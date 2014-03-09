بداية يجب أن أشدد أن العنوان خاطئ، فما سأتكلم عنه هو «جمعيات الإصلاح الاجتماعي» في دول الخليج العربية، وقد تمت تسميتها «الإخوان» بسبب سيطرة الوافدين المصريين والشاميين على الصحافة والإعلام بالمنطقة لسنوات طويلة، فجلبوا معهم مصطلحاتهم الخاصة واستوردوا تقسيماتهم السياسية، لكن الواقع الخليجي مختلف حيث لم ترفع يافطة «الإخوان المسلمون» قط في المنطقة، رغم توافر أجواء رسمية وشعبية داعمة طوال الأربعينات والخمسينات وما بعدهما.

«جمعيات الإصلاح» نشأت مبكرًا مع بداية التحول من مشيخات تقليدية إلى دول عصرية، حيث تداعى المتدينون في أوطانهم للعمل بشكل جماعي منظم، بدل الطابع الفردي الذي كان يطبع كافة جوانب الحياة بالماضي، لذا نرى «جمعية الإصلاح» في البحرين تتأسس عام 1941، و«جمعية الإصلاح الاجتماعي» في الكويت عام 1952، و«جمعيات الإصلاح الاجتماعي» في الإمارات العربية المتحدة في أعوام 1974 وما بعدها.

كما أنها جمعيات نبعت من المجتمع ولأجله، لا من إطار تنظيم حركي معين، فنجد شيخ الكويت «يوسف بن عيسى القناعي» رحمه الله يترأس أول تشكيل إداري للجمعية في الكويت، ونرى الشيخ «عيسى بن محمد آل خليفة» وفقه الله يترأس وما يزال الجمعية في البحرين، ونعاين الشيخ «سلطان بن كايد القاسمي» حفظه الله رئيسًا لدعوة الإصلاح في الإمارات، وكل هؤلاء هم من المواطنين المعروفين بأشخاصهم وأنسابهم وأعمالهم المشرفة.

لطالما اتهم «الإخوان» – كما هي لغة الإعلام التي بينت أسبابها أعلاه – بالتساهل و« الميوعة»، وذلك من جانب السلفيين المتشددين، ومن الليبراليين المغتاظين من منافسة « الإصلاح» لهم في مساحاتهم السياسية والنقابية المحتكرة لاحقًا، واستمر هذا الاتهام الجائر لعقود طويلة من السنوات، إلا أن الإعلام الموجه تحول فجأة لاتهامهم بالتشدد – بل والإرهاب – بعد صعود نظرائهم من الإسلاميين في دول الربيع العربي.

طوال تاريخ «جمعيات الإصلاح» في الخليج العربي لم تقع منها حادثة عنف واحدة، ولا يملك خصومها إلا ترداد الافتراء بطريقة «اكذب وكذب حتى يصدقك الناس»، أما دول الخليج من شمالها إلى جنوبها فلم تشهد من دعوة « الإصلاح» كمؤسسات وأفراد سوى الولاء للأوطان والوفاء لحكامه، حتى أنهم اتهموا بالمهادنة بسبب مواقفهم الثابتة هذه.

ختاما ها قد بينت (وطنية) و(أصالة) و(سلمية) «الإخوان» في الخليج العربي، فلماذا أجواء التحريض والتخوين ضدهم؟ وهل أفادت هذه الأجواء في البلدان الأخرى حتى نستحضرها هنا؟ ومن هو المستفيد «الأكبر» من اصطناع الفرقة بين حكام الخليج وحكوماته مع أكبر فصيل شعبي بالمنطقة؟ أسئلة متى لا جاوبناها سنعرف طريقنا وسط هذه العتمة، حفظ الله الكويت والخليج من كل مكروه.

*نقلاً عن "الراي" الكويتية