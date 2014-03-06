حالة غريبة تجتاح الواقع السياسى هذه الأيام، تتمثل فى ارتفاع معدلات الطلب على السلطة بكل أشكالها وأنواعها، وعبر كل الطرائق، وتكفى حكاية الوزير الذى أعلن أنه سيستمر فى منصبه، وحينما فكر المهندس إبراهيم محلب فى استقبال بعض المرشحين لشغل مقعد وزارته، قام مع رجاله باقتحام مكاتب المرشحين وعبث بأوراقهم واتهمهم بالفساد، ونجح فى نهاية المطاف فى الاحتفاظ بسلطته، وهو الأمر الذى قام به آخرون للاحتفاظ بمناصبهم ولكن بطرق أكثر نعومة، وهو ما يكشف عن رغبات محمومة فى ممارسة السلطة، وإذا ابتعدنا عن مشهد التشكيل الوزارى الأخير، ودققنا فى الحراك السياسى العام سنكتشف ارتفاع معدلات الطلب على السلطة، خاصة عبر الالتصاق بأفكار أو حملات أو حتى الدعم المعنوى للسادة المرشحين للرئاسة، وهى بصراحة حالة غير مسبوقة فى التاريخ السياسى المصرى المعاصر، وربما تكون فكرة الرغبة فى المشاركة فى السلطة فى حد ذاتها فكرة إيجابية تعبر عن انتهاء وانتفاء مرحلة احتكار السلطة واقتصارها على فئة بعينها، لكن اتساعها بهذا الحجم يدفعنا للتساؤل والبحث عن الأسباب والمخاطر.

ربما كانت قصة ترشح السيسى، كاشفة لحالة ارتفاع الطلب على السلطة، ومعبرة عن مخاطرها، فالرجل أكد كثيرا أنه لا يرغب فى الحكم، لكن كل من كان يفكر أو يرغب فى السلطة، تحدث عن ضرورة ترشحه وقيادته للبلاد فى هذه الظروف الصعبة، وهو ما كررته جماعات وقوى متعددة، تطرح نفسها للسلطة، عبر طرح رجل قوى محبوب مثل السيسى، وهو الأمر الذى بات قريبا من التحقق، ومن ثم تختلط الصورة بضراوة ما بين ضرورة حكم السيسى وطفيلية هؤلاء، وهو أمر، بصراحة شديدة يخصم من رصيد المرشح الرئاسى أكثر مما يضيف له، فغالبية من يطلبون السلطة، يعتريهم العوار والتاريخ السياسى السيئ، ووجدوا فى السيسى ضالتهم، لغسل سمعة سيئة، ومحاولة رسم صورة جديدة لهم تمكن من العودة للسلطة، وهذا أسوأ ما فى ارتفاع الطلب على السلطة فى هذه اللحظة، حيث يلوث فكرة المشاركة فى العمل السياسى، مثلما كان الوضع قبل يناير ٢٠١١.

ما يحدث الآن، يرسخ لفكرة احتكار السلطة للبعض، وقصر العمل السياسى على محترفيه والمستفيدين منه، والأسوأ أنه يعلن إعادة إنتاج النظام القديم، رغم أن الأمر ليس كذلك، حتى أن المرشح المحتمل (المشير السيسى) أعلن أكثر من مرة أنه لا عودة للوراء وكأنه يشير لهؤلاء وينفى علاقتهم به، لكن على أية حال، مازلت المعركة مستترة، ولم تخرج للعلن بعد، وإن كان من المؤكد أن الطلب على السلطة بات الظاهرة الحاضرة فى انتخابات الرئاسة حتى قبل أن تبدأ.

قبل يناير ٢٠١١، كانت السلبية تجاه السياسة هى السمة المميزة للمواطنين، تقريبا كان الجميع يترك السياسة والسلطة لاصحابها، أو من يعتقدون أنهم أصحابها، حتى الإدلاء بالصوت امتنعوا عنه، وتركوا الساحة السياسية بكل تفاصيلها، وانشغلوا بتدبير شئون حياتهم، على اعتبار أن السياسة لا علاقة لها بحل تلك المشاكل، المشكلة الآن، أن الكثيرين يرون ان السياسة هى الطريق لحل مشاكلهم، وأن السياسة تفلت من أيديهم مجددا لصالح الذين أبعدوهم عن السياسة والسلطة من قبل، فهل يستطيع أحد مواجهة ما يحدث وتصحيح المسار حتى تكون السلطة فعلا لمن يستحقها لا لمن يطلبها، وهل يستطيع أى مرشح أن يستغنى عن من يقولون انهم يدعمونه، هل يستطيع أى مرشح التفريط فى الأصوات بسهولة، وهل يستطيع من يؤمنون بالتغيير مواجهة الذى يعطلون هذا التغيير، بصراحة هل ينجح المرشح المحتمل فى فرض اشتراطات الثورة على الحالة الانتخابية، وعلى إبعاد الذين ثار عليهم الشعب، ويحاولون الآن اختراع شكل جديد لطلب السلطة.. باعتبارهم الأولى بها، وبصراحة أكثر: هل ستكون الانتخابات الرئاسية إحياء للثورة أم إعلانا لوفاتها؟.

*نقلاً عن "الشروق" المصرية.