظهور بمظهر الحريص على المصالح العامة وانت تعرف أنك غير صادق لهو أشد أنواع الإذلال.

لقد تابعت تصريحات البعض عن الاتفاقية الأمنية الخليجية ومن خلالها عرفت صدق مقولة غوار عن الذل الذي يسببه الحب وأيقنت أن لدينا أشخاصا لديهم الاستعداد لإذلال أنفسهم بالكذب والتدليس من أجل الكرسي الذي فقدوه، فأصبحت المقولة «يضرب الكرسي شو بيذل» هي الأصح عند البعض لأنهم بدلوا مواقفهم السابقة عن اتفاقيات وافقوا عليها.

أدام الله من كان موقفه من أجل المصلحة العامة، ولا دام من كان موقفه بسبب الكرسي الذي فقده.



*نقلا عن صحيفة "الأنباء" الكويتية