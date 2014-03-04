الإخوان والسياسة

سعدت بالأنباء التى تناقلتها الصحف فى اليومين الأخيرين حول اعتزام صهر القيادى الإخوانى خيرت الشاطر تكوين حزب جديد بعنوان «شباب الإخوان»، ففى الوقت الذى اختارت فيه قيادات الإخوان القديمة طريق العنف والإرهاب ابتداءً من الاعتصام المسلح فى كل من رابعة والنهضة وحتى الآن، نجد صوتاً جديداً أكثر شباباً يتحدث بلغة السياسة وليس بلغة الدم، فقد نتجت عن رابعة والنهضة موجة من العنف استمرت 8 أشهر حتى الآن، وانتشرت فى جميع أنحاء البلاد، ما بين انفجارات كبرى نتيجة لتخطيط تنظيمات إرهابية، ومحاولات اغتيال فردية أو تفجيرات تتم بمبادرات شخصية، لكنها كلها تعبر عن الخيار الذى ذهب إليه الإخوان برفض العمل بالسياسة، ومحاولة هدم المعبد بأكمله على الجميع.

ولقد كان ذلك الخيار الخاطئ هو الدليل على النهاية التاريخية للقيادات الإخوانية التى تجمدت، ولم تعد قادرة على التفاعل مع التطورات السياسية المتلاحقة.

إن جمود الإخوان عند الوضع الذى كان سائداً قبل 30 يونيو، ورفضهم التفاعل مع ما تلاه من أحداث إنما ينبئ بأن القيادات القديمة قد سقطت مع سقوط دولة الإخوان، ولاشك أن عدم ظهور قيادات جديدة قد تم تفسيره على أن صفوف الإخوان مازالت على موقف قادتها القدامى، وأنها لم تتخذ لنفسها موقفاً مغايراً، والمقصود هنا بالموقف المغاير ليس أن يعلن الإخوان قبولهم 30 يونيو، فمن حقهم أن يظلوا معارضين له، وإنما السؤال هو: كيف يتعاملون معه من موقع المعارضة؟ هل بالسياسة مثل أى قوة سياسية معارضة فى النظم الديمقراطية، أم بالإرهاب الذى يؤكد عجز الإخوان عن ممارسة السياسة، والتأكيد على أنها جماعة إرهابية ولدت فى العنف ولا تعرف غيره؟

إن قيام «شباب الإخوان» بتأسيس حزب جديد قد يعبر عن قوة جديدة تتخلق الآن من الركام الذى خلفه قادة الإخوان وراءهم فى كل من رابعة والنهضة.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"