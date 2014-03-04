قبل أيام نشرت صحيفة «الراي» تقريرا بعنوان «معالي الوزير في الكويت يتقاضى 3 أضعاف راتب أوباما» وذكرت بأن مكافأته تصل 200 ألف دينار، ودخل الوزير اليومي يصل 486 ديناراً، وتكلفة الوزراء السنوية تصل 3 ملايين دينار، بينما رئيس أميركا «أوباما» أكبر دولة مؤثرة في قرار العالم اقتصاديا وعسكريا وتعليميا يتقاضى 400 ألف دولار سنويا يدفع منها 132 ألف دولار ضرائب، والمكافآت التي يأخذها الوزير الكويتي شهريا تتجاوز ما يأخذه أوباما مع الفرق الكبير بالأعمال!! والتقرير من إعداد الزميل محمد الحايك.

كما يتقاضى رئيس الوزراء البريطاني كاميرون 142 ألف جنيه سنويا، وهو ما يعادل 232 ألف دولار سنوياً، ويدفع ضريبة تصل الى 40 في المئة، ويتقاضى الوزراء في الحكومة البريطانية 135 ألف جنيه سنويا أي ما يعادل 220 ألف دولار سنوياً.

ومع كل المزايا التي يأخذها الوزير الكويتي، هل نجحت الحكومات المتعاقبة على حل مشاكل البلد المزمنة في التعليم والصحة وتوفير السكن الكريم لرب الأسرة، أم أنها فشلت في ذلك؟... وهذا تساؤل أعتقد بأنه منطقي وطبيعي، وللإجابة عن هذا السؤال يقول الاقتصادي المخضرم جاسم السعدون في مقاله السابق والذي يحمل عنوان «وما ملكت أيمانكم»: «فشلت الحكومات المتعاقبة في خلق الوظيفة وتوفير السكن وتوفير الخدمة الصحية اللائقة والتعليم في أسوأ حالاته والبنى التحتية مهترئة والفساد يزكم الأنوف، والله لا يغيّر علينا».

مع كل أسف أصبح الولاء قبل الكفاءة في غالبية الوظائف وبالذات القيادية، وكل ما يحدث بعد ذلك فهو نتيجة طبيعية لطريقة اختيار الوكلاء والوكلاء المساعدين والوزراء، فهل هناك وكيل أو وكيل مساعد تم اختياره وفق الكفاءة والمواطنة فقط من غير الولاء والقرب وتوزيع المناصب كجوائز على المواقف، أعتقد لن تجد أكثر من أصابع اليد الواحدة...

ولكن ما هي النتائج غير الفشل في مختلف المجالات بسبب الاختيار على حسب الولاء وليس الكفاءة خاصة في الصحة والتعليم وإيجاد السكن الكريم؟... بكل تأكيد هو أخذ الكويت مراحل جدا متأخرة عالميا وعربيا في التقارير الدولية وتقرير التنافسية والشفافية، حيث تذكر التقارير أن الفساد زاد بشكل كبير وأصبح منظم، حيث تراجع ترتيب الكويت عالميا وعربيا...

كيف يكون الفساد إلى هذه الدرجة ولدينا صحافة وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني، هل الحكومة سيطرت على كل هذه المؤسسات أو أثرت في قراراتها مثلا؟

نعم لدينا ديوان المحاسبة وهو في كل سنة يتحدث عن التجاوزات على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقاريرها من أفضل التقارير على مستوى العالم العربي، ولكن ماهي النتيجة؟ لا شيء تقريبا وفي كل سنة تتكرر نفس المخالفات و الملاحظات تقريبا.

وأمر مؤسف أن يتسرب موضوع الولاء قبل الكفاءة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والتي كان من المفترض أن يكون لها الصدارة والريادة في تصحيح المسار والقرار الحكومي... والحديث بلسان حال أهل الصنعة والمهنة، ولكنها تحولت هي الأخرى للوجاهة والمفاخرة... وكما أن دور الصحافة في هذا المجال يحتاج إلى تعديل للمسار والجدية في مواجهة هذه الظواهر.

من الواضح بأن الحكومة إلى الآن غير جادة في محاربة الفساد، وهذا واضح من عدم الاستناد إلى الكفاءة في التعيينات، وأغلب الحديث عن هذا الموضوع في سبيل الترف الفكري والتكرار... والقص واللزق.

نقلاً عن صحيفة "الراي"