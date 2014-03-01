تمديد المفاوضات، من أجل ماذا، ولإخضاع من؟!

أغلب الظن أن أمريكا قد شرعت فعليا في إعداد خطة تمديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتسعة أشهر جديدة، وأغلب الظن أن يتم الإعلان عن ملامح تلك الخطة بعد زيارتي بنيامين نتنياهو ومحمود عباس إلى واشنطن على التوالي خلال شهر آذار/ مارس الحالي لاجتماعات حساسة مع الرئيس باراك أوباما، وأغلب الظن أن الأطراف الثلاثة الراغبة في تجنب انفجار الموقف ليس أمامها غير مخرج "التمديد" بانتظار معجزة "تحقق الحمل" هذه المرة، بعد أن ثبت بشكل قاطع أن ما أعلن عنه الوزير جون كيري في شهر يوليو/ تموز الماضي مبشرا بولادة الدولة الفلسطينية خلال 9 شهور لم يكن أكثر من إعلان متسرع عن "حمل كاذب".

طبعا كل تلك الظنون قد تصبح آثاما لا تغتفر اذا ما قرر أبو مازن أن "يتجنح" لموقف مفاوضه المكلف صائب عريقات بعد أن رفض الأخير علنا وصراحة، وبكل الصرامة والتشدد، أي تمديد محتمل للمفاوضات حتى وإن كان التمديد لدقيقة واحدة، ومن واقع معرفتي بالدكتور صائب استطيع الجزم بانه يعرف تلك الدقيقة بدقة متناهية، فهو قد سجل ودون توقيت اعلان كيري في شهر تموز/ يوليو الماضي بالساعة والدقيقة والثانية، وبالتالي يستطيع ان يعلن الدقيقة الافتراضية الاخيرة لعمر المفاوضات منذ الان، الا اذا "تجنح" ابو مازن الى فكرة التمديد ورفض تعليق "الجرس" مهدرا بذلك كلمة و كرامة مفاوضه الوحيد، وعندها سيسقط حتما بيد "صائب"، ومع ذلك اطمح ان لا ينسى "ابو علي" توثيق تلك الدقيقة التاريخية في حيثيات مدونته!

ولكن لماذا تعتقد امريكا بإمكانية تحقق الحمل؟ و من ثم الولادة في الأشهر التسعة القادمة، و ما الذي فات على واشنطن و تل أبيب و رام الله في الأشهر المنقضية، و يمكن لهم تداركه في الأشهر المقبلة؟، ام ان الامر اعقد من ذلك بكثير، حيث لا تحتمل أطراف الأزمة او احد أطرافها التداعيات المحتملة لإعلان "كذبة" نيسان القادم حتى قبل حلول ذلك الشهر الموعود؟

لنتفحص اولا ما يفصل بين مواقف الأطراف الثلاثة، لعل هذا التمرين يقودنا الى ما يجمع مواقف الأطراف الثلاثة في حال تمديد المفاوضات لتسعة اشهر جديدة، و لا بأس ان نبدأ التمرين من القدس الشرقية، ليس لما للقدس من مكانة و معاني فحسب، بل لأنها ايضاً مؤشر و دليل على جدية ارتكاز الحل الامريكي على حدود الرابع من حزيران 1967، اي الى قواعد و قوانين الشرعية الدولية.

اخر المعلومات المسربة تكشف بان أفكار " كيري " تقترح عاصمة فلسطينية " في " القدس، اي عاصمة ما، و في مكان ما من القدس، ربما في " بيت حانينا "، و لمن لا يعرف جغرافية القدس، فهي احدى الضواحي المقدسية الفاصلة بين رام الله و الحرم القدسي الشريف، غير انها اقرب لمدينة رام الله، و ان صح هذا الاقتراح الامريكي، فانه يشكل تغيرا عميقا في الموقف الامريكي نفسه، كما انه يشكل ارتدادا صارخا و مفجعا عن حدود 4 حزيران، لكن ابو مازن يعلم بان " القدس الشرقية " كانت سببا مباشرا في قتل ابو عمار بعد ان رفض التنازل عنها، و ابو مازن يعلم ان القدس الشرقية تقتل من يتنازل عنها ايضا، و بالتالي قد لا يكون " القتل " بسبب القدس اختيارا حرا، و لكن باي سلاح يقتل صاحب القرار هو اختيار حر و متاح!، فهل سيقبل ابو مازن التلاعب بمصير القدس، ام ان نتنياهو هو من سيغير موقفه؟

تسريبات القدس تقودنا مباشرة الى صلب ملف الحدود، فليس بعيدا عن القدس هناك بعض كبرى المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية، و قد وضعها الوزير كيري جميعا على قائمة المستوطنات العشرة الكبرى التي يرى ضرورة اجراء تبادل أراض بسببها بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي، و الى جانب مستوطنات القدس هناك مستوطنات رام الله و نابلس و الخليل و بيت لحم و جنين و طولكرم، و تلك المستوطنات " الكبرى " أقيمت أصلا لتفصل مدن و قرى الضفة الغربية عن بعضها، لكنها أقيمت ايضاً لتفصل بين مدن و قرى الضفة الغربية و بين حدود 4 حزيران.

إذن، مفهوم الارتكاز القانوني و الجغرافي الى حدود 4 حزيران قد أسقط أمريكيا، و ذلك تحول اخر خطير في الموقف الرسمي الامريكي منذ صدور القرار 242 عام 1967، و يشكل تخليا أمريكيا معلنا عن الارتكاز الى قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي التي صوتت عليها امريكا او لم تعترض طريقها بممارسة حق الفيتو، فهل يقوى ابو مازن على اجتياز هذا الخط الأحمر الخطير؟، ام ان نتنياهو هو من سيغير موقفه بطفرة تاريخية عجيبة؟

لا أريد الدخول بتفصيل ممل الى ملفي اللاجئين و " يهودية " دولة اسرائيل لان ابو مازن أفصح عن مواقف استثنائية فيهما و حولهما خلال اجتماعه بطلبة إسرائيليين قبل ايام، و ما لم يصدر تراجع او تصحيح رسمي منه شخصيا، فانه يكون قد أعفى الوزير كيري من تعقيدات خطيرة، و قرر حمل مسؤولياتها على سجله الشخصي، لكن لا شيء يؤكد بان ابو مازن يستطيع تسويق مواقفه تلك الى الفلسطينيين بنجاح.

آثرت ان افصل غور و نهر الاردن عن ملف الحدود مرغما، لان المفاوض الفلسطيني قبل على ما اعتقد بضمهما الى ملف الأمن، و مع إيماني بان لا دولة و لا استقلال و لا سيادة دون غور و نهر الاردن، الا ان هذا التمرين يلتزم بمعطيات و أوراق المفاوضات نفسها.

مرة اخرى ووفقا للتسريبات، فان الوزير كيري غير راضٍ عن المبالغات و المطالب الإسرائيلية بإبقاء السيطرة المنفردة و الكاملة على غور و نهر الاردن بعمق يتراوح من 5 الى 12 كيلومتر داخل الاراضي الفلسطينية، مما يعني اتصالا مع المستوطنات المحيطة بالقدس و رام الله و بيت لحم و الخليل، سواء كان ذلك بالضم او رُسمت باتفاقات أمنية مفتوحة و دون توقيتات زمنية محددة.

لكن التسريبات تؤكد بان الوزير كيري يرفض ايضاً، او هو غير موافق نهائيا على الشروط الفلسطينية بخلو أراضي دولة فلسطين من اي وجود عسكري او مدني إسرائيلي بعد السنوات الثلاثة الانتقالية "، و استدراكا ينبغي التذكير بان ابو مازن قبل مؤخراً بمد الفترة الانتقالية الى خمسة سنوات ولم يصدر عنه بعد ما ينفي ذلك "، الا يعني ذلك مزيدا من الارتداد عن حدود 4 حزيران كمرتكز للتسوية؟

نعم، لكن الامر اخطر من ذلك بكثير، لان قبول منطق نتنياهو، او حتى موقف كيري في نزع غور و نهر الاردن من ملف الحدود، و قبول تحويله الى ملف الأمن تعد خطيئة تفاوضية كبرى، لأنها واقعيا تعني ان لا سيادة و لا حدود مستقلة للدولة الفلسطينية المنتظرة الى الأبد، او على الأقل لعقود مضطربة من الزمان، و تعني ان فلسطين ستكون دولة محاطة بإسرائيل من كل الجهات، و تعني ان اسرائيل هي من ستبقى على حدود الاردن، فهل يقبل ابو مازن بذلك؟، و هل سيقبل الاردن ذلك؟، ام ان نتنياهو سيغير موقفه؟، ام سنكتشف لاحقا بان الصياغة التفاوضية كانت هي " القاصرة " عن إيجاد حلول سنجدها في الشهور التسعة القادمة، مثل تطعيم قوات جيش الدفاع الاسرائيلي ببضعة عشرات من وجوه أوروبية و عربية لن يكون لهم لا حول ولا قوة التدخل؟

منطقيا، هذا التمرين يوصلنا الى خلاصتين، الاولى ان احد الطرفين سوف يعدل مواقفه بطريقة تغري او ترغم الطرف الاخر على التوصل الى اتفاق لان هناك ما قد يخسره إن لم يفعل، اما الخلاصة الثانية فهي " الرغبة " في تجنب صدام محتمل و مكلف مع الوسيط الامريكي او فيما بينهما، و الخلاصة الثانية تبدو الاقرب الى المنطق حتى الان على الأقل!

فهل يتنازل نتنياهو عن مواقفه ليبقى في الحكم؟

أم يتنازل أبو مازن عن وطنه، وإن فعل فمن أجل ماذا؟

* محمد رشيد، مستشار سابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات