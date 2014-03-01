ما الحل معهم؟

لا أدري ما الحل مع عيال (...) الذين بعد أن أكلوا من خير الديرة، هم وأبناؤهم. وبعد أن قبضوا رواتب من خيرها، ولا يزالون، يشتمونها في المواقع الاجتماعية عيني عينك، دون حسيب أو رقيب.

حذفت الأسبوع الماضي أحد المثقفين أو مدعي الثقافة، في «انستغرام»، لأنه قال «طز في بلد... كذا وكذا» وكان قد دخل في نقاش حاد معنا أنا وغيري حول آداب النقد، لأنه بدأ يستخدم ألفاظا حادة في نقد الحريات والحدود الانسانية للبلد.

وحين يخرج النقاش عن السيطرة وندرك أن أحد أطراف النقاش غير عقلاني، لا يترك لك سوى احتمال حذفه، وكذلك في «فيس بوك» منذ أسابيع، استعرض أحد الإخوة الصحافيين عضلاته في نقد نظام الجوائز وبدأ يسخر من المسؤولين والاحتفاليات، ولأنه عربي ولديه أصدقاء عرب، نزل الجميع في المشاركة بحمى النقاش، فهذا يقول كذا وثانٍ يسخر، وتطرقوا لاقتراح المقابر للكويتيين فقط، ورغم تعاطفنا مع مبدأ حرية الرأي، والنقد الموضوعي، الا أن البعض يتحمس ولابد أن تفلت بعض الاتهامات التي لا نقبل بها ككويتيين. وبعد أن نبهته لذلك، لم يقم بمسحها، بل اكتفى بكلمات مقتضبة، انتهى بعدها النقاش.

لكن يبقى السؤال، كيف نوقف هؤلاء عند حدهم، كيف نوقف سيل شتائمهم وغمزهم وتلميحاتهم، ونعاقبهم حتى لايتمادى غيرهم. خاصة وأن الكثير من الكويتيين يختارون مماشاة الوضع وعدم التدخل.

والمشكلة أن هؤلاء يستكثرون عليك الدفاع عن البلد، وكأن الديرة ساحة صراع أو حلبة كره، وكأن لعدم اكتمال المثالية فيها، من حقنا رجمها بالشتائم والمسبات. وان عكسنا المسألة وتفحصنا معايير ومقاييس الانسانية والحريات التي ينادون بها في بلدانهم، سنرى العجائب. كما يستغل هؤلاء أخلاقنا وأدبنا في احترام عروبتهم وعروبتنا، وعدم المساس ببلدانهم، مهما توافرت السبل والأسباب لنقدها. لكنهم للأسف لا يفعلون المثل، ونجدهم يسبون ديرتنا، ويتوقعون منا أن نستكمل أدبنا ونرضى!!

والمرير بالأمر، أنك حتى بعد حذفه، يستمر هو بمسلسل الشتيمة بديرتك، بقوانينها وبضائعها وأسواقها وسلوكيات الناس فيها، بكلمات نابية، كدولة غير محترمة، وغير ديموقراطية، وطز... و... ما العمل؟

هل نذهب لتقديم شكوى بهؤلاء كلما فعلوا ذلك؟، وهل نروح ونجيء من والى المخفر بسببهم؟ والى متى سنصبر عليهم؟... أسئلة محيرة تنتظر ردا.

*نقلاً عن "الراي" الكويتية