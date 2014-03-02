أولويات الحكومة

مع احتفال العالم بقدوم عام ميلادي جديد الأمل فيه أن تزدهر حياة الناس، وخصوصاً تحسين أحوال العالم النامي الذي يعاني الفقر والأمية والحروب، ويعيش حياة البؤس والتخلف، ولا منظور في الأفق أنها ستتخلص من معاناتها سوى المزيد من الشقاء واليأس نجد بالمقابل الدول المتقدمة لاتكتفي بما لديها من تقدم وحياة رغيدة، وإنما تسعى لتحقيق المزيد من الانجازات لشعوبها في إطار خططها وأولوياتها التي تريد تحقيقها بإصرار وعزيمة.

لقد سمعنا في حوار تلفزيوني رؤساء حكومات اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا يصرحون عن خططهم في إنجاز برامج لها الأولوية في العام الجديد، وأنهم حريصون أن تنجز هذه الأولويات في إطار خطة محددة وزمن لايتعدى سنة واحدة يمكن أن يحاسبهم البرلمان إذا كانت وعودهم مجرد كلام غير مسؤول...

وعندما نتأمل في أولويات العمل لدى حكومتنا نجد أننا ما زلنا نتحدث كثيراً بينما الأداء العام لا يساوي شيئاً، فالأولويات غائبة وكل جهة تعمل وفق ظروفها ومشكلاتها وقد يمر عام دون أن نلمس شيئاً تم إنجازه بجدارة وإتقان... هذا الواقع تؤكده تجاربنا الفاشلة في وضع الخطط على الورق من دون تنفيذ أو إصرار على مواجهة المشكلات. فالكثير من الخطط لم تنجز على مدى السنوات الماضية رغم كثرتها ودراسة اللجان لها وأهميتها لحياة الناس...

إن أي خطة سنوية أو خمسية تعني الإيمان بالعمل الاستراتيجي المبني على التحليل الواقعي وإدارك الاحتياجات، وتقويم الأداء العام، وبالتالي محاسبة الحكومة على أدائها وليس الانتظار من أجل تحقيق الأمنيات التي تتلاشى مع الزمن. هناك الكثير من التوصيات التي لم تنفذ على أرض الواقع فجاءت النتائج مخيبة للآمال ومضيعة للوقت والمال ومن دون اكتراث بأولويات احتياجات الناس في زمن يكون الانتظار فيه معاناة، وقلة العمل مصيبة وتخلف...

البرلمان مطالب بمعرفة تفاصيل الخطة السنوية لكل جهة أو جهاز حكومي وفق الأولويات وفي إطار جدول زمني للإنجاز إذا كان الهدف تعزيز الدور الرقابي على أداء الحكومة ثم محاسبتها على التقصير أو الخلل المتوقع. فالمحاسبة تكون على عمل رئيس الحكومة وإداراته، لأعمال وزرائه، وليس على شخوصهم واتجاهاتهم أو درجة استجاباتهم لمطالب النواب الشخصية.

نتمنى أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى التعاون مع النواب من أجل إنجاز خططها السنوية، وأن تكون لديها شفافية لبيان أولوياتها في هذا العام بالتنسيق مع المجلس النيابي على أن تقدم ما تنجزه في تقرير دوري إلى المجلس لكي يناقش في لجان برلمانية مختصة بتقويم الأداء العام للحكومة... ففي ذلك علاج للكثير من المشكلات أهمها التقليل من الاستجوابات السخيفة والشخصية، واطمئنان الناس على أن عجلة التنمية تسير في الطريق الصحيح بعد تأخرها عن الدوران عقودا مضت انعكست آثارها السلبية على جميع جوانب حياة الناس...

*نقلاً عن "الراي" الكويتية