... ونجل مرسي (حشيش)!

لكي نضحك معا... كنا ننوي الخوض في (نكتة) اعتبار جماعة الاخوان المسلمين في العالم اجمع ارهابيين فجأة و(قتالين قتلة) بعد الانقلاب على الرئيس المخلوع محمد مرسي كما يسعى (سي) السيسي لذلك، حتى تستمر تعبئة شنط الحزب الوطني المصري الحاكم بـ(المصاري) من دول العالم لا سيما الخليج... إلا اننا وجدنا (نكتة) أحلى وأقوى عنوانها القبض على نجل مرسي لحيازته اصابع حشيش! وللأمانة فقد تم إطلاق سراحه!!

بصراحة أعجبتنا دقة الأمن المصري واعلام (عكاشة) في نقل الخبر والبحث والتحري والنقد والصراحة عند تناول قضايا الانقلاب!

فقد (ذكرت الصحف المصرية الموالية للانقلاب بأن اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بالواقعة من المقدم حازم سعد رئيس مباحث العبور... وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العبور بمتابعة الحالة الأمنية وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون اشتبهت في سيارة ملاكي ماركة أسكودا كانت تقف على جانب الطريق وبالاقتراب منها وتفتيشها وجد بداخلها نجل الرئيس المعزول عبد الله محمد مرسي وبصحبته أحد أصدقائه ويدعى محمد عماد عبدالمنعم موظف بشركة اتصالات وبتفتيش السيارة عثر بحوزتهما على 5 غرامات من مخدر الحشيش ملفوفة... فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق)!!

لا نعرف لماذا تذكرنا ونحن نقرأ الخبر افلام توفيق الدقن ومحمود المليجي مع رشدي اباظة وفريد شوقي والمشهد الدائم عندما يريد رجال الامن القبض على المجرم يجلس رجل المباحث المغفل ليترصد تحركاته بالجلوس على قارعة الطريق يقرأ صحيفته المثقوبة!

لا نعرف متى سيتوقف هذا الفيلم عن العرض والى متى سيتحمل الشعب المصري الكذب؟

بل ماذا يريد الحزب الوطني اكتشافه لنا من اختراعات وتهم جديدة تدين الاخوان (قتالين القتلة) ومن يتعاطفون مع مرسي غير معلبات (خيانة الوطن والتحريض والتخابر مع العدو) بعد ان ألقى الجميع في السجون؟!

من هنا ومن باب التغيير كان لابد من كسر قاعدة التهم باصابع الحشيش!

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية.